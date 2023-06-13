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بحضور نجله ذي يزن.. شاهد ما فعله سلطان عُمان مع حاكم رأس الخيمة

تطورت العلاقات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان

كتب فهمي الورغمي
بحضور ذي يزن.. شاهد ما فعله سلطان عُمان مع حاكم رأس الخيمة
هيثم بن طارق والشيخ سعود بن صقر القاسمي
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وطن- التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة، وأجريا مباحثات تتعلق بعدد من القضايا.

حاكم إمارة رأس الخيمة يزور سلطنة عمان

ونقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية، جرى اللقاء في قصر “البركة”، حيث استُعرضت العلاقات بين البلدين، والتعاون الثنائي المشترك في كل المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للشعبين العُماني والإماراتي، إضافة لبحث عدد من الأمور ذات اهتمام الجانبين.

كما التقى الزعيمان في اجتماع مشترك بحضور ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ولي العهد ووزير الثقافة والرياضة والشباب، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل حاكم رأس الخيمة إلى العاصمة مسقط، وكان في استقباله وزير ديوان البلاط السُّلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

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الشيخ سعود بن صقر القاسمي
الشيخ سعود بن صقر القاسمي

تطور العلاقات العُمانية الإماراتية

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان تطورات متسارعة نحو مزيد من التواصل والتعاون، والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع البلدان 16 اتفاقية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مسقط.

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والنقل البحري والمواصلات واللوجيستيات، وتقنية المعلومات والبنية التحتية، وتبادل المعلومات، وعدداً من القطاعات الأخرى.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العُمانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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