تزامنا مع رقص منقبة أبها.. تصريح صادم لعبد الرحمن السديس عن الحفلات في السعودية

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد تصريحات للداعية السعودي الشهير عبدالرحمن السديس، يتحدث فيها عن الحفلات المقامة بالسعودية، زاعما أنّها ليست مخالفة للقرآن والسنة.

وقال عبد الرحمن السديس في الفيديو: “من فضل الله عز وجل على هذه البلاد المباركة، أنه ليس فيها معالم البدع والمخالفات والاحتفالات المخالفة للقرآن والسنة”.

السديس يقول بأن المملكة ليس فيها احتفالات مخالفة للقرآن والسنة.

وهذا الفيديو يقول لكم لماذا لا ينكر هو وأمثاله من علماء البلاط هذه الحفلات الساقطة!

على أي دين يتعبون .. على أي مذهب يتبعون؟! pic.twitter.com/TuPCil0Ah3 — علماء السلطان (@HDMshk2) June 12, 2023

منقبة أبها

وجاء تداول هذا الفيديو، تزامنا مع تداول مقطع صادم لفتاة منقبة وترتدي بنطال جينز “سكيني”، وحذاءً ذا كعب، وكانت ترقص على أنغام الأغاني التي تؤديها في مدينة أبها، في مشهد أثار غضبا واسعا.

وعبّر مغردون سعوديون عن غضبهم من تصرف الفتاة، واعتبروا أن رقص وغناء منقبة في أبها تشويه وإساءة للنقاب والمنقبات.

- Advertisement -

هذه ليست المرّة الأولى التي تنتشر فيها مشاهد كهذه من المملكة العربية السعودية، لمنقبات يظهرن وهنّ يغنين في فعاليات عامة، يختلط فيها الشباب بالفتيات.

فقد انتشر مقطع فيديو يظهر سيدة سعودية تغني وهي ترتدي النقاب في حفل فني في إحدى الحدائق العامة بمنطقة جازان.

وبيّن الفيديو حضوراً كبيراً من العائلات في الحفل الفني، كما شوهدت كثير من النساء اللاتي يرتدين النقاب وهن حاضرات الحفل.

حفلة في إحدى الحدائق العامة في جازان!!

ما هي الرسالة؟! هل الاستهانة بالنقاب والحجاب

أم تشجيع المنقبات على الانخراط في مستنقع الغناء؟! pic.twitter.com/JJhqoZoZ3h — فهد (@fahadresearch19) December 26, 2022

مشاهد غير لائقة تغزو السعودية

وأصبحت مشاهد غناء الفتيات والاختلاط في المناسبات والحفلات العامة، أمراً معتاداً في السعودية، في الوقت الحالي، مع توجه المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحو سياسات جديدة تعتبرها الرياض انفتاحا، لكنها في واقع الحال لا تخلو من الابتزال.

جاء ذلك تزامنا مع بعد تغييب جهات الرقابة التي كانت تحظر مثل تلك المشاهد في بلاد الحرمين، خاصةً هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والزجّ بالدعاة والعلماء في السجون لمنع أيّ معارضة للتحولات الجذرية في البلاد.