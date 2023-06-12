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مع اقتراب عيد الأضحى.. بيع خروف بسعر خيالي في السعودية والسبب غير متوقع

يتجمع العشرات من المواطنين ومربي المواشي في سوق الطائف المركزي لتتحول طقوس البيع والشراء إلى ما يشبه البورصة

كتب خالد الأحمد
مع اقتراب عيد الأضحى.. بيع خروف بسعر خيالي في السعودية والسبب غير متوقع
بيع خروف بسعر خيالي في السعودية
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وطن- مع اقتراب عيد الأضحى، طغت مهرجانات الأغنام على مسابقات الإبل والماعز الشامي والديوك في المملكة العربية السعودية، وصارت تستأثر بالنصيب الأكبر من الاهتمام والحضور ويكاد لا يخلو أسبوع إلا ويُقام فيه عدد من المزادات والمسابقات الخاصة بالأغنام وذلك في مناطق تربية الثروة الحيوانية بالطائف ومكة على وجه التحديد.

بيع خروف بسعر مذهل في الطائف

وتزامناً مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق النشطة والمعتمدة في السعودية استعدادات مكثفة لغرض بيع وشراء المواشي، حيث يتوافد المواطنون ومربو الماشية بكثافة إليها.

ومن بين تلك الأسواق سوق الطائف المركزي النشط.حيث يتجمع العشرات من المواطنين ومربي المواشي في سوق الطائف المركزي لتتحول طقوس البيع والشراء إلى ما يشبه البورصة .

وفي هذا السياق، تداول ناشطون مقطع فيديو مشوق لأجواء من الحماسة والنشاط في سوق الطائف، إذ شهد المكان إقامة مزاد علني للأضاحي، وتزاحم فيه مربو الماشية وعدد كبير من المواطنين للمشاركة فيه والبعض الأخر من أجل المتابعة.

وأبان مقطع تم تداوله من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأشخاص يٌدعى “سلطان الجعيد ” وهو يُزايد على خروف “سواكن” حيث تم بيعه بسعر 2200 ريال وهو مبلغ أكّد الكثيرون أنه مبالغ فيه.

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الخروف السواكني يكتسح الأسواق السعودية
الخروف السواكني يكتسح الأسواق السعودية

الخروف السواكني يكتسح الأسواق السعودية

ويُعتبر الخروف السواكني أو الضأن الحمري من أفضل السلالات الصادرة في السودان وسمي بالسواكني نسبة للمنطقة التي يأتي منها وهي مدينة “سواكن” السودانية.

وتُعتبر المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات أكثر الدول المستوردة لهذه السلالة وهو خروف مرغوب عالمياً ويتسم بالجودة المرتفعة، والمذاق الطيب وقلة نسبة الشحوم.

هذا ويتوقع كثيرون نزول أسعار الماشية -في السعودية- خلال عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن إجراءات رفع الحظر المؤقت عن الماشية التركية حيث كان يتم استيرادها بغرض الذبح والتربية بعد انتشار مرضى الحمى القلاعية، في مارس الماضي، وذلك في ما يزيد عن 215 قرية تركية تم الكشف عن الأبقار والأغنام والماعز فيها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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