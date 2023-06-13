الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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رياضة

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

أهلي جدة عرض 100 مليون دولار للتعاقد مع الجزائري محرز لمدة موسمين هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
الجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز
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وطن- وضع فريق مانشستر سيتي شرطاً للتخلي عن خدمات النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح الأزرق السماوي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، ” إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام رحيل اللاعبين بدون الحصول على مقابل مادي. هذا الصيف، لعل أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز”.

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز

كما وأردف رومانو، ” أي نادٍ سعودي حريص على التوقيع مع رياض محرز هذا الصيف، تلقى رسالة من جانب مانشستر سيتي يفيد فيها أنه سيتم طلب رسوم مالية مقابل التفريط في خدمات اللاعب الجزائري محرز”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت على اهتمام نادي أهلي جدة السعودي الصاعد إلى دوري الدرجة الممتازة (روشن)، بعد هبوطه العام المنصرم. في صفقة التعاقد مع الجزائري رياض محرز.

وتوج الجزائري محرز ب3 ألقاب تاريخية هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وهي كأس أبطال أوروبا. كما وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

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رياض محرز
رياض محرز

عرض أهلي جدة للتعاقد مع رياض محرز

كما وأفادت تقارير صحفية، عن عرض أهلي جدة السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز. بقيمة 100 مليون دولار، مع راتب سنوي 50 مليون دولار لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

يشار بأن عقد النجم الجزائري رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي. بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي سينتهي في صيف عام 2025.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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