من فئة الـ 500 ليرة.. هل يخفض الإصدار الجديد للعملة التركية موجة التضخّم؟

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وطن- قالت وسائل إعلام تركية أن وزير المالية والخزانة الجديد “محمد شيمشك” بصدد العمل على إصدار فئة جديدة من العملة التركية، فيما تداولت حسابات عبر “تويتر” صورة تظهر التصميم الأولي لفئة الـ 500 ليرة تركية.

النموذج الأولى للعملة التركية الجديدة

وحسب موقع “بولتين كامو”، فإن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع معدلات التضخم الحالية وسعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث يمكن أن تقلل الأوراق النقدية الكبيرة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد كما أنها يمكن استخدامها لتلبية الطلب ولضمان عدم نفاد النقد من البنوك.

📍Mehmet Şimşek'in yakın bir tarihte 500 TL'lik banknotları tanıtacağı açıklandı. (Kamu Bülteni) pic.twitter.com/sNugV6XzNW — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 10, 2023

وسجلت الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي تراجعا أمام الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى 23.40 ليرة لكل دولار، فيما تحدث مراقبون عن وجود مساع لإيصال الدولار إلى ذروته السعرية أمام الليرة، للبدء بعملية رفع الفائدة تمهيدا لاستقطاب المستثمرين.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن أولويته الملحة تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع مبادئ قائمة على الشفافية والاستقرار والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

📍Mehmet Şimşek'in yakın bir tarihte 500 TL'lik banknotları tanıtacağı açıklandı. (Kamu Bülteni) pic.twitter.com/iWqLkA5uFg — Son Mühür (@sonmuhurhaber) June 11, 2023

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وأردف أنه “رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، فإنه يمكنكم الاطمئنان إلى أن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل”.

وسيجتمع وزير الخزانة والمالية المعين حديثاً مع المديرين العامين للبنك يوم الخميس، في اجتماع تصفه وسائل إعلام محلية ودولية بـ “الحاسم” فيما يتعلق بمؤشرات وقيمة العملة للنصف الثاني من السنة المالية الجارية، وحيث من المتوقع أن يشارك شيمشك تفاصيل حول السياسات الاقتصادية الجديدة.

هل يكون محمد شيمشك “رجل المرحلة” في تركيا؟

اختتمت الانتخابات الرئاسية مع الجولة الثانية التي أجريت في 28 مايو، والتي أعيد من خلالها انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً للمرة الثالثة على التوالي.

عند الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي تنتظرها تركيا كلها بفارغ الصبر، في قصر جانكايا، عين أردوغان محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.

ومع الإعلان عن اسم شيمشك، تحولت الأنظار إلى الخطوات التي يجب اتخاذها في الاقتصاد. وهي خطوة جذبت انتباه العالم.

ونقل موقع turkiyegazetesi عن وكالة رويترز أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سيلتقي مع المديرين العامين للبنوك الأعضاء في جمعية البنوك التركية الأسبوع المقبل. وذكر مصرفيون قدموا معلومات لرويترز بشأن الموضوع أن الاجتماع المعني من المتوقع أن يعقد يوم الخميس.

وقال الوزير شيمشك، أثناء توليه المنصب من نور الدين نباتي، “ليس أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني. سيكون الاقتصاد التركي القائم على القواعد مهمًا في تحقيق الازدهار المنشود. وسنعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي”.