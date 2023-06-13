فيديو الجنس العلني نهارا على شاطئ الرملة البيضا.. نزيه الأحدب يُعلق

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وطن- دخل الإعلامي اللبناني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” نزيه الأحدب، على خط الفيديو الجنسي الذي التقط من على “شاطئ الرملة البيضا”، وفجر الجدل في لبنان.

فيديو شاطئ الرملة البيضا الجنسي فجر الجدل

وكان مقطع فيديو التقط بكاميرا هاتف، قد أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل في لبنان حيث وثق ممارسة جنسية علانية بين رجل وامرأة على الشاطئ المذكور نهارا، واستدعى الأمر تدخلا رسميا بعد الجدل.

وعلق نزيه الأحدب على هذا المقطع الخادش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن).

حيث كتب ما نصه:”عندما قررت بلدية صيدا طلب الاحتشام على شاطئها العمومي، استنفر نصف لبنان وإعلامه ضد القرار وسُيرت المظاهرات الرافضة إلى الشاطئ وطلب أحد الأحزاب توضيحاً حكومياً.”

وتابع:”بالأمس تم تصوير معاشرة إباحية غير قانونية على شاطئ بيروت العام في “الرملة البيضا“، وبالكاد عثرنا على قصاصات للخبر في مواقع إلكترونية.”

يقول مراقب: عندما قررت بلدية صيدا طلب الاحتشام على شاطئها العمومي، استنفر نصف لبنان وإعلامه ضد القرار وسُيرت المظاهرات الرافضة إلى الشاطئ وطلب أحد الأحزاب توضيحاً حكومياً.. بالأمس تم تصوير معاشرة إباحية غير قانونية على شاطئ بيروت العام في "الرملة البيضا"، وبالكاد عثرنا على قصاصات… pic.twitter.com/fjYK4IynCe — نزيه الأحدب (@NAlahdb) June 13, 2023

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شاطئ صيدا والبكيني

وقصد “الأحدب” من وراء تغريدته المقارنة بين ما حدث في مايو الماضي، على شاطئ عام في صيدا، وهذا الفعل الفاضح على شاطئ الرملة البيضا.

وكانت بلدية صيدا قد أصدرت وقتها قرارا، بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها “دعما للحياء والفضيلة وضد العري”.

وحدثت هذه التظاهرات بعد خروج أنباء تفيد بمضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا من قبل رجل دين، إذ اتهم المحافظون الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة.

أثارت الواقعة وقتها حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.

واستنكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ما حصل على شاطئ صيدا الشعبي، بعد التدافع الذي وقع، بين تظاهرتين إحداها تطالب بحرية اللباس البحري وأخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.

ومن جانبه اعتبر ناشط آخر مؤيدا لرأي نزيه الأحدب، أن الهجوم الكبير على قرار بلدية صيدا بالاحتشام على شاطئ البحر، كان حافز ودافع قوي للتصرف الإباحي الذي حدث على شاطئ الرملة البيضا.

وتابع في تغريدته:”لقد كانوا متأكدين أن هناك أصوات ستخرج وتدافع عنهم بحجة الحرية لا تتهاونوا بالحفاظ على القيم والمبادئ فالسقوط الى القاع يكون بالتدرج لا دفعة واحدة.”

إن الهجوم الكبير على قرار بلدية صيدا بالإحتشام على شاطئ البحر كان حافز و دافع قوي للتصرف الإباحي الذي حدث على الرملة البيضا

لقد كانوا متأكدين أن هناك أصوات ستخرج و تدافع عنهم بحجة الحرية

لا تتهاونوا بالحفاظ على القيم و المبادئ فالسقوط الى القاع يكون بالتدرج لا دفعة واحدة pic.twitter.com/nnAyMK85TC — عبيدة المير (@OubaidaElmir) June 13, 2023

رجل وامرأة يمارسان الجنس علانية على شاطئ الرملة البيضا نهارا

جدير بالذكر أنه منذ الأمس، يتصدر اسم شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، الترند بعد انتشار فيديو إباحي لشخصين يمارسان الجنس على الشاطئ.

وأظهر الفيديو المتداول في لبنان، الذي التقطه أحد المواطنين من شرفة المبنى الذي كان يتواجد عليه، شاباً وفتاة يمارسان الجنس على شاطئ الرملة البيضا.

وطالب اللبنانيون بإلقاء القبض على الشاب والفتاة بتهمة ممارسة فعل فاضح في مكان عام.