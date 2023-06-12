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من فئة الـ 500 ليرة.. هل يخفض الإصدار الجديد للعملة التركية موجة التضخّم؟

بحسب موقع "بولتين كامو" فإن هذه الخطوة (غير الرسمية إلى الآن) تأتي تماشياً مع معدلات التضخم الحالية وسعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث يمكن أن تقلل الأوراق النقدية الكبيرة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد

كتب خالد الأحمد
من فئة الـ 500 ليرة.. هل يخفض الإصدار الجديد للعملة التركية موجة التضخّم؟
العملة التركية الجديدة
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وطن- قالت وسائل إعلام تركية أن وزير المالية والخزانة الجديد “محمد شيمشك” بصدد العمل على إصدار فئة جديدة من العملة التركية، فيما تداولت حسابات عبر “تويتر” صورة تظهر التصميم الأولي لفئة الـ 500 ليرة تركية.

النموذج الأولى للعملة التركية الجديدة

وحسب موقع “بولتين كامو”، فإن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع معدلات التضخم الحالية وسعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث يمكن أن تقلل الأوراق النقدية الكبيرة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد كما أنها يمكن استخدامها لتلبية الطلب ولضمان عدم نفاد النقد من البنوك.

العملة التركية الجديدة
العملة التركية الجديدة

وسجلت الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي تراجعا أمام الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى 23.40 ليرة لكل دولار، فيما تحدث مراقبون عن وجود مساع لإيصال الدولار إلى ذروته السعرية أمام الليرة، للبدء بعملية رفع الفائدة تمهيدا لاستقطاب المستثمرين.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن أولويته الملحة تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع مبادئ قائمة على الشفافية والاستقرار والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

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وأردف أنه “رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، فإنه يمكنكم الاطمئنان إلى أن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل”.

وسيجتمع وزير الخزانة والمالية المعين حديثاً مع المديرين العامين للبنك يوم الخميس، في اجتماع تصفه وسائل إعلام محلية ودولية بـ “الحاسم” فيما يتعلق بمؤشرات وقيمة العملة للنصف الثاني من السنة المالية الجارية، وحيث من المتوقع أن يشارك شيمشك تفاصيل حول السياسات الاقتصادية الجديدة.

محمد شيمشك
وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك

هل يكون محمد شيمشك “رجل المرحلة” في تركيا؟

اختتمت الانتخابات الرئاسية مع الجولة الثانية التي أجريت في 28 مايو، والتي أعيد من خلالها انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً للمرة الثالثة على التوالي.

عند الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي تنتظرها تركيا كلها بفارغ الصبر، في قصر جانكايا، عين أردوغان محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.

ومع الإعلان عن اسم شيمشك، تحولت الأنظار إلى الخطوات التي يجب اتخاذها في الاقتصاد. وهي خطوة جذبت انتباه العالم.

ونقل موقع turkiyegazetesi عن وكالة رويترز أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سيلتقي مع المديرين العامين للبنوك الأعضاء في جمعية البنوك التركية الأسبوع المقبل. وذكر مصرفيون قدموا معلومات لرويترز بشأن الموضوع أن الاجتماع المعني من المتوقع أن يعقد يوم الخميس.

وقال الوزير شيمشك، أثناء توليه المنصب من نور الدين نباتي، “ليس أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني. سيكون الاقتصاد التركي القائم على القواعد مهمًا في تحقيق الازدهار المنشود. وسنعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي”.

المصدرتويتر، موقع turkiyegazetesi، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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