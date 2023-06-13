الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

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وطن – في إطار تمكين الجيش الكويتي وإمداده بأحدث الأسلحة وأكثرها شهرة خلال الفترة الماضية، أعلنت الكويت، عن عقد صفقة مع تركيا لشراء منظومة طائرات بيرقدار TB2 المسيرة.

وقال الجيش الكويتي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن هذه الصفقة تمت بالتعاقد المباشر بين الحكومة الكويتية والحكومة التركية دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة.

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع الكويتية قد أبرمت تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2” التركية بقيمة (367) مليون دولار، لافتا إلى أن “هذا التعاقد بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية”.

مميزات طائرات البيرقدار

وأكد البيان على أنه “تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو 2019 بعد أن حققت مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و 3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية، كما تعد طائرة البيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات بدون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة حيث أنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر وقدرة على التحليق بحمولة تصل الى 650 كغ كحد أقصى، و مدى يصل إلى 150كم وبسرعة تصل الى 70 عقدة (130 كم) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع”.

تعاقد مباشر بين الحكومة الكويتية والحكومة التركية دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة. أبرمت وزارة الدفاع الكويتية تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2" التركية بقيمة (367) مليون دولار وذلك عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة… pic.twitter.com/mpbif0As1F — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 13, 2023

شركة بايكار تؤكد الصفقة

من جانبها، قالت شركة “بايكار” التركية المصنعة للطائرات في بيان لها: “لقد أكملنا بنجاح عملية التعاقد مع دولة الكويت لتصدير طائرة Bayraktar TB2 الوطني”.

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وقالت إن ” طائرة Bayraktar TB2 الفائزة في العملية التنافسية التي تشارك فيها أيضًا الشركات الأمريكية والأوروبية والصينية ، ستعمل في سماء الكويت ، حيث حطمت الرقم القياسي لأطول رحلة طيران من خلال البقاء في الهواء لمدة 27 ساعة و 3 دقائق في ظروف الصحراء عام 2019″.

Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada… https://t.co/9VP2p0cBza — BAYKAR (@BaykarTech) June 13, 2023

كما أكدت الصفقة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ما نشرها مشاهد من جولات المسيّرة التركية “بيرقدار TB2 “.

شاهد | هيئة الصناعات الدفاعية التركية تنشر مشاهد من جولات المسيّرة التركية "بيرقدار TB2" وتعلن أن #الكويت أصبحت الدولة الـ30 التي توقّع عقداً لشرائها pic.twitter.com/zrtFLktX8V — TRT عربي (@TRTArabi) June 13, 2023

شروط العقد

يشار إلى أن العقد الخاص بهذه الصفقة تضمن تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات، معدات الحرب الإلكترونية، ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، وتوفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد، وتوفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، وتدريب الطيّارين والفنّيين من الكوادر الوطنية، وتوفير جميع النشرات الفنية المطورة (جميع ما يطرأ من تحديثات على هذه المنظومة وتوابعها)، وانشاء نظام للمحاكاة (simulator) مع توفير الدعم الفني لمدّة 3 سنوات.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الجيش الكويتي ومركز التواصل الحكومي في البلاد، اطلعت عليهما الأناضول، وسط تأكيد شركة “بايكار” التركية لتصنيع الطائرات المسيرة إتمام هذه الصفقة.

وأفاد الجيش الكويتي، في بيانه، بأن “وزارة الدفاع الكويتية أبرمت تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة طائرات بيرقدار TB2 التركية بقيمة (367) مليون دولار، عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي البلدين، لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش”.

وأشاد الجيش بقدرات المسيرات التركية، قائلا إنها “تتمتع بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، وتوفر المعلومات الاستخباراتية، وتمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجّهة بالليزر والقنابل الذكية”.

وكشف أنه “تم اختبار هذا النوع من الطائرات بالكويت في يوليو/ تموز 2019، محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية”.

من جانبه، أكد مركز التواصل الحكومي الكويتي، في بيانه، أن “مجلس الوزراء أحيط علما بالتعاقد واستمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 7 يونيو/ حزيران الجاري إلى شرح حول الصفقة”.

وشدد على أن “الصفقة تمت وفقا للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد وبلغت قيمة هذه الصفقة 367 مليون دولار”.

في سياق متصل، أكدت شركة “بايكار” التركية، عبر حسابها الموثق بتويتر، ما نشرته مركز التواصل الحكومي الكويتي، مؤكدة أنها أكملت بنجاح عملية التعاقد مع الكويت بشأن المسيرات من طراز بيرقدار.

وأوضحت أن المسيرات التركية حققت طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق في الكويت، في ظل ظروف صحراوية عام 2019.