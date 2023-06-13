الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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فيديو الجنس العلني نهارا على شاطئ الرملة البيضا.. نزيه الأحدب يُعلق

أظهر الفيديو المتداول في لبنان شاباً وفتاة يمارسان الجنس على شاطئ الرملة البيضا

كتب باسل النجار
فيديو الجنس العلني نهارا على شاطئ الرملة البيضا.. نزيه الأحدب يُعلق
الجنس العلني على شاطئ الرملة البيضا
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وطن- دخل الإعلامي اللبناني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” نزيه الأحدب، على خط الفيديو الجنسي الذي التقط من على “شاطئ الرملة البيضا”، وفجر الجدل في لبنان.

فيديو شاطئ الرملة البيضا الجنسي فجر الجدل

وكان مقطع فيديو التقط بكاميرا هاتف، قد أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل في لبنان حيث وثق ممارسة جنسية علانية بين رجل وامرأة على الشاطئ المذكور نهارا، واستدعى الأمر تدخلا رسميا بعد الجدل.

وعلق نزيه الأحدب على هذا المقطع الخادش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن).

حيث كتب ما نصه:”عندما قررت بلدية صيدا طلب الاحتشام على شاطئها العمومي، استنفر نصف لبنان وإعلامه ضد القرار وسُيرت المظاهرات الرافضة إلى الشاطئ وطلب أحد الأحزاب توضيحاً حكومياً.”

وتابع:”بالأمس تم تصوير معاشرة إباحية غير قانونية على شاطئ بيروت العام في “الرملة البيضا“، وبالكاد عثرنا على قصاصات للخبر في مواقع إلكترونية.”

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فيديو إباحي على شاطئ الرملة البيضا في بيروت يستنفر اللبنانيين!
فيديو شاطئ الرملة البيضا

شاطئ صيدا والبكيني

وقصد “الأحدب” من وراء تغريدته المقارنة بين ما حدث في مايو الماضي، على شاطئ عام في صيدا، وهذا الفعل الفاضح على شاطئ الرملة البيضا.

وكانت بلدية صيدا قد أصدرت وقتها قرارا، بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها “دعما للحياء والفضيلة وضد العري”.

وحدثت هذه التظاهرات بعد خروج أنباء تفيد بمضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا من قبل رجل دين، إذ اتهم المحافظون الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة.

فيديو شاطئ الرملة البيضا
فيديو شاطئ الرملة البيضا

أثارت الواقعة وقتها حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.

واستنكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ما حصل على شاطئ صيدا الشعبي، بعد التدافع الذي وقع، بين تظاهرتين إحداها تطالب بحرية اللباس البحري وأخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.

ومن جانبه اعتبر ناشط آخر مؤيدا لرأي نزيه الأحدب، أن الهجوم الكبير على قرار بلدية صيدا بالاحتشام على شاطئ البحر، كان حافز ودافع قوي للتصرف الإباحي الذي حدث على شاطئ الرملة البيضا.

وتابع في تغريدته:”لقد كانوا متأكدين أن هناك أصوات ستخرج وتدافع عنهم بحجة الحرية لا تتهاونوا بالحفاظ على القيم والمبادئ فالسقوط الى القاع يكون بالتدرج لا دفعة واحدة.”

طالب مواطنون بمحاسبتهما
طالب مواطنون بمحاسبتهما

رجل وامرأة يمارسان الجنس علانية على شاطئ الرملة البيضا نهارا

جدير بالذكر أنه منذ الأمس، يتصدر اسم شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، الترند بعد انتشار فيديو إباحي لشخصين يمارسان الجنس على الشاطئ.

وأظهر الفيديو المتداول في لبنان، الذي التقطه أحد المواطنين من شرفة المبنى الذي كان يتواجد عليه، شاباً وفتاة يمارسان الجنس على شاطئ الرملة البيضا.

وطالب اللبنانيون بإلقاء القبض على الشاب والفتاة بتهمة ممارسة فعل فاضح في مكان عام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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