شاهد ما فعله أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب ولفت الأنظار

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وطن- دخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حوار عفوي مع طلاب إحدى المدارس القطرية أثناء زيارة له إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين.

أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب

وزار الأمير تميم المعرض اليوم، الثلاثاء، وأعرب عن سعادته بما رأى من تنوع وثراء خلال زيارته، راجيا أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة.

وعلق الشيخ تميم بن حمد على زيارته للمعرض السنوي، وقال في تغريدة له على حسابه في “تويتر“: “سعيد بما رأيت من تنوع وثراء خلال زيارتي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وأشكر القائمين عليه والمشاركين في إنجاح هذه النسخة.”

وتابع :”أرجو أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة ويطور جهود المؤلفين والناشرين والقراء”.

سعيد بما رأيت من تنوع وثراء خلال زيارتي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وأشكر القائمين عليه والمشاركين في إنجاح هذه النسخة، راجياً أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة ويطور جهود المؤلفين والناشرين والقراء. pic.twitter.com/5jOgf2lYKv — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 13, 2023

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام قطرية، بدا الأمير “تميم بن حمد آل ثاني” وهو يقف إلى جانب طفل من تلاميذ مدرسة طارق بن زياد ويتجاذب معه الحديث.

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قبل أن يقوم بملامسة خده مشيداً بذكائه ونباهته، فيما يسمع صوت أحد الحضور وهو يقول “صور صور”.

لفتة طيبة للشيخ تميم مع الأطفال

ويتوجه الشيخ تميم لطفلة أخرى قالت إن اسمها “دارين محمد عامر القحطاني” قبل أن تتحدث عن مبادرة تبرع وأقرأ التي قامت بها وتشجع الطلاب على القراءة والتبرع ونشر المعرفة.

ثم يقوم أحد الطلاب الذي قال إنه شقيق الطالبة بتناول كتاب له من ستاند في المعرض وإعطائه للأمير تميم.

🎥♥️| سموّ الأمير @TamimBinHamad حفظهُ الله في حوار عفوي مع طلاب مدرسة طارق بن زياد صباح اليوم أثناء زيارة سموّه لمعرض الدوحة الدولي للكتاب#معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب٢٠٢٣ #بالقراءة_نرتقي | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦pic.twitter.com/jvp27MFnA8 — نديب قطر (@NadeebQa) June 13, 2023

وقال الطفل الأول الذي بدا في الخامسة من عمره موجهاً كلامه لأمير البلاد: “إذا عندك قصة في البيت يمكن أن تأتي بها إلى هنا –يقصد المعرض- ليستفيد من قراءتها أكبر عدد من الناس.

بالقراءة نرتقي

وتعتبر النسخة الـ32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب أكبر نسخ المعرض، حيث تشارك فيها المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية، مع تسجيل نحو 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب.

وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف نسخة المعرض، وتشارك بجناح خاص يضم مجموعة من الكتب المتنوعة، إلى جانب عروض للشعراء والرواة الذين يقدمون جوانب مختلفة من ثقافة بلدهم.

وتميزت نسخة هذا العام من المعرض بشعارها “بالقراءة نرتقي ” الذي يختصر كل شيء؛ لأنه يهدف إلى الرُقيّ بالإنسان وبالأمّة بحسب ما جاء على صفحة وزارة الثقافة القطرية في ” تويتر”.

سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري – وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية: معارض الكتاب في قطر مميّزة، ولكن هذه النسخة من المعرض أكثر تميّزاً، وشعار المعرض لهذا العام يختصر كل شيء؛ لأنه يهدف إلى الرُقيّ بالإنسان وبالأمّة. #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب32#بالقراءة_نرتقي… pic.twitter.com/f0fm8clprF — وزارة الثقافة (@MOCQatar) June 12, 2023

ووفق المصدر ذاته يتماشى معرض الدوحة الدولي للكتاب مع رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تطوير اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى أنه يعكس حالة المشهد الثقافي للبلاد. ويعتبر حدثًا ثقافيًا بارزًا بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية والتي بدورها تسهم في إثراء الحركة الثقافية المصاحبة للمعرض.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية يقدم معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام العديد من الخدمات العامة للجمهور منها خدمة مرشد القراءة، وخدمة اسألني، إضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول للبحث عن الكتب، وخدمة الجمهور (الحمالي)، ومواقف سيارات مجانية للجمهور.

واستحدث المعرض هذا العام فعاليات منصة “الطهي الحي” بمشاركة 28 طاهيا وطاهية يقدمون عروضا ومأكولات من ثقافات ودول مختلفة.