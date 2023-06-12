وجبة على طيران الإمارات كادت تتسبب بوفاة راكبة كندية والشركة تحقق!

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تفاصيل معاناة شابة كندية على رحلة طيران الإمارات المتجهة من دبي إلى لندن بعد أن تناولت “الكرواسون” الخطأ على حد قولها.

وبحسب ما روته الشابة الكندية التي تدعى “كلو تشابديلين” عبر حسابها على “تيك توك” فإنها تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية مما يعني أنها إذا أكلت “الغلوتين” يمكن أن تصاب بتوعك شديد، مؤكدة أنها تناولت الغلوتين عن طريق الخطأ على متن الرحلة ، مما تسبب في معاناتها من المرض والإسهال وكاد يتسبب في موتها.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا في رحلة مدتها استغرقت مدتها 15 ساعة، وطلبت وجبة خالية من الغلوتين في وقت مبكر وكانت سعيدة عندما قدمت لها ما يبدو أنه وجبة إفطار كونتيننتال خالية من الغلوتين.

وقالت “كلو” إن الطبق الذي قدم لها كان مكتوبًا عليه “خالٍ من الغلوتين” ، وكان يحتوي على كرواسون ملفوفًا بالبلاستيك ، على الرغم من أن الكرواسون نفسه لم يُصنف على أنه صديق للحساسية.

طعم جيد أثار شكوكها!

وبدأت كلو في تناول المعجنات لكنها ارتبكت في أن طعمها “جيد جدًا” بحيث لا تكون خالية من الغلوتين ، لذلك راجعت مرة أخرى مع المضيفة.

وأوضحت أن المضيفة عادت شاحبة الوجه بعد فحصها وقالت إنها لم تكن خالية من الغلوتين.

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وقال “كلو” المنحدرة من منطقة كالجاري-ألبرتا في كندا: “عندما كنت أتناول أحد أنواع الكرواسان التي كانت على الدرج ، كان لدي شعور سيء حقًا. كان طعمه جيدًا ولم أتذوق قط مثل هذا الكرواسون الجيد الخالي من الغلوتين من قبل “.

المضيفة صدمت الراكبة بالحقيقة

وأضافت: “تساءلت بعد ذلك عن سبب وجود علامة تجارية جيدة خالية من الغلوتين على متن الرحلة ، وكان هذا عندما تساءلت عما إذا كانت بالفعل خالية من الغلوتين لمضيفة طيران… لقد أصبحت المضيفة الجوية شاحبة وذهبت للتحقق وأتت مرة أخرى وأخبرني أنه لم يكن من المفترض أن يكون على طبق مختلف ولم يكن خاليًا من الغلوتين “.

وبحسب ما روت، فقد أمضت “كلو” ساعة تحاول التخلص من الطعام وشاركت مقطع فيديو لنفسها وهي تعاني من أسوأ رحلة في حياتها، و قالت إنها أمضت بقية الرحلة وهي تشعر بالغثيان مع تقلصات في المعدة وإسهال شديد.

وعلقت قائلة: “على الفور أصبت بالصدمة وبدأت أشعر بالذعر. أنا حساسة للغاية وسيتفاعل مرض الاضطرابات الهضمية لدي مع كمية ضئيلة أو تلوث متبادل.

قيء وإسهال وتقلصات معوية

وتابعت: “لم أشعر بالضيق لأنني انتهكت نظامي الغذائي الخالي من الغلوتين ، لقد شعرت بالضيق لأنني كنت أعرف أنه سيكون هناك الكثير من الأعراض التي سأضطر الآن للتعامل معها على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. لقد كان الأمر كذلك. لحظة ذعر ، ذهبت إلى الحمام وكنت مريضة جسديًا وبقيت هناك لمدة ساعة تقريبًا أتقيأ ، وكان ذلك فظيعًا”.

وزادت قائلة: “كنت أعلم أنه إذا لم أفعل هذا فسوف يتسبب ذلك في مزيد من الضرر لجسدي. ويمكن أن أشعر بالأعراض الأخرى تبدأ على الفور أيضًا وتزداد سوءًا من هناك.”

وأوضحت: “بدأت أعاني من تقلصات شديدة في المعدة ، وأصبت بالإسهال ، وشعرت بالغثيان وبدأت بشرتي في الحكة – عندما أتناول الغلوتين أصاب بالشرى أو الطفح الجلدي. الأعراض الأولية بالنسبة لي هي مشاكل في المعدة ولكن بعد ذلك يتبع الطفح الجلدي وخلايا النحل”.

وردفقت بالقول:”ثم يتعين علي التعامل مع الآثار العقلية مثل ضباب الدماغ أو أنني أشعر بالاكتئاب خلال الأسبوعين المقبلين.”

ولم تأكل “كلو” الغلوتين عن قصد منذ تسع سنوات منذ أن تم تشخيصها بمرض الاضطرابات الهضمية، لكنها أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعطى فيها مسببات الحساسية أثناء الرحلة.

تعاطف المضيفات مع الراكبة الكندية

وقالت “كلو” إن مضيفات طيران الإمارات تعاطفوا معها ، لكن بعد تقديم شكوى رسمية للشركة لم تسمع بعد من شركة الطيران.

الشركة تتأسف وتحقق

من جانبه، متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة “ديلي ستار“: “نشعر بخيبة أمل لسماع شكوى السيدة تشابديلين”.

وزعم أن طيران الإمارات تهدف إلى تلبية جميع الاحتياجات الخاصة للركاب من خلال تقديم عدد من الوجبات الخاصة التي تغطي أكبر عدد ممكن من المتطلبات الطبية والغذائية والدينية.

وقال: “نأخذ سلامة وصحة عملائنا على محمل الجد..تواصلت السيدة تشابديلين مع فريق شؤون العملاء لدينا، ونحن نحقق في المشكلة”.