الثلاثاء, يونيو 13, 2023
الرئيسيةالهدهدشاهد ما فعله أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب ولفت الأنظار
الهدهد

شاهد ما فعله أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب ولفت الأنظار

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمنى أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة ويطور جهود المؤلفين والناشرين والقراء

كتب خالد الأحمد
شاهد ما فعله أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب ولفت الأنظار
أمير قطر في معرض الدوحة
- Advertisement -

وطن- دخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حوار عفوي مع طلاب إحدى المدارس القطرية أثناء زيارة له إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين.

أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب

وزار الأمير تميم المعرض اليوم، الثلاثاء، وأعرب عن سعادته بما رأى من تنوع وثراء خلال زيارته، راجيا أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة.

وعلق الشيخ تميم بن حمد على زيارته للمعرض السنوي، وقال في تغريدة له على حسابه في “تويتر“: “سعيد بما رأيت من تنوع وثراء خلال زيارتي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وأشكر القائمين عليه والمشاركين في إنجاح هذه النسخة.”

وتابع :”أرجو أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة ويطور جهود المؤلفين والناشرين والقراء”.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام قطرية، بدا الأمير “تميم بن حمد آل ثاني” وهو يقف إلى جانب طفل من تلاميذ مدرسة طارق بن زياد ويتجاذب معه الحديث.

- Advertisement -

قبل أن يقوم بملامسة خده مشيداً بذكائه ونباهته، فيما يسمع صوت أحد الحضور وهو يقول “صور صور”.

أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب
أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب

لفتة طيبة للشيخ تميم مع الأطفال

ويتوجه الشيخ تميم لطفلة أخرى قالت إن اسمها “دارين محمد عامر القحطاني” قبل أن تتحدث عن مبادرة تبرع وأقرأ التي قامت بها وتشجع الطلاب على القراءة والتبرع ونشر المعرفة.

ثم يقوم أحد الطلاب الذي قال إنه شقيق الطالبة بتناول كتاب له من ستاند في المعرض وإعطائه للأمير تميم.

وقال الطفل الأول الذي بدا في الخامسة من عمره موجهاً كلامه لأمير البلاد: “إذا عندك قصة في البيت يمكن أن تأتي بها إلى هنا –يقصد المعرض- ليستفيد من قراءتها أكبر عدد من الناس.

بالقراءة نرتقي

وتعتبر النسخة الـ32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب أكبر نسخ المعرض، حيث تشارك فيها المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية، مع تسجيل نحو 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب.

وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف نسخة المعرض، وتشارك بجناح خاص يضم مجموعة من الكتب المتنوعة، إلى جانب عروض للشعراء والرواة الذين يقدمون جوانب مختلفة من ثقافة بلدهم.

وتميزت نسخة هذا العام من المعرض بشعارها “بالقراءة نرتقي ” الذي يختصر كل شيء؛ لأنه يهدف إلى الرُقيّ بالإنسان وبالأمّة بحسب ما جاء على صفحة وزارة الثقافة القطرية في ” تويتر”.

ووفق المصدر ذاته يتماشى معرض الدوحة الدولي للكتاب مع رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تطوير اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى أنه يعكس حالة المشهد الثقافي للبلاد. ويعتبر حدثًا ثقافيًا بارزًا بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية والتي بدورها تسهم في إثراء الحركة الثقافية المصاحبة للمعرض.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية يقدم معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام العديد من الخدمات العامة للجمهور منها خدمة مرشد القراءة، وخدمة اسألني، إضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول للبحث عن الكتب، وخدمة الجمهور (الحمالي)، ومواقف سيارات مجانية للجمهور.

واستحدث المعرض هذا العام فعاليات منصة “الطهي الحي” بمشاركة 28 طاهيا وطاهية يقدمون عروضا ومأكولات من ثقافات ودول مختلفة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء القطرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

تقارير

قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

الهدهد

سياسي مصري شرده انقلاب السيسي..سبب وفاة محمد الجوادي وأين يدفن جثمانه؟

الهدهد

رئيس وزراء قطر يهاجم بشار: سوريا دولة شقيقة ومشكلتنا مع قاصف شعبه

الهدهد

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

الهدهد

جاسم بن حمد يقدم عرضه الخامس والنهائي لشراء مانشستر يونايتد تحت شعار: “خذه أو اتركه”

اقتصاد

تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

الهدهد

أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

الهدهد

ما فعله أردوغان مع شقيق أمير قطر على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

الهدهد

عبد الصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ”القلة” في أول تصريح رسمي له

الهدهد

أُنشئ بقرار من أمير قطر.. ما وظيفة مكتب الإعلام الدولي في الدوحة؟

الهدهد

“باي باي كمال” و”شكرا قطر”.. أول تعليق من أردوغان بعد فوزه التاريخي

الهدهد

خاطبه بـ”أخي العزيز”.. أمير قطر أول زعيم هنأ أردوغان بفوزه بالانتخابات وهذا ما يتمنّاه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ماتتا جوعا وعطشا.. شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم (شاهد)

رقم على ملصقات الفواكه والخضروات يدل على أمر خطير.. ما الحقيقة؟

بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب

هل تخطط للسفر قريبًا؟ إليك 4 طرق لحماية هاتفك

لماذا نحلم أثناء الليل؟ العلم يجيب

السعودية تخوض معركة نفط شاقة وسط خلافات بين محمد بن سلمان وشقيقه عبدالعزيز

اليوم العالمي للفلافل.. موقف مؤثر من مسن مصري يثير تفاعلا واسعا

ما علاقة النظام الغذائي الغني بالملح بالتدهور المعرفي؟

كيف تطبق تقنية الاسترخاء التدريجي للعضلات لتحقيق الراحة الذهنية؟!

رد فعل صادم من ماكرون بعد سقوط أحد حراسه في مراسم استقبال رئاسية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC