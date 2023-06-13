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فيديو غريب لـ إبل تشرب “تانج” في السعودية.. ما السر؟

مواطن سعودي قام بإفراغ محتويات عدد من عبوات بودرة تانج عصير البرتقال في حوض ماء كبير وترى الجمال وهي تمد أعناقها إلى الماء وتشرب

كتب خالد الأحمد
فيديو غريب لـ إبل تشرب
إبل تشرب تانج في السعودية
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وطن- أثار مواطن سعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لجأ إلى وضع “بودرة عصير تانج برتقال” في مياه وتقديمها كشراب للإبل.

إبل تشرب عصير تانج

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشخص الذي بدا في منطقة صحراوية وهو يقوم بإفراغ محتويات عدد من عبوات بودرة تانج عصير البرتقال في حوض ماء كبير.

ويبدأ العصير بالتفاعل مع الماء، ثم يمسك بعصا ويبدأ بخلط المزيج ويرى في مشهد تالٍ ظهور عدد من الإبل، وهي تمدّ أعناقها إلى الماء المخلوط بالتانج وتشرب.

ولم يعرف سبب ما قام به المواطن السعودي، بينما عبّر بعض المعلقين بسخرية وقالوا إن هذا الأمر هو السبب في ارتفاع أسعار الجمال والأغنام مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين متداوليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت التعليقات العديد من عبارات الاستنكار، وأسئلة عن سر إقدام السعودي على هذا الأمر، وخلط مياه شرب الإبل بعصير التانج الشهير.

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إبل تشرب تانج في السعودية
إبل تشرب تانج في السعودية

سفينة الصحراء

ويعرف الجمل بـ سفينة الصحراء. وذلك لتكيّفه مع المعيشة على جدب الصحراء من حيث قلة العشب والماء. ويتمتع بقدرة مذهلة على البقاء على قيد الحياة لأسابيع دون الحصول على رشفة ماء حتى.

ووفق مجلة “sciencealert“، تمتلك الإبل مجموعة حيل بيولوجية فريدة تستخدمها للحفاظ على حياتها في أوقات الجفاف وندرة المياه، منها فتحات أنوفها الكبيرة والمعقدة القادرة على منع تبخر المياه من أجسادها، بالإضافة إلى دمها المعدل الذي يمكنه تحمل الجفاف.

كما يعتبر خُف الجمل مخزناً للماء، فهو وسادة مائية فتعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، كلما زاد الماء المخزن زاد التفاف الجديلة والعكس صحيح، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف وتنفكّ الجديلة.

وتشرب الجمال على قدر حاجتها، ومن المعروف أنها تشرب قدرًا كبيرًا من الماء في مدد قصيرة. تشرب الجمال أحيانًا أكثر من 114 لترًا من الماء في غضون أقل من 10 دقائق.

المصدرتويتر، مجلة sciencealert، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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