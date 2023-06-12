الإثنين, يونيو 12, 2023
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حياتنا

مع إقتراب فصل الصيف..تعرف على هذه الروائح التي تطرد البعوض

يمكن أن تساعد هذه الروائح في تقليل تواجد البعوض إلى الحد الأدنى

كتب ايمان الباجي
ما هي الروائج التي تطرد البعوض؟
الروائح التي تطرد البعوض
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وطن– في فصل الصيف ومع ارتفاع دارجات الحرارة، يشتكي العديد من الأشخاص من البعوض الذي ينتشر بشكل كبير.

يعتبر البعوض من أكثر الحيوانات فتكًا في العالم وله قدرة كبيرة على حمل الأمراض ونقلها للبشر، كما يتسبب كذلك في حدوث أكثر من 700000 حالة وفاة سنويًا.

وللتخلص منه، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام منتجات مثل DEET و picaridin. ومع ذلك، هناك بدائل عضوية مثل الصابون والروائح يمكن إستخدامها حسب مجلة “باست لايف” لإبعاد تلك الحشرات عنك قدر الإمكان.

زيت الأوكالبتوس الليموني

تبين أن الصابون والزيوت المعطرة المصنوعة من مستخلصات الليمون والأوكالبتوس فعالة مثل DEET في طرد البعوض، كما يقول بريان كلايتون، الرئيس التنفيذي لشركة GreenPal.

زيت الأوكالبتوس الليموني

في الواقع، وفقًا لمجلة Science، قلل كل من DEET وزيت ليمون الأوكالبتوس من جذب البعوض بنسبة 60 في المائة على مسافة متر واحد.

النعناع

زيت النعناع هو مكون آخر يمكن إستخدامه ضد لدغات البعوض، كما يقول كلايتون، حيث إن رائحته القوية، التي ترضي البشر، يكرهها البعوض.

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هناك أيضًا طريقة أخرى يمكن أن يساعدك بها زيت النعناع في السيطرة على البعوض. وفقًا لـ Mosquito Magician، فإن وضع بضع قطرات من زيت النعناع في الماء الراكد سيقتل أي يرقة بعوض بالداخل في غضون 24 ساعة.

زيت النيم

يُستخرج زيت النيم من بذور شجرة النيم، وهو مبيد حشري طبيعي وطارد للحشرات يُستخدم منذ أجيال.

ومع ذلك، يبدو أن زيت النيم أكثر فاعلية في صد أنواع معينة من الأنواع الأخرى، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة جنوب شرق آسيا للطب الاستوائي والصحة العامة.

زيت اللافندر

يكره البعوض كثيراََ رائحة اللافندر.

إذا كان لديك نبات الخزامى، الذي يطرد البعوض أيضًا، فإن البتلات المجففة تعمل كمحلول مضاد للحكة.

زيت اللافندر

ومن ناحية أخرى، يمكنك كذلك إستخدام الصابون والذي يمكن أن حدث فرقًا أيضًا.

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من Virginia Tech أن العلامة التجارية للصابون التي يستخدمها المرء يمكن أن تجذب البعوض وتطرده.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الأحياء كلوي لاهوندير: “كل شخص رائحته مختلفة. حتى بعد وضع الصابون؛ حالتك الفسيولوجية، الطريقة التي تعيش بها، ما تأكله، والأماكن التي تذهب إليها كلها تؤثر على رائحتك.”

مضيفََا:“الصابون يغير بشكل كبير الطريقة التي نشم بها، ليس فقط عن طريق إضافة المواد الكيميائية، ولكن أيضًا عن طريق التسبب في اختلافات في انبعاث المركبات التي ننتجها بالفعل بشكل طبيعي.”

وكشفت الدراسة أن الصابون الذي يحتوي على “مادة كيميائية برائحة جوز الهند” يمكن أن يطرد البعوض.

ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أنه بشكل عام، فإن الروائح والصابون النباتي ليست سوى رادع مناسب للبعوض في المناطق المعرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض.

المصدرباست لايف، رجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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