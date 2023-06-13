شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

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وطن- وضع فريق مانشستر سيتي شرطاً للتخلي عن خدمات النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح الأزرق السماوي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، ” إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام رحيل اللاعبين بدون الحصول على مقابل مادي. هذا الصيف، لعل أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز”.

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز

كما وأردف رومانو، ” أي نادٍ سعودي حريص على التوقيع مع رياض محرز هذا الصيف، تلقى رسالة من جانب مانشستر سيتي يفيد فيها أنه سيتم طلب رسوم مالية مقابل التفريط في خدمات اللاعب الجزائري محرز”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت على اهتمام نادي أهلي جدة السعودي الصاعد إلى دوري الدرجة الممتازة (روشن)، بعد هبوطه العام المنصرم. في صفقة التعاقد مع الجزائري رياض محرز.

Any Saudi side keen on signing Riyad Mahrez got clear message from Man City: important fee will be requested. 🔵🇸🇦 #MCFC Nothing final or advanced yet. https://t.co/1amKY7N8Pm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

وتوج الجزائري محرز ب3 ألقاب تاريخية هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وهي كأس أبطال أوروبا. كما وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

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عرض أهلي جدة للتعاقد مع رياض محرز

كما وأفادت تقارير صحفية، عن عرض أهلي جدة السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز. بقيمة 100 مليون دولار، مع راتب سنوي 50 مليون دولار لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي.

يشار بأن عقد النجم الجزائري رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي. بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي سينتهي في صيف عام 2025.