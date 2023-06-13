فيديو غريب لـ إبل تشرب “تانج” في السعودية.. ما السر؟

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وطن- أثار مواطن سعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لجأ إلى وضع “بودرة عصير تانج برتقال” في مياه وتقديمها كشراب للإبل.

إبل تشرب عصير تانج

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشخص الذي بدا في منطقة صحراوية وهو يقوم بإفراغ محتويات عدد من عبوات بودرة تانج عصير البرتقال في حوض ماء كبير.

ويبدأ العصير بالتفاعل مع الماء، ثم يمسك بعصا ويبدأ بخلط المزيج ويرى في مشهد تالٍ ظهور عدد من الإبل، وهي تمدّ أعناقها إلى الماء المخلوط بالتانج وتشرب.

ولم يعرف سبب ما قام به المواطن السعودي، بينما عبّر بعض المعلقين بسخرية وقالوا إن هذا الأمر هو السبب في ارتفاع أسعار الجمال والأغنام مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين متداوليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت التعليقات العديد من عبارات الاستنكار، وأسئلة عن سر إقدام السعودي على هذا الأمر، وخلط مياه شرب الإبل بعصير التانج الشهير.

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سفينة الصحراء

ويعرف الجمل بـ سفينة الصحراء. وذلك لتكيّفه مع المعيشة على جدب الصحراء من حيث قلة العشب والماء. ويتمتع بقدرة مذهلة على البقاء على قيد الحياة لأسابيع دون الحصول على رشفة ماء حتى.

ووفق مجلة “sciencealert“، تمتلك الإبل مجموعة حيل بيولوجية فريدة تستخدمها للحفاظ على حياتها في أوقات الجفاف وندرة المياه، منها فتحات أنوفها الكبيرة والمعقدة القادرة على منع تبخر المياه من أجسادها، بالإضافة إلى دمها المعدل الذي يمكنه تحمل الجفاف.

كما يعتبر خُف الجمل مخزناً للماء، فهو وسادة مائية فتعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، كلما زاد الماء المخزن زاد التفاف الجديلة والعكس صحيح، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف وتنفكّ الجديلة.

وتشرب الجمال على قدر حاجتها، ومن المعروف أنها تشرب قدرًا كبيرًا من الماء في مدد قصيرة. تشرب الجمال أحيانًا أكثر من 114 لترًا من الماء في غضون أقل من 10 دقائق.