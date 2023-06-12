10 أطعمة ينبغي ألا تضعها في الثلاجة

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وطن-نشرت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أهميّة وجود الثلاجة في المنزل، إذ تُعتبر من الأجهزة الأساسية في المطبخ، لأنها تتيح لنا الحفاظ على الطعام لأطول فترة ممكنة وتجنب هدره. ومع ذلك، ينبغي أن نعرف أن بعض المنتجات والمواد الغذائية لا تناسبها درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة الباردة.

وفي الواقع، قد تَفقد بعض الأطعمة مذاقها أو قوامها أو لونها أو عناصرها الغذائية إذا قمنا بتخزينها في الثلاجة. لذلك، من المهم معرفة الأطعمة التي لا توضع في الثلاجة وكيف يمكن تخزينها بشكل صحيح.

10 أطعمة يجب ألا تحفظها في الثلاجة

فيما يلي قائمة بعشرة أطعمة من الأفضل إبعادها عن البراد:

الطماطم

تعدّ الطماطم من الثمار التي تنضج في درجة حرارة الغرفة لتكوين نكهة وحلاوة كاملة. وإذا وضعتها في الثلاجة، فإنها ستصبح طرية، لا طعم لها. ومن ناحية أخرى، فإن البرودة توقف عملية النضج وتجعلها تفقد لونها الأحمر الغامق. لذا،من الأفضل تخزينها في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

البصل

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البصل طعام آخر يفسد بالبرودة والرطوبة. فعند تخزينه في الثلاجة، يتعفن وتنبعث منه رائحة قوية يمكن أن تصيب الأطعمة الأخرى. علاوة على ذلك، يقلل البرد من نكهته المميزة. لذلك، من الناحية المثالية، احتفظ به في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، مثل مخزن أو درج مظلم.

الثوم

لا يتماسك الثوم جيدًا في الثلاجة أيضًا، لأنه يتكتل وينبت السيقان ويفقد نكهته وخصائصه المضادة للبكتيريا. من الأفضل تخزينه في وعاء خزفي أو خشبي به فتحات، ما يسمح بتدوير الهواء وتجنب الرطوبة.

البطاطس

البطاطس عبارة عن درنات تحتوي على النشا، وهو نوع من الكربوهيدرات يتحول إلى سكر عند تعرضه للبرد. ويؤدي هذا إلى تغيير البطاطس مذاقها وقوامها ولونها، وتصبح أكثر حلاوة ونكهة وأكثر قتامة. كما يمكن أن يعزز السكر نمو البكتيريا الضارة بالصحة. لذلك من الأفضل تخزين البطاطس في مكان بارد وجاف ومظلم دون غسلها أو تقشيرها.

العسل

العسل منتج طبيعي له مدة صلاحية طويلة بفضل محتواه العالي من السكر ومحتوى الماء المنخفض فيه. لذا، لا يحتاج إلى تبريد ليتم حفظه، لأن البرودة تجعله يتبلور ويتصلب، ما يجعل استخدامه صعبًا. من الأفضل تخزينه في وعاء زجاجي مغلق بإحكام، في مكان بارد وجاف.

الخبز

الخبز من الأطعمة الأخرى التي تُفسدها درجة البرودة، حيث يفقد رطوبته ونضارته ونكهته، إذ تجعل الثلاجة الخبز جافًا وصلبًا بشكل أسرع من درجة حرارة الغرفة. أما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالخبز لفترة أطول، فمن الأفضل تجميده في أجزاء فردية وتذويبه عند تناوله.

القهوة

القهوة مشروب عطري يجب إبعاده عن الضوء والحرارة والهواء والرطوبة للحفاظ على جودته ونكهته. فالثلاجة ليست مكانًا جيدًا لحفظ القهوة، حيث يمكنها امتصاص الروائح من الأطعمة الأخرى وهكذا، تتغيّر رائحتها.

بالإضافة إلى ذلك، تتسبب درجة البرودة في أكسدة الزيوت الأساسية الموجودة في القهوة وفقدان خصائصها. ولذا، من الأفضل تخزين القهوة في وعاء محكم الغلق في مكان بارد ومظلم.

الشوكولاتة

الشوكولاتة منتج حساس يمكن أن يتأثر بالتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة. وإذا احتفظت به في الثلاجة، يمكن أن يًعاني من ظاهرة تسمى “بلوم“، والتي تتكون من ظهور طبقة بيضاء على سطح الشوكولاتة، ناتجة عن فصل الدهون عن السكر.

لا يؤثر ذلك على جودة الشوكولاتة، بيد أنه يؤثر على مظهرها وملمسها. من الأفضل تخزين الشوكولاتة في مكان بارد وجاف، وهي ملفوفة بورق الألمنيوم أو في وعاء محكم الإغلاق.

الفاكهة الاستوائية

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن الفاكهة الاستوائية، مثل الأفوكادو والكيوي والمانجو والخوخ والمشمش والموز، هي ثمار تأتي من المناطق الدافئة وتحتاج إلى الضوء والحرارة لتنضج. فإذا وضعتها في الثلاجة، فإنك تقطع عملية النضج وتجعلها تفقد العناصر الغذائية والنكهة واللون. من الأفضل تخزينها في وعاء فاكهة في درجة حرارة الغرفة دون تقشيرها أو تقطيعها.

الجبن

تعدّ الأجبان من منتجات الألبان المصنوعة من الحليب المخمر ولها درجات مختلفة من النضج. تحتاج بعض أنواع الجبن، مثل الجبن الطازج أو الدسم إلى التبريد لحفظها.

ومع ذلك، من الأفضل الاحتفاظ بأنواع الجبن الأخرى، مثل الأجبان المعالجة أو شبه المعالجة، في درجة حرارة الغرفة، لأن البرودة تجعلها تفقد رائحتها ونكهتها وملمسها.

من الناحية المثالية، أخرجها من الثلاجة لمدة ساعة قبل استهلاكها واحفظها في مكان بارد وجاف، ملفوفة في ورق مشمع أو في وعاء خشبي.

وختمت المجلّة بالقول، إن هذه بعض الأشياء التي يجب ألا ُتوضع في الثلاجة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بنكهتها وخصائصها. تذكر أن كل طعام له ظروف تخزين خاصة به وأنه يجب عليك اتباع تعليمات الشركة المصنعة أو البائع للحفاظ عليه بشكل صحيح. حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من طعامك وتجنب الهدر.