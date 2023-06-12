مع اقتراب عيد الأضحى.. بيع خروف بسعر خيالي في السعودية والسبب غير متوقع

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وطن- مع اقتراب عيد الأضحى، طغت مهرجانات الأغنام على مسابقات الإبل والماعز الشامي والديوك في المملكة العربية السعودية، وصارت تستأثر بالنصيب الأكبر من الاهتمام والحضور ويكاد لا يخلو أسبوع إلا ويُقام فيه عدد من المزادات والمسابقات الخاصة بالأغنام وذلك في مناطق تربية الثروة الحيوانية بالطائف ومكة على وجه التحديد.

بيع خروف بسعر مذهل في الطائف

وتزامناً مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق النشطة والمعتمدة في السعودية استعدادات مكثفة لغرض بيع وشراء المواشي، حيث يتوافد المواطنون ومربو الماشية بكثافة إليها.

ومن بين تلك الأسواق سوق الطائف المركزي النشط.حيث يتجمع العشرات من المواطنين ومربي المواشي في سوق الطائف المركزي لتتحول طقوس البيع والشراء إلى ما يشبه البورصة .

وفي هذا السياق، تداول ناشطون مقطع فيديو مشوق لأجواء من الحماسة والنشاط في سوق الطائف، إذ شهد المكان إقامة مزاد علني للأضاحي، وتزاحم فيه مربو الماشية وعدد كبير من المواطنين للمشاركة فيه والبعض الأخر من أجل المتابعة.

وأبان مقطع تم تداوله من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأشخاص يٌدعى “سلطان الجعيد ” وهو يُزايد على خروف “سواكن” حيث تم بيعه بسعر 2200 ريال وهو مبلغ أكّد الكثيرون أنه مبالغ فيه.

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الخروف السواكني يكتسح الأسواق السعودية

ويُعتبر الخروف السواكني أو الضأن الحمري من أفضل السلالات الصادرة في السودان وسمي بالسواكني نسبة للمنطقة التي يأتي منها وهي مدينة “سواكن” السودانية.

وتُعتبر المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات أكثر الدول المستوردة لهذه السلالة وهو خروف مرغوب عالمياً ويتسم بالجودة المرتفعة، والمذاق الطيب وقلة نسبة الشحوم.

هذا ويتوقع كثيرون نزول أسعار الماشية -في السعودية- خلال عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن إجراءات رفع الحظر المؤقت عن الماشية التركية حيث كان يتم استيرادها بغرض الذبح والتربية بعد انتشار مرضى الحمى القلاعية، في مارس الماضي، وذلك في ما يزيد عن 215 قرية تركية تم الكشف عن الأبقار والأغنام والماعز فيها.