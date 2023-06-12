الإثنين, يونيو 12, 2023
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الهدهد

فضيحة جامعة القلمون.. صور عارية مقابل درجات مرتفعة بطلها أستاذ جامعي (شاهد)

فضيحة جامعة القلمون جاءت بعد يومين فقط من الكشف عن قيام النائب السابق لعميد كلية العلوم بجامعة دمشق بالتحرش جنسيا بمعيد بالكلية

كتب سالم حنفي
جامعة القلمون السورية تفصل أحد المدرسين بسبب ثبوت تحرشه بطالبات في الجامعة
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وطن – كشفت منصة “إندبندنت نيوز تيم” الإعلامية السورية المعارضة، عن فضيحة مدوية في جامعة القلمون الخاصة بدمشق، مرتبطة بواقعة ابتزاز طالبات من قبل أحد الأساتذة بالجامعة.

وقالت المنصة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، نقلا عن مصدر من داخل إدارة الجامعة، أنها قامت بفصل أحد المدرسين بسبب ثبوت تحرشه بطالبات في الجامعة.

وفي التفاصيل، أوضحت المنصة أن إدارة الجامعة قامت بفصل الدكتور “بشار. ع” بعد إجرائها تحقيقا أثبت تورطه في محاولات ابتزاز للطالبات التي يقوم بتدريسهن مادة اللغة الانجليزية.

صور عارية مقابل الدرجات

وكشف المصدر أن عملية الابتزاز هذه كانت من خلال طلبه من الطالبات صور عارية لهن منحهن درجات مرتفعة في الاختبارات.

كما نشرت الصفحة صورة للأستاذ الجامعي المفصول من دخل مكتبه في الجامعة، حيث ظهر جالسا على مكتبه واضعا في الجدار خلفه صورة لرئيس النظام بشار الأسد، مما يؤكد موالاته ودعمه لجزار العصر الحديث.

فضيحة جامعة القلمون
فضيحة جامعة القلمون

فضيحة أخلاقية بجامعة دمشق

وجاءت هذه الفضيحة في جامعة “القلمون” بعد نحو يومين فقط تفجر فضيحة غير أخلاقية لأحد أبرز أساتذة كلية العلوم بجامعة دمشق.

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ووفقا لما ورد، فقد تم الكشف عن قيام دكتور في قسم الكيمياء ونائب سابق عميد كلية العلوم في جامعة الجامعة “ف – ق – ب”، بفعل مشين بحق أحد المعيدين في الجامعة.

إيقاف الدكتور وإحالته لمجلس تأديبي

وأكدت صفحة “أخبار اللاذقية-الصفحة البديلة” على “فيسبوك” أن جامعة دمشق قررت إيقاف عمل الدكتور وإحالته إلى مجلس تأديبي بعد التقارير التي أكدت تجاوزات مهنية وأخلاقية كان آخرها التحرش بأحد المعيدين في الكلية والاعتداء عليه.

تورط الدكتور بعدة جرائم

كما نوهت الصفحة التي نشرت صورة الدكتور المتهم، الصفحة إلى أن هذا هو رابع مجلس تأديبي للمدعو “ف – ق – ب “دون اتخاذ أي قرار يوقف انتـهاكاته بحق طلابه رغم اتهامات له باستغلال منصبه عندما كان نائباً لعميد كلية العلوم.

ولفتت إلى أنه تم اتهامه سابقا بسرقة موادا خاصة بالكلية التي يعمل بها، مع حصوله على رشوة كبيرة من عدد كبير من لطلاب مقابل إدخالهم في المنحة الهنغارية.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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