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حياتنا

أحلام الشامسي تهاجم بيلار روبيو زوجة راموس بشراسة!

يفاضل راموس بين العروض في ظل نهاية عقده مع الفريق الباريسي وعدم وجود أي نية بين الطرفين لتجديد العقد

كتب رفيف عبدالله
أحلام الشامسي تهاجم بيلار روبيو زوجة راموس بشراسة!
أحلام وزوجة راموس
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وطن– هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بيلار روبيو، زوجة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، بعد أنباء عن رفض الأخيرة الذهاب إلى أي بلد عربي.

فكتنا من الشر

وأعادت أحلام الشامسي، نشر خبر رفض زوجة سيرجيو راموس الانتقال إلى بلد عربي. أو الانتقال للعيش في السعودية حال تم تقديم عرض لزوجها للانضمام إلى أحد الأندية بالمملكة، عبر حسابها على “تويتر“.

وهاجمت أحلام بيلار روبيو قائلة: ” فكتنا من الشر.. الخلا”.

أحلام وبيلار روبيو
تغريدة أحلام التي هاجمت خلالها زوجة راموس

هذا ويمتلك راموس (37 عاماً)،  يمتلك عدة عروض سعودية من الهلال والأهلي وغيرهما بحسب التقارير المتداولة.

ويفاضل راموس بين العروض في ظل نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وعدم وجود أي نية بين الطرفين لتجديد العقد.

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وأمام التقارير التي تتحدث عن العروض السعودية لراموس، زعم بعضها أن زوجته ترفض الرحيل عن أوروبا، والذهاب للعيش في أي بلد عربي خلال الفترة الحالية.

رحيل راموس

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن السبب وراء رحيل راموس عن صفوف باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين قضاهما داخل قلعة ملعب حديقة الأمراء.

وذكرت تقارير صحفية، رفضَ نادي باريس سان جيرمان، منح اللاعب راموس عقد طويل الأمد، براتب كبير، وهذا ما دفعه إلى اختيار الرحيل عن النادي الباريسي.

وأضافت تلك التقارير: “باريس متخوّف من إصابات اللاعب وحالته البدنية رغم أنه ظهر كثيراً هذا الموسم، كما أنه كان له مردود جيد في المساهمة هذا الموسم بالحفاظ على لقب الدوري الفرنسي”.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، رحيل النجم الإسباني سيرجيو راموس عن النادي الباريسي نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر) بشأن رحيل الإسباني راموس، جاء فيه: “سيرجيو راموس يستعد لمغادرة النادي، بعد موسمين قضاهما مدافعاً عن ألوان الفريق”.

إصابات متكررة

وغاب الإسباني راموس عن كثير من مباريات باريس سان جيرمان في الموسم الأول مع الفريق، بسبب الإصابات المتكررة، إلا أنه هذا الموسم شارك بشكل أفضل مع باريس، إلى جانب مساهمته في تتويج النادي الباريسي بالدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم والحفاظ على لقبه.

كما لعب راموس مع نادي باريس سان جيرمان منذ قدومه إلى باريس سان جيرمان، بصفقة مجانية في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي ريال مدريد، في 57 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل فيها 5 أهداف مع الفريق.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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