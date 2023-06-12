يٌنصح بتناوله كل يوم..دراسة حديثة تكشف عن مشروب يمكن أن يقلل النوبات القلبية

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وطن- وجدت دراسة حديثة أن شرب هذا العصير كل يوم لمدة ستة أشهر قلل من فرصة إصابة مرضى الذبحة الصدرية بنوبة قلبية.

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تهدد حياة المرء وتحدث عندما يتم قطع إمداد القلب بالدم – عادة بسبب الجلطة. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ومن المعروف أن مرض القلب التاجي هو السبب الأكبر.

وتحدث هذه الحالة بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية. وغالبًا ما يرتبط هذا بنمط الحياة، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا في ذلك، بالإضافة إلى ما إذا كنت تدخن أو تشرب الكحول.



نتيجة لذلك، يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

وفي الوقت الحالي، تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير معين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

عصير البنجر

أظهر بحث جديد قُدم في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية أن شرب عصير البنجر أو الشمندر يومياً لمدة 6 أشهر بعد تركيب الدعامة، يقلل من فرصة إصابة مرضى الذبحة الصدرية بنوبة قلبية أو الحاجة إلى إجراء عملية أخرى.

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تعد الذبحة الصدرية من أعراض بعض أمراض القلب للرجال والنساء وهي علامة تحذيرية على أن شخصًا ما معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفي دراستهم، وجد الباحثون، أن 16 في المائة من مرضى الذبحة الصدرية أُصيبوا بحالة خطيرة في القلب أو الدورة الدموية، مثل النوبة القلبية، أو الحاجة إلى إجراء آخر، في غضون عامين بعد تركيب الدعامة، ومع ذلك، عندما تناول المرضى عصير الشمندر يومياً، انخفض هذا الخطر إلى 7.5 في المائة.

من جهته، يقول كريشناراج راثود، الذي قاد التجربة:”اقترحت التجارب في المعمل أن النترات، الموجودة بشكل طبيعي في عصير الشمندر، سيكون لها هذه التأثيرات، ومن المشجع جداً أن نرى أنه يُحدث تحسناً كبيراً في العيادة لمرضى الذبحة الصدرية، وأحب مرضانا أن علاجهم كان منتجاً طبيعياً تماماً، وليست له آثار جانبية كبيرة.”

مضيفََا:”سننتقل الآن إلى المرحلة التالية من التجارب، على أمل أن يتمكن الأطباء قريباً من وصف عصير الشمندر لضمان استمرار الدعامات لفترة أطول لتوفير تخفيف أكثر فاعلية للأعراض.”

بالإضافة إلى ذلك، خلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء في عام 2017، إلى أن شرب عصير الشمندر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بفضل محتواه من النترات، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

