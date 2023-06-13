بحضور نجله ذي يزن.. شاهد ما فعله سلطان عُمان مع حاكم رأس الخيمة

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وطن- التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة، وأجريا مباحثات تتعلق بعدد من القضايا.

حاكم إمارة رأس الخيمة يزور سلطنة عمان

ونقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية، جرى اللقاء في قصر “البركة”، حيث استُعرضت العلاقات بين البلدين، والتعاون الثنائي المشترك في كل المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للشعبين العُماني والإماراتي، إضافة لبحث عدد من الأمور ذات اهتمام الجانبين.

صاحبُ السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة #الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة #رأس_الخيمة يغادر سلطنة #عُمان بعد زيارة رسمية التقى خلالها بجلالة السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -. #العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 13, 2023

كما التقى الزعيمان في اجتماع مشترك بحضور ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ولي العهد ووزير الثقافة والرياضة والشباب، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل حاكم رأس الخيمة إلى العاصمة مسقط، وكان في استقباله وزير ديوان البلاط السُّلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

#فيديو : حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم/حفظه الله ورعاه/ يستقبل صاحبَ السُّمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة #الإمارات العربية المتحدة حاكمَ إمارة رأس الخيمة بقصر البركة العامر. pic.twitter.com/2fiqwn9hpo — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) June 13, 2023

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تطور العلاقات العُمانية الإماراتية

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان تطورات متسارعة نحو مزيد من التواصل والتعاون، والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع البلدان 16 اتفاقية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مسقط.

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والنقل البحري والمواصلات واللوجيستيات، وتقنية المعلومات والبنية التحتية، وتبادل المعلومات، وعدداً من القطاعات الأخرى.