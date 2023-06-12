الإثنين, يونيو 12, 2023
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الهدهد

وجبة على طيران الإمارات كادت تتسبب بوفاة راكبة كندية والشركة تحقق!

الشابة الكندية تناولت "كرواسون" على أنه خال من الغلوتين إلا أنه اتضح أنه ليس كذلك

كتب سالم حنفي
طيران الإمارات
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تفاصيل معاناة شابة كندية على رحلة طيران الإمارات المتجهة من دبي إلى لندن بعد أن تناولت “الكرواسون” الخطأ على حد قولها.

وبحسب ما روته الشابة الكندية التي تدعى “كلو تشابديلين” عبر حسابها على “تيك توك” فإنها تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية مما يعني أنها إذا أكلت “الغلوتين” يمكن أن تصاب بتوعك شديد، مؤكدة أنها تناولت الغلوتين عن طريق الخطأ على متن الرحلة ، مما تسبب في معاناتها من المرض والإسهال وكاد يتسبب في موتها.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا في رحلة مدتها استغرقت مدتها 15 ساعة، وطلبت وجبة خالية من الغلوتين في وقت مبكر وكانت سعيدة عندما قدمت لها ما يبدو أنه وجبة إفطار كونتيننتال خالية من الغلوتين.

وقالت “كلو” إن الطبق الذي قدم لها كان مكتوبًا عليه “خالٍ من الغلوتين” ، وكان يحتوي على كرواسون ملفوفًا بالبلاستيك ، على الرغم من أن الكرواسون نفسه لم يُصنف على أنه صديق للحساسية.

طعم جيد أثار شكوكها!

وبدأت كلو في تناول المعجنات لكنها ارتبكت في أن طعمها “جيد جدًا” بحيث لا تكون خالية من الغلوتين ، لذلك راجعت مرة أخرى مع المضيفة.

وأوضحت أن المضيفة عادت شاحبة الوجه بعد فحصها وقالت إنها لم تكن خالية من الغلوتين.

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وقال “كلو” المنحدرة من منطقة كالجاري-ألبرتا في كندا: “عندما كنت أتناول أحد أنواع الكرواسان التي كانت على الدرج ، كان لدي شعور سيء حقًا. كان طعمه جيدًا ولم أتذوق قط مثل هذا الكرواسون الجيد الخالي من الغلوتين من قبل “.

الشابة الكندية كلو تشابديلين
الشابة الكندية كلو تشابديلين طلبت وجبة كروسان خالية من الغلوتين لكنها حصلت على واحدة تحوي الغلوتين

المضيفة صدمت الراكبة بالحقيقة

وأضافت: “تساءلت بعد ذلك عن سبب وجود علامة تجارية جيدة خالية من الغلوتين على متن الرحلة ، وكان هذا عندما تساءلت عما إذا كانت بالفعل خالية من الغلوتين لمضيفة طيران… لقد أصبحت المضيفة الجوية شاحبة وذهبت للتحقق وأتت مرة أخرى وأخبرني أنه لم يكن من المفترض أن يكون على طبق مختلف ولم يكن خاليًا من الغلوتين “.

وبحسب ما روت، فقد أمضت “كلو” ساعة تحاول التخلص من الطعام وشاركت مقطع فيديو لنفسها وهي تعاني من أسوأ رحلة في حياتها، و قالت إنها أمضت بقية الرحلة وهي تشعر بالغثيان مع تقلصات في المعدة وإسهال شديد.

وعلقت قائلة: “على الفور أصبت بالصدمة وبدأت أشعر بالذعر. أنا حساسة للغاية وسيتفاعل مرض الاضطرابات الهضمية لدي مع كمية ضئيلة أو تلوث متبادل.

طيران الإمارات
الشابة الكندية كلو تشابديلين تروي ما حدث معها على طيران الإمارات

قيء وإسهال وتقلصات معوية

وتابعت: “لم أشعر بالضيق لأنني انتهكت نظامي الغذائي الخالي من الغلوتين ، لقد شعرت بالضيق لأنني كنت أعرف أنه سيكون هناك الكثير من الأعراض التي سأضطر الآن للتعامل معها على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. لقد كان الأمر كذلك. لحظة ذعر ، ذهبت إلى الحمام وكنت مريضة جسديًا وبقيت هناك لمدة ساعة تقريبًا أتقيأ ، وكان ذلك فظيعًا”.

وزادت قائلة: “كنت أعلم أنه إذا لم أفعل هذا فسوف يتسبب ذلك في مزيد من الضرر لجسدي. ويمكن أن أشعر بالأعراض الأخرى تبدأ على الفور أيضًا وتزداد سوءًا من هناك.”

وأوضحت: “بدأت أعاني من تقلصات شديدة في المعدة ، وأصبت بالإسهال ، وشعرت بالغثيان وبدأت بشرتي في الحكة – عندما أتناول الغلوتين أصاب بالشرى أو الطفح الجلدي. الأعراض الأولية بالنسبة لي هي مشاكل في المعدة ولكن بعد ذلك يتبع الطفح الجلدي وخلايا النحل”.

وردفقت بالقول:”ثم يتعين علي التعامل مع الآثار العقلية مثل ضباب الدماغ أو أنني أشعر بالاكتئاب خلال الأسبوعين المقبلين.”

ولم تأكل “كلو” الغلوتين عن قصد منذ تسع سنوات منذ أن تم تشخيصها بمرض الاضطرابات الهضمية، لكنها أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعطى فيها مسببات الحساسية أثناء الرحلة.

تعاطف المضيفات مع الراكبة الكندية

وقالت “كلو” إن مضيفات طيران الإمارات تعاطفوا معها ، لكن بعد تقديم شكوى رسمية للشركة لم تسمع بعد من شركة الطيران.

الشركة تتأسف وتحقق

من جانبه، متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة “ديلي ستار“: “نشعر بخيبة أمل لسماع شكوى السيدة تشابديلين”.

وزعم أن طيران الإمارات تهدف إلى تلبية جميع الاحتياجات الخاصة للركاب من خلال تقديم عدد من الوجبات الخاصة التي تغطي أكبر عدد ممكن من المتطلبات الطبية والغذائية والدينية.

وقال: “نأخذ سلامة وصحة عملائنا على محمل الجد..تواصلت السيدة تشابديلين مع فريق شؤون العملاء لدينا، ونحن نحقق في المشكلة”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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