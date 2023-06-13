عُماني يبكي الحضور بما فعله مع والدته في حفل التخرج من الجامعة

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وطن- اصطحب طالب عماني تخرج بدرجة امتياز والدته أثناء استلامه الشهادة في حفل تخرج طلبة الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان، لتشاركه هذه الفرحة في مشهد أثار إعجاب وثناء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

عماني يصطحب والدته المسرح أثناء تسلمه شهادة التخرج

وأقيم حفل تخرج الدفعة الحادية عشرة لطلاب الجامعة العربية المفتوحة على مسرح مدينة العرفان، مساء الاثنين 12 يونيو، تحت رعاية الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال.

مشهد رائع في بر الوالدين 💚، خريج عماني بدرجة إمتياز يصطحب والدته أثناء إستلامه الشهادة في حفل تخرج طلبة #الجامعة_العربية_المفتوحة . pic.twitter.com/e2JZu7rhiO — برق عُمان (@barq_oman1) June 13, 2023

وظهر الطالب في مقطع فيديو متداول وهو يمسك بيد والدته السبعينية التي بدت ترتدي الزي العماني التقليدي.

وعندما وصلا إلى لجنة التخريج أوقف والدته إلى جانبه واستلم شهادته ووقف لالتقاط صورة مع اللجنة ووالدته.

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ثم اتجه إلى والدته وقبل رأسها في مشهد خطف أنظار المشاركين والأساتذة والطلاب الآخرين في القاعة التي كانت تعج بالمئات.

وباركت الجامعة لخريجيها تفوقهم وعلقت على صورة الطالب مع والدته ولجنة التخرج :” نتمنى لكم دوام النجاح والتألق في رحلتكم الجديدة”

وأضافت:”طلابنا أنتم تجعلون الحلم يتحقق والمستقبل يتشكّل بنجاحكم!”.

نبارك للجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان تخرّج الدفعة الحادية عشر.

نتمنى لكم دوام النجاح والتألق في رحلتكم الجديدة.

طلابنا أنتم تجعلون الحلم يتحقق والمستقبل يتشكّل بنجاحكم! pic.twitter.com/870yOvs8o2 — الجامعة العربية المفتوحة (@AOU_KSAB) June 13, 2023

وعلقت الجامعة في تغريدة أخرى عبر حسابها “بتويتر” على صورة الطالب المتخرج : “من غيرُ أُمِّي إن فرحتُ بعالمي فرحت”.

الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان

وضمت تخصصات الخريجين من الجامعة، إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس في إدارة الأعمال والقانون واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا التعليم والقيادة التربوية.

وتوفر الجامعة العربية المفتوحة العديد من التخصصات التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا التي تتوافق مع سوق العمل.

وتسعى إلى تعزيز قدرات أبنائها الطلاب من خلال تمكين دورهم الأكاديمي والعلمي، وبناء قدراتهم ومهاراتهم المهنية.