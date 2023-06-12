ما كمية المياه التي تحتاج حقًا إلى شربها في اليوم؟

- Advertisement -

وطن-قد يكون الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا صعبًا، خاصة خلال أيام الصيف الطويلة، حيث ينسى الكثيرون شرب الماء.

الماء ضروري للجسم

يعتبر الترطيب مهمًا للحفاظ على تليين المفاصل، ونقل العناصر الغذائية إلى المكان الذي تحتاجه للذهاب إلى الجسم، والهضم الجيد وإزالة الفضلات، وللحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة.

في الواقع، كل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح. بمعنى آخر، الماء ضروري لكل عملية جسدية تقريبًا.

بشكل عام، تحتاج النساء إلى حوالي 91 أوقية من الماء يوميًا، بينما يحتاج الرجال إلى 125 أوقية، وفقًا للأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب.

وإذا كنت تجد صعوبة في تحقيق هذا الهدف اليومي، فلا داعي للقلق، فقد قدّم موقع “fortune“، نصائح لمساعدتك في الحفاظ على مستوى الترطيب المثالي في جسمك.



لماذا قد يكون الترطيب صعبًا؟

هناك العديد من العوامل التي تجعل الترطيب في الصيف أمرًا صعبًا بشكل خاص، أهمها درجات الحرارة المرتفعة.

- Advertisement -

عندما يكون الجو أكثر سخونة، يجعلك جسمك تتعرق. وعندما تتعرق، تفقد إلكتروليتات مثل الصوديوم، وتفقد الماء. بعبارة أخرى، ستحتاج إلى شرب المزيد لتعويض كل هذا التعرق – خاصة إذا كنت تركض أو تركب دراجة أو تمشي في الحر.

وفي فصل الصيف، يحب الكثير من الأشخاص إستهلاك المشروبات الكحولية للشعور بالإنتعاش والمتعة. في الواقع، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة دراسات حول الكحول والمخدرات أن الناس يستهلكون أكثر هذه المشروبات في شهر ديسمبر (بالقرب من العطلات) وخلال أشهر الصيف.

يؤدي الكحول في الواقع إلى جفاف الجسم، لذا من المهم التأكد من أنك تشرب الكثير من الماء بين هذه المشروبات.

ويمكن أن تساعدك هذه النصائح من الخبراء على البقاء رطبًا في الصيف – وعلى مدار العام.

أضف بعض النكهات الصحية

كثير من الناس لا يستمتعون بطعم الماء. لحسن الحظ، يمكنك تحسين طعمه عن طريق إضافة بعض النكهات الصحية.

إذا كان الماء عاديًا جدًا، أضف القليل من عصير الفاكهة بنسبة 100٪. استخدم الفاكهة المجمدة مثل المانجو والتوت بدلاً من مكعبات الثلج، أو قم بتجميد الفاكهة ذات الحجم الصغير في صواني مكعبات الثلج.

يمكنك أيضًا رمي شرائح من الليمون الطازج أو البرتقال أو الخيار في كوبك أو شرب شاي أعشاب بارد.

حدد درجة حرارة الماء التي تريدها

إذا كانت لديك أسنان حساسة، فقد يمنعك الماء المثلج من البقاء رطبًا. لهذا السبب عليك التفكير في درجة حرارة الماء التي ستكون ممتعة للشرب. إذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة، تخلص من مكعبات الثلج.

تناول الفواكه

تناول الفاكهة يساعد على الترطيب والتغذية.

فالفواكه مثل البطيخ والعنب والبرتقال والأناناس تغذي أجسامنا وتوفر أيضًا الألياف التي تدعم الهضم وصحة القلب، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لدعم جهاز المناعة لديك.