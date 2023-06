شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

- Advertisement -

وطن- وضع فريق مانشستر سيتي شرطاً للتخلي عن خدمات النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح الأزرق السماوي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، ” إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام رحيل اللاعبين بدون الحصول على مقابل مادي. هذا الصيف، لعل أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز”.

كما وأردف رومانو، ” أي نادٍ سعودي حريص على التوقيع مع رياض محرز هذا الصيف، تلقى رسالة من جانب مانشستر سيتي يفيد فيها أنه سيتم طلب رسوم مالية مقابل التفريط في خدمات اللاعب الجزائري محرز”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت على اهتمام نادي أهلي جدة السعودي الصاعد إلى دوري الدرجة الممتازة (روشن)، بعد هبوطه العام المنصرم. في صفقة التعاقد مع الجزائري رياض محرز.

Any Saudi side keen on signing Riyad Mahrez got clear message from Man City: important fee will be requested.

Nothing final or advanced yet.

