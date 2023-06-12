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على قمة جبل.. مشادة كلامية بين المذيعة لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي تنتهي بطريقة غير مُتوقعة (شاهد)

رفضت الفنانة إلهام استكمال رحلة جبلية جمعتها مع المذيعة لبنى عبد العزيز، مما أثار استياء الأخيرة التي حاولت إقناعها بتغيير رأيها والاستمرار في الرحلة

كتب خالد الأحمد
على قمة جبل.. مشادة كلامية بين المذيعة لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي تنتهي بطريقة
لبنى عبد العزيز وإلهام علي
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وطن- نشبت مشادة كلامية بين مذيعة برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية ” لبنى عبد العزيز”، والفنانة إلهام علي، خلال تواجدهما في رحلة لتسلق الجبال.

وجاءت هذه المشادة بسبب رفض الأخيرة استكمال الرحلة. وكادت أن تتطور إلى التماسك بالأيدي والضرب على مرأى عدد من أفراد فريق الرحلة.

مشادة بين لبنى عبد العزيز وإلهام علي

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه المذيعة السعودية لبنى عبد العزيز، مذيعة برنامج «سيدتي» وهي تجادل الفنانة إلهام علي على قمة الجبال خلال رحلة برية.

ويبدو مما يظهر في مقطع الفيديو، أن الفنانة السعودية إلهام علي استكمال الرحلة، مما أثار استياء لبنى التي حاولت إقناعها بتغيير رأيها، والاستمرار في الرحلة.

إلهام علي تُخاطب لبنى عبد العزيز “هذا مستواي!”

وتظهر المذيعة لبنى عبد العزيز في الفيديو وهي تقول إنها لن تكمل الرحلة مع إلهام ووجهت حديثها لها قائلة: “لا لا ما أقدر أطلع وأركض بهاي الطريقة، إحنا معاكي محنا صغار”، وردت إلهام: “طيب المطلوب مني”.

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وأجابت لبنى: “المطلوب ممكن أفهم، ليش جايين هنا، وإحنا في نص الرحلة”، وردت إلهام: “يا حبيبتي أنا قاعدة أقولك ما أبغى أنزل أكثر من كذا، هذا مستوايا”.

وقالت لبنى: “إحنا الهدف، يكون كل الجروب تحت، ليش تطلعين”.

والتقطت إلهام طرف الحديث قائلة: “هل أنا خربت عليك، هل أنا قلت لكي تطلعي ورايا، ما عندي مشكلة، عيشي حياتك”.

هدف مشترك

وأشارت لبنى إلى أن الجميع في الرحلة يسعى لتحقيق هدف مشترك. وردت إلهام بتعبير عن وجهة نظرها، مؤكدةً أنها غير قادرة على استكمال الرحلة، في حين حاول الحاضرون تهدئة الموقف بين الاثنتين، مؤكدين حرية الجميع في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا.

يذكر أن الإعلامية لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي، تشاركان في مسلسل جديد بعنوان “جريمة قلب” من المقرر عرضه عبر منصة شاهد يوم 18 يونيو الجاري، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ8 حلقات.

وتدور قصة المسلسل حول جريمة قتل يتورط بها كثيرون ونحاول أن نكتشف القاتل مع أبطال العمل، ثم تتوالى الأحداث في إطار إجتماعي مشوق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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