الإثنين, يونيو 12, 2023
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رياضة

ليو لا يُريد الانتظار.. أغويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة

ميسي سيُوقع مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى صيف عام 2026

كتب فارس أبو شيحة
أغويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة
أغويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة
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وطن- كشف النجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو، لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، عن سبب رفض مواطنه وصديقه ليونيل ميسي العودة إلى صفوف نادي برشلونة هذا الصيف وتفضيله الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأعرب الأرجنتيني أغويرو عن بالغ آسفه لعدم سعي نادي برشلونة لضم ميسي بالجهد المطلوب، في تصريح صحفي نشر عبر شبكة  “ESPN” الرياضية العالمية، ” قرار ميسي؟!.. برشلونة لم يفعل ما يكفي من أجل عودة ليو”.

سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة

وأردف أغويرو صديق ميسي، ” نعم، كانت هناك مشاكل في نادي برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني وكذلك الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، لكن ليو اتخذ القرار الصحيح بعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. كما فعل في عام 2021″.

كما وواصل، ” ميسي انتظر برشلونة في صيف 2021 لتجديد عقده، لكنه رحل عن النادي لأسباب اقتصادية”.

أغويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة
أغويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة لبرشلونة

ويمتلك البرغوث ميسي شقة فاخرة على شاطئ مدينة ميامي الأمريكية، كان يقضي اللاعب مع أسرته الكثير من الأوقات خلال فترة عطلته هناك، وهو ما يساعد اللاعب وعائلته على التأقلم بسرعة مع الحياة مع فريقه الجديد.

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

وأعلن ميسي خلال الأيام القليلة الماضية عن تفضيله الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي على حساب العودة إلى نادي برشلونة، بعد مغادرته باريس سان جيرمان الفرنسي الذي توج معه بلقب الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال فرنسا مرة واحدة.

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ميسي وأغويرو
ميسي وأغويرو

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية، بأن ميسي سيوقع على الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي. لمدة 3 مواسم كاملة (أي حتى صيف 2026). إلى جانب حصوله على العديد من الامتيازات.

ويتذيل فريق إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم. برصيد 15 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر سينسيناتي برصيد 40 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + ESPN + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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