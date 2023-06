سفراء جدد للحرية.. قصة 4 توائم فلسطينية وُلدوا بحيوانات منوية مهربة

- Advertisement -

وطن – استُقبلت أسرة زوجة أسير فلسطيني، أنجبت أربعة توائم باستخدام الحيوانات المنوية المهربة، هي وأطفالها في المنزل “بفرح كبير” بعد خروجهم من المستشفى.

وعادت رسمية شمالي إلى مسقط رأسها في غزة مع أربعة أطفال – ثلاثة أولاد وفتاة، وتم الإنجاب في الشهر الماضي بمستشفى بالقدس الشرقية المحتلة.

السيدة البالغة من العمر 38 عامًا متزوجة من أحمد شمالي، المحتجز منذ عام 2008 ، وهو يقضي عقوبة بالسجن 18 عامًا بسبب “مشاركته في نشاط مقاومة ضد الاحتلال”.

Ahmed Shamali, a Palestinian prisoner from Gaza who has been in Israeli jails for 15 years and has 3 years left until his release, has fathered quadruplets through smuggled sperm. pic.twitter.com/kp3lgHJDxx

— Quds News Network (@QudsNen) June 13, 2023