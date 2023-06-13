الثلاثاء, يونيو 13, 2023
الرئيسيةحياتنارقم على ملصقات الفواكه والخضروات يدل على أمر خطير.. ما الحقيقة؟
حياتنا

رقم على ملصقات الفواكه والخضروات يدل على أمر خطير.. ما الحقيقة؟

ادعت بعض الحسابات والصفحات أن هذه الأرقام لها دلالات قد تشكّل خطراً على صحّة المستهلك

كتب فهمي الورغمي
رقم على ملصقات الفواكه والخضروات يدل على أمر خطير.. ما الحقيقة؟
ملصقات الفواكه والخضروات
- Advertisement -

وطن- تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ سنوات، عشرات المنشورات التي تزعم أن الفواكه والخضروات التي تحمل ملصقات عليها أرقام، هي ثمار معدّلة وراثياً.

وفي الواقع، فإن هذه الادعاءات “زائفة” و”غير دقيقة”، إذ أن تلك الأرقام، تُستخدم بالأساس لتسهيل تتبّع البضائع والتحكّم في المخزون.

بالإضافة إلى أنها قد تشير في بعض الحالات إلى أن الثمار عضويّة بحسب ما فسّره ممثلو القطاع في تصريحات لوكالة “فرانس برس“، وفي كل الحالات لا يوجد رقم معيّن يحدد ما إن كانت الثمار معدلة وراثياً.

الفواكه والخضار التي تحمل ملصقات مُعدلة وراثيا
الفواكه والخضار التي تحمل ملصقات مُعدلة وراثيا

الفواكه والخضار التي تحمل ملصقات مُعدلة وراثيا

وتضمنت بعض المنشورات صورة لبرتقالة عليها ملصق برقم “3108”، وخلالها ادعت بعض الحسابات والصفحات أن هذه الأرقام لها دلالات قد تشكّل خطراً على صحّة المستهلك.

فبحسب المنشورات المزعومة، “إن كان الرقم مؤلفاً من 4 أرقام ويبتدئ بـ 3 أو 4، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تمّ رشها بالمبيدات الحشرية”.

وإن كان عدد الأرقام 5 وأول رقم هو 9، فهذا يدل على أن هذه الفاكهة أو الخضروات عضوية.

- Advertisement -

أما إذا كان الرقم يبتدئ برقم 8، فهذا يعني بحسب المنشورات ذاتها أن الثمار “معدّلة وراثياً”، محذّرة من خطورتها.

وبحكم الاهتمام الكبير الذي يوليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي للأخبار الصادمة وغير المُتوقعة، حظيت تلك المنشورات بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت عشرات آلاف التفاعلات منذ بدء تداولها قبل سنوات.

صحيح أن الرقم 9 يشير إلى أن الثمار عضوية مثلما جاء في المنشورات المتداولة، لكنها بعد ذلك تعمد إلى تضليل القارئ حينما تتحدث عن الثمار غير العضوية أو تلك المعدّلة وراثياً، لأنه لا يوجد أي رمز خاص بهذه النوعيّة.

وتعني الرموز المكونة من أربعة أرقام لسلسلة 3000 و 4000 أن الفاكهة أو الخضروات أُنتجت وفقاً لما يسمى بالطريقة “التقليدية”، كما يوضح الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج في موقعه، أي أن المبيدات الحشرية والأسمدة قد استُخدمت في الإنتاج.

الفواكه والخضار التي تحمل ملصقات مُعدلة وراثيا
الفواكه والخضار التي تحمل ملصقات مُعدلة وراثيا

ما الهدف من المُلصقات على الخضروات والفواكه؟

تُسمى الرموز الموجودة على هذه الملصقات “Price Look-Up” و تُعرف اختصاراً بـ “رموز PLU” أو “رموز الأسعار”.

وتُستخدم هذه الرموز في العديد من البلدان للإشارة إلى المنتجات وتحديث المخزون وتسهيل عملية الدفع في المتاجر، بحسب ما أفادت به الجمعية المهنية للخضر والفواكه الفرنسية.

وفي جواب على سؤال صحافيي وكالة “فرانس برس” حول وظيفة هذه الأرقام، قالت الجمعية إن “رموز PLU تُستخدم من قبل شركات البيع بالتقسيط لتسهيل الإجراءات عند البيع. وهي تُستخدم لتحديد الفواكه والخضروات – وكذلك المكّسرات والأعشاب – بكميات كبيرة أو في عبوات أوزان، متغيرة أو عشوائية.

وفي أغلب الأحيان، يكون رمز PLU قد طُبع على ملصق صغير مُلصق على الفاكهة والخضروات ويتكون من أربعة أرقام أو خمسة، وفقاً للمصدر.

وأوضحت “جان بروكتور” لوكالة فرانس برس، وهي رئيسة لجنة تحديد المنتج في الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج (IFPS) الذي يُصدر هذه الرموز، أن “نظام PLU صُمّم لمساعدة تجار التقسيط عند الدفع، لكي يتسنى لهم التأكد من أن المنتجات المباعة بكميات كبيرة، بالجملة، غير المعبأة، يمكن تحديدها بشكل صحيح وأن الزبائن سيدفعون السعر الصحيح”.

وأضافت بروكتور أنه بدون نظام مرجعي أو نظام مسح، سيتعذر على الصرّافين معرفة نوع المنتج الذي أمامهم، بما في ذلك إن كان منتجًا عضويًا.

المصدروكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

لخسارة الوزن سريعََا.. عليك بتناول هذه الفاكهة يوميََا

حياتنا

اكتشف معنا شخصيتك من فاكهتك المفضلة

حياتنا

كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضراوات والفواكه؟

حياتنا

لماذا يجب أن تبدأ وجبتك دائمًا بالخضراوات النيئة؟

حياتنا

هل تقلل الخضراوات والفواكه الأرجوانية من خطر الإصابة بالسكري؟ دراسة تجيب

حياتنا

تعرف معنا على الطريقة الصحيحة لغسل كل أنوع الخضراوات وفقًا للخبراء

حياتنا

حيلة منزلية لتقليل ارتفاع ضغط الدم دون التوقف عن تناول الطعام بالملح تمامًا

حياتنا

منها الطماطم..أطعمة احذر تناولها قبل النوم!

حياتنا

تجنبها..7 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

حياتنا

إذا كنت تخزّن هذا الطعام في الثلاجة، فعليك أن تقلع عن هذه العادة!

حياتنا

تعرف على الفوائد الصحية لتناول الفراولة

حياتنا

لماذا عليك تجنب شرب الماء بعد تناول الفاكهة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ما فعله أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب ولفت الأنظار

بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب

هل تخطط للسفر قريبًا؟ إليك 4 طرق لحماية هاتفك

لماذا نحلم أثناء الليل؟ العلم يجيب

السعودية تخوض معركة نفط شاقة وسط خلافات بين محمد بن سلمان وشقيقه عبدالعزيز

اليوم العالمي للفلافل.. موقف مؤثر من مسن مصري يثير تفاعلا واسعا

ما علاقة النظام الغذائي الغني بالملح بالتدهور المعرفي؟

كيف تطبق تقنية الاسترخاء التدريجي للعضلات لتحقيق الراحة الذهنية؟!

رد فعل صادم من ماكرون بعد سقوط أحد حراسه في مراسم استقبال رئاسية (فيديو)

تزامنا مع رقص منقبة أبها.. تصريح صادم لعبد الرحمن السديس عن الحفلات في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC