الإثنين, يونيو 12, 2023
الرئيسيةرياضةيبلغ سعرها 9 ملايين دولار.. شاهد شقة ميسي الفاخرة في ميامي الأمريكية
رياضة

يبلغ سعرها 9 ملايين دولار.. شاهد شقة ميسي الفاخرة في ميامي الأمريكية

مواصفات شقة ميسي الفاخرة الواقعة بالقرب من شاطئ بحر ميامي الأمريكية

كتب فارس أبو شيحة
شقة ميسي الفاخرة في ميامي
شقة ميسي الفاخرة في ميامي
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وطن- نشرت صحيف إنجليزية صور الشقة الفاخرة التي اشتراها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة ميامي الأمريكية بقيمة 9 ملايين دولار.

وقالت صحيفة ” THE SUN” الإنجليزية، بأن ميسي وعائلته سيقيموا في شقة فاخرة في برج   بورش ديزاين المكون من 60 طابق في ميامي الأمريكية،  كان قد اشتراها اللاعب في عام 2020.

شقة ميسي الفاخرة في ميامي

وبينت الصحيفة، بأن شقة البرغوث الأرجنتيني ميسي، على بعد ثوانٍ معدودة عن شاطئ البحر في مدينة ميامي الأمريكية.

وأردفت، ” المناظر الخلافة التي يوفرها العقار الذي اشتراه ميسي، يتيح له هو وأسرته من الاستفادة من وسائل الراحة الحصرية..”.

كما وأشارت بأن العقار متوفر بداخله عدة مصاعد لاستيعاب سيارات السكان، وهو ما يسمح لهم بركن سياراتهم في جناح خاص لهم.

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منزل ميسي
منزل ميسي

مواصفات شقة ميسي

كما واستكملت، ” يمكن لميسي وعائلته الاستمتاع بصالة خارجية كبيرة تطل على البحر، إلى جانب توفر مطعم خاص”.

وختمت، ” يتوفر بداخل الشقة سينما وأجهزة محاكاة للجولف والسباقات، بالإضافة إلى ساونا وأستديو يوغا وصالة ألعاب رياضية للبالغين”.

شقة ميسي الفاخرة
شقة ميسي الفاخرة

وكان ميسي قد أعلن عن انتقاله هذا الصيف إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد رحيله عنم صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم، على حساب خيار عودته إلى ناديه الأسبق برشلونة.

شقة ميسي في ميامي الأمريكية
شقة ميسي في ميامي الأمريكية

يذكر بأن البرغوث ميسي قد توج مع نادي باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي مرتين على التوالي، وكأس الأبطال الفرنسي.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
المصدروطن + THE SUN + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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