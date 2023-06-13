تورّم الجفون والتهابها يشير إلى وجود هذه المشاكل الصحية

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وطن-يمكن أن يكون الالتهاب أو التورّم في الجفون أكثر من مجرد مشكلة في العين. ففي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشاكل صحية أساسية لا تتعلق مباشرة بالعيون أو الرؤية.

وفيما يلي كشفت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، عن بعض هذه المشاكل الصحية التي يمكن أن تظهر من خلال الالتهاب أو عدم الراحة في الجفون:

الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية انتفاخ الجفون، ما يثير الحكّة، خاصة إذا كانت رد فعل تحسسي للعيون. يمكن أن تؤدي الحساسية الموسمية أو الغبار أو شعر الحيوانات الأليفة أو بعض الأطعمة إلى هذا النوع من الاستجابة الالتهابية.

مشاكل البشرة

يمكن أن تؤثر بعض الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد الدهني أو التهاب الجلد التماسي، على الجلد الموجود حول الجفون، ما يسبب الالتهاب. يمكن أن تحدث هذه الحالات بسبب المواد المهيجة أو مسببات الحساسية أو حتى الإجهاد.

الالتهابات

يمكن أن تؤثر الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية على الجفون، ما يسبب التورم والاحمرار والحساسية. يتعرّض الشخص لمشكلة التهاب الجفن، بسبب عدوى شائعة، وقد تترافق مع تراكم البكتيريا في بصيلات شعر الرموش.

أمراض المناعة الذاتية

يمكن لبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أن تسبب التهابًا في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الجفون. كما يمكن أن تسبب هذه الحالات استجابة مناعية غير طبيعية تهاجم الأنسجة السليمة، ما يؤدي إلى الالتهاب وعدم الشعور بالراحة.

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مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تؤدي مشاكل قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية إلى ظهور مشاكل في البصر، بما في ذلك التهاب الجفون. تؤثر هذه الحالات على عمل الغدة الدرقية ويمكن أن تسبب تغيرات في الأنسجة حول العينين.

الوذمة

يمكن أن يتسبب احتباس السوائل أو الوذمة في حدوث تورم في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك الجفون. قد يكون هذا مرتبطًا بضعف الدورة الدموية أو قصور القلب أو مشاكل الكلى أو حتى الإفراط في تناول الصوديوم.

مشاكل جهازية

يمكن أن يكون لبعض الأمراض الجهازية، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى الجفاف، تأثيرات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجفون. يمكن أن تؤثر هذه الحالات على تنظيم السوائل وتؤدي إلى الالتهاب.

من المهم ملاحظة أن التهاب الجفون لا يشير بالضرورة إلى مشاكل صحية خطيرة. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة أو مقلقة، فمن المستحسن استشارة الطبيب.

سيتمكن المتخصص في الرعاية الصحية من إجراء التقييم المناسب وتحديد السبب الأساسي والتوصية بالعلاج اللازم لمعالجة أي مشكلات صحية مرتبطة.