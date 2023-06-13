الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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عُماني يبكي الحضور بما فعله مع والدته في حفل التخرج من الجامعة

الطالب العماني ضرب مثالا في البر بأمه وظهر وهو يصطحب والدته لتشاركه فرحة التخرج على منصة التتويج

كتب خالد الأحمد
عُماني يبكي الحضور بما فعله مع والدته في حفل التخرج من الجامعة
عُماني يبكي الحضور
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وطن- اصطحب طالب عماني تخرج بدرجة امتياز والدته أثناء استلامه الشهادة في حفل تخرج طلبة الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان، لتشاركه هذه الفرحة في مشهد أثار إعجاب وثناء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

عماني يصطحب والدته المسرح أثناء تسلمه شهادة التخرج

وأقيم حفل تخرج الدفعة الحادية عشرة لطلاب الجامعة العربية المفتوحة على مسرح مدينة العرفان، مساء الاثنين 12 يونيو، تحت رعاية الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال.

وظهر الطالب في مقطع فيديو متداول وهو يمسك بيد والدته السبعينية التي بدت ترتدي الزي العماني التقليدي.

وعندما وصلا إلى لجنة التخريج أوقف والدته إلى جانبه واستلم شهادته ووقف لالتقاط صورة مع اللجنة ووالدته.

 

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عُماني يبكي الحضور بما فعله مع والدته في حفل التخرج من الجامعة
عُماني يبكي الحضور

ثم اتجه إلى والدته وقبل رأسها في مشهد خطف أنظار المشاركين والأساتذة والطلاب الآخرين في القاعة التي كانت تعج بالمئات.

وباركت الجامعة لخريجيها تفوقهم وعلقت على صورة الطالب مع والدته ولجنة التخرج :” نتمنى لكم دوام النجاح والتألق في رحلتكم الجديدة”

وأضافت:”طلابنا أنتم تجعلون الحلم يتحقق والمستقبل يتشكّل بنجاحكم!”.

وعلقت الجامعة في تغريدة أخرى عبر حسابها “بتويتر” على صورة الطالب المتخرج : “من غيرُ أُمِّي إن فرحتُ بعالمي فرحت”.

الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان

وضمت تخصصات الخريجين من الجامعة، إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس في إدارة الأعمال والقانون واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا التعليم والقيادة التربوية.

وتوفر الجامعة العربية المفتوحة العديد من التخصصات التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا التي تتوافق مع سوق العمل.

وتسعى إلى تعزيز قدرات أبنائها الطلاب من خلال تمكين دورهم الأكاديمي والعلمي، وبناء قدراتهم ومهاراتهم المهنية.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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