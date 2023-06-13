الثلاثاء, يونيو 13, 2023
الرئيسيةالهدهدسفراء جدد للحرية.. قصة 4 توائم فلسطينية وُلدوا بحيوانات منوية مهربة
الهدهد

سفراء جدد للحرية.. قصة 4 توائم فلسطينية وُلدوا بحيوانات منوية مهربة

يلجأ المحتجزون الفلسطينيون وأسرهم للحمل من خلال الحيوانات المنوية المهربة كوسيلة وحيدة متاحة لأولئك المحتجزين لفترات سجن طويلة أو لأجل غير مسمى

كتب خالد السعدي
ولادة 4 توائم عبر النطف المهربة
زوجة الأسير أحمد الشمالي التي أنجبت 4 توائم عبر النطف المهربة
- Advertisement -

وطن – استُقبلت أسرة زوجة أسير فلسطيني، أنجبت أربعة توائم باستخدام الحيوانات المنوية المهربة، هي وأطفالها في المنزل “بفرح كبير” بعد خروجهم من المستشفى.

وعادت رسمية شمالي إلى مسقط رأسها في غزة مع أربعة أطفال – ثلاثة أولاد وفتاة، وتم الإنجاب في الشهر الماضي بمستشفى بالقدس الشرقية المحتلة.

السيدة البالغة من العمر 38 عامًا متزوجة من أحمد شمالي، المحتجز منذ عام 2008 ، وهو يقضي عقوبة بالسجن 18 عامًا بسبب “مشاركته في نشاط مقاومة ضد الاحتلال”.

نجاحٌ بعد فشل

وقالت رسمية ، المقيمة في حي الشجاعية في غزة، إن محاولاتها للحمل باستخدام الحيوانات المنوية المهربة بدأت عام 2018، كما نقلت صحيفة ميدل إيست آي.

وفشلت المحاولتان الأوليان ، لكن المحاولة الثالثة في أكتوبر 2022 أثبتت نجاحها وأصبحت حاملًا بأربعة أطفال: ثلاثة أولاد هم عبد الرحيم وراكان وريان ، وفتاة اسمها نجاح.

- Advertisement -
توائم عبر نطف مهربة
توائم الأسير أحمد الشمالي المعتقل منذ 2008

تحديات كبيرة

وأضافت رسمية أن حملها كان مليئا بالتحديات بسبب وزن الحمل الرباعي. التزمت بنصيحة الأطباء بعدم تقليل عدد الأجنة في رحمها مما قد يؤثر على حملها.

في مايو ، تم نقلها من مستشفى الشفاء في غزة إلى مستشفى المقاصد في القدس بعد تعرضها لضغوط.

نجاح شمالي ، والدة أحمد، قالت إن الأطفال ذكروها بزوجها الذي أنجبت منه بالفعل طفلين – يبلغان من العمر الآن 15 و 17 عامًا – قبل اعتقاله.

وقالت نجاح: “الأسرى يواصلون تحدي الاحتلال بكافة أشكاله بما في ذلك من خلال تهريب الحيوانات المنوية لإنجاب سفراء الحرية”.

وأضافت أن “السعادة تبقى ناقصة في غياب والدهم” الذي تنتهي عقوبته بثلاث سنوات.

توائم عبر نطف مهربة
تهريبب النفط المهربة أصبح وسيلة نضال من داخل السجون الإسرائيلية

تحدي الاحتلال بالحيوانات المنوية المهربة

يلجأ المحتجزون الفلسطينيون وأسرهم إلى الحمل من خلال الحيوانات المنوية المهربة كوسيلة وحيدة متاحة لأولئك المحتجزين لفترات سجن طويلة أو لأجل غير مسمى، مع تقييد الزيارات العائلية.

وتضاعف توائم أحمد ورسمية الرباعية، إلى 122 هو عدد الأطفال الذين ولدوا لأبوين داخل السجون الإسرائيلية خلال السنوات العشر الماضية.

وفي أغسطس 2012 ، أصبح عمار الزبان أول أسير فلسطيني يُعرف بأنه أنجب طفلاً من زوجته باستخدام حيوانات منوية مهربة.

منذ ذلك الحين ، بات يُنظر إلى تهريب الحيوانات المنوية على أنه جزء أساسي من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك ، فإن عملية التهريب المستخدمة لا تزال محاطة بالسرية ، حيث تتحمل أسرة السجين مسؤولية توصيل الحيوانات المنوية إلى مختبرات خاصة.

وفي حالة الشمالي بدأت العملية بعد يومين من استلام الحيوانات المنوية المهربة وتسليمها للمختبر.

توائم عبر نطف مهربة
تمت ولادة التوائم الأربعة في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة

قدرة على الحياة رغم السجن

وقال عبد الله قنديل ، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين ، إن رغبة الأسرى الفلسطينيين في إنجاب الأبناء أثناء وجودهم في السجن “ترمز إلى قدرتهم على خلق الحياة رغم الألم والقيود والسجن”.

وقال قنديل “إنه بمثابة تحدٍ لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الانتقاص من روحهم داخل جدران السجن”.

وبحسب مجموعة الضمير الحقوقية ، هناك 5000 معتقل سياسي فلسطيني في السجون الإسرائيلية حتى يونيو 2023.

المصدرميدل إيست آي + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

هكذا زيفت امريكا والوكالة اليهودية اصوات دول العالم في التصويت على تقسيم فلسطين ١٩٤٧

الهدهد

فلسطين ترد الاعتبار لجثمان الجندي المصري محمد صلاح بعد “الخذلان الكبير” (شاهد)

تقارير

مسؤول عربي ارتشى بـ ٢٥٠٠ جنيه استرليني لترحيل فلسطينيي حيفا ويافا لمستنقعات الغراف في ذي قار بالعراق عام ١٩٣٩‎‎

تقارير

لمحات من خطايا الانظمة العربية بحق الشعوب!‎‎

الهدهد

دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

الهدهد

قصة مسن فلسطيني طاردته النكبة مرتين.. الاحتلال يسطو على حق الحياة

تقارير

دماء فلسطين في عنق الشعوب العربية منذ ١٠٨ سنوات وحتى اخر طفل اسلم الروح في غزة ‎‎

الهدهد

لقطات تحرك الصخر لطفل فلسطيني يحتضن ويقبّل قبر والده الشهيد (فيديو)

الهدهد

كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإماراتية تطارده (شاهد)

الهدهد

حملة تضامن مع عماد العدوان.. حمل “الذهب والسلاح” للمقاومة الفلسطينية (شاهد)

الهدهد

بعد رعاية المصالحة الإيرانية السعودية.. هل تفعلها الصين وتصنع سلاما فلسطينيا إسرائيليا؟

الهدهد

داليا عبد الغني مذيعة فلسطينية فضلت العمل في قناة إسرائيلية:”أستحقها بجدارة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

هبة عبوك عارية في مركز تدليك وبالكاد سترت عضوها التناسلي! (شاهد)

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا والتوقيت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة

عُماني يبكي الحضور بما فعله مع والدته في حفل التخرج من الجامعة

قيس سعيد تحرش بي جنسيا.. حساب موثق باسم نادية عكاشة يختفي بعد تغريدات خطيرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC