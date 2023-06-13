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أحلام العجارمة تُقلد جورجينا وتستعرض جسدها في إطلالة مثيرة (شاهد)

الإعلامية الأردنية نشرت صوراً لها على حسابها في "انستغرام" وقد ارتدت بنطالاً أبيض وبلوزة تحاكي قميص مانشستر سيتي

كتب سالم حنفي
أحلام العجارمة تُقلد جورجينا وتستعرض جسدها في إطلالة مثيرة (شاهد)
أحلام العجارمة
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وطن- في إطلالة آسرة ومبهرة خطفت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، الأنظار في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه مانشستر سيتي لصالحه حيث ظهرت في المدرجات تشجع.

وتداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي صوراً للإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، أثناء حضورها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.

أحلام العجارمة تشجع مانشستر سيتي

وبدت العجارمة وسط المشجعين في ملعب أتاتورك الأولمبي، التي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وإنترميلان.

ونشرت أحلام صوراً لها على حسابها في “انستغرام” وقد ارتدت بنطالاً أبيض وبلوزة تحاكي قميص مانشستر سيتي، وحذاء رياضي باللون الأزرق الفاتح. وبدا عليها مظهر الرشاقة واللياقة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في المباراة النهائية التي جمعته مع إنتر ميلان يوم السبت الماضي.

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وتعرضت أحلام العجارمة لانتقادات من قبل البعض بسبب إطلالتها المثيرة، والذين لفتوا إلى أنها تجاول تقليد صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز في استعراض جسدها.

الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة
الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة

اختطاف ابنها الوليد

ويأتي هذا الظهور للعجارمة بعد عام من قضية اختطاف طفلها الوليد على يد عصابة لتهريب البشر في تركيا كما أدعت ليتضح أن الطفل مع والده.

وظهر وليد سقالاكي زوج الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة في مقطع فيديو وقتها، ليفند رواية زوجته حول ما كشفته عن اختطاف ابنها “الوليد” من قبل عصابة للاتجار في البشر في إدلب السورية. ويفجر قنبلة من العيار الثقيل.

وقال “سقالاكي” في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن” وقتها مخاطبا الإعلامية الأردنية، إنه مبهور بـ“فيلم“ الاختطاف، طالبا منها إعطاءه رقم المخرج الذي استطاع تأليف وتمثيل قصة الاختطاف المزعومة، على حد وصفه.

وأوضح، أن ابنه لم يخطف أبدا، مشيرا إلى أنه هو من أخذه بقرار من المحكمة التركية، مضيفا أنه على خلاف مع زوجته منذ 10 أشهر، ولغاية الآن هي على ذمته ولم يحدث طلاق بينهما.

أحلام العجارمة تؤدي العمرة

وفي آذار الماضي شاركت العجارمة صورة لها على ” انستغرام” وهي ترتدي الحجاب وثوباً فضفاضاً أسود، خلال تواجدها في الحرم المكي، وظهرت في خلفية الصورة الكعبة المشرفة.

وأدت العجارمة مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وقد بدا في الصورة المعتمرون الذين يطوفون حول الكعبة، وعلقت أحلام على الصورة بالقول:”الحمد لله الذي أعاننا ووفقنا فشهدنا الطواف والسعي والصلاة في الحرم، فيا رب بتلك العمرة اغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا الخير كله بعدها، وأعوذ بك من النار وعذابها اللهم تقبل منا”.

أحلام العجارمة
أحلام العجارمة تؤدي العمرة

و”أحلام العجارمة” هي إعلامية ومقدمة برامج أردنية بدأت نشاطها الإعلامي من قناة “سيتي سفن تي” لتقديم برامج باللغة الإنجليزية، غير أنها تنقلت بين القنوات لتستقر سابقاً في “قناة روتانا الخليج” لتقديم برنامج خاص بالفروسية.

ولكنها اختفت عن الشاشة دون ذكر أي أسباب لتعود للعمل قبل مدة لتقدم برامج قناة “تي آر تي” التركية في إسطنبول التي قامت بفصلها عقب فضيحة الإدعاء بخطف ابنها الوليد في أيار 2022.

المصدريوتيوب، انستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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