يبلغ سعرها 9 ملايين دولار.. شاهد شقة ميسي الفاخرة في ميامي الأمريكية

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وطن- نشرت صحيف إنجليزية صور الشقة الفاخرة التي اشتراها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة ميامي الأمريكية بقيمة 9 ملايين دولار.

وقالت صحيفة ” THE SUN” الإنجليزية، بأن ميسي وعائلته سيقيموا في شقة فاخرة في برج بورش ديزاين المكون من 60 طابق في ميامي الأمريكية، كان قد اشتراها اللاعب في عام 2020.

شقة ميسي الفاخرة في ميامي

وبينت الصحيفة، بأن شقة البرغوث الأرجنتيني ميسي، على بعد ثوانٍ معدودة عن شاطئ البحر في مدينة ميامي الأمريكية.

وأردفت، ” المناظر الخلافة التي يوفرها العقار الذي اشتراه ميسي، يتيح له هو وأسرته من الاستفادة من وسائل الراحة الحصرية..”.

🚨🏠 — الـ THE SUN 🔴⚪️ • قام الأسطورة ليونيل ميسي بشراء شقة في برج بورش ديزاين في ميامي خلال عام ( 2020 ) بتكلفة 9 مليون دولار 🇺🇸💰 ! pic.twitter.com/iQA0xEm7fa — ARGHISSE🇲🇦🇵🇸 (@ARGHISSE11) June 8, 2023

كما وأشارت بأن العقار متوفر بداخله عدة مصاعد لاستيعاب سيارات السكان، وهو ما يسمح لهم بركن سياراتهم في جناح خاص لهم.

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مواصفات شقة ميسي

كما واستكملت، ” يمكن لميسي وعائلته الاستمتاع بصالة خارجية كبيرة تطل على البحر، إلى جانب توفر مطعم خاص”.

وختمت، ” يتوفر بداخل الشقة سينما وأجهزة محاكاة للجولف والسباقات، بالإضافة إلى ساونا وأستديو يوغا وصالة ألعاب رياضية للبالغين”.

وكان ميسي قد أعلن عن انتقاله هذا الصيف إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد رحيله عنم صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم، على حساب خيار عودته إلى ناديه الأسبق برشلونة.

يذكر بأن البرغوث ميسي قد توج مع نادي باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي مرتين على التوالي، وكأس الأبطال الفرنسي.