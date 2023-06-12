على قمة جبل.. مشادة كلامية بين المذيعة لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي تنتهي بطريقة غير مُتوقعة (شاهد)

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وطن- نشبت مشادة كلامية بين مذيعة برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية ” لبنى عبد العزيز”، والفنانة إلهام علي، خلال تواجدهما في رحلة لتسلق الجبال.

وجاءت هذه المشادة بسبب رفض الأخيرة استكمال الرحلة. وكادت أن تتطور إلى التماسك بالأيدي والضرب على مرأى عدد من أفراد فريق الرحلة.

مشادة بين لبنى عبد العزيز وإلهام علي

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه المذيعة السعودية لبنى عبد العزيز، مذيعة برنامج «سيدتي» وهي تجادل الفنانة إلهام علي على قمة الجبال خلال رحلة برية.

ويبدو مما يظهر في مقطع الفيديو، أن الفنانة السعودية إلهام علي استكمال الرحلة، مما أثار استياء لبنى التي حاولت إقناعها بتغيير رأيها، والاستمرار في الرحلة.

لبنى عبدالعزيز و إلهام علي 😁 pic.twitter.com/IW97P3mb7j — زيدان نجد (@Zidane__Najd) June 10, 2023

إلهام علي تُخاطب لبنى عبد العزيز “هذا مستواي!”

وتظهر المذيعة لبنى عبد العزيز في الفيديو وهي تقول إنها لن تكمل الرحلة مع إلهام ووجهت حديثها لها قائلة: “لا لا ما أقدر أطلع وأركض بهاي الطريقة، إحنا معاكي محنا صغار”، وردت إلهام: “طيب المطلوب مني”.

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وأجابت لبنى: “المطلوب ممكن أفهم، ليش جايين هنا، وإحنا في نص الرحلة”، وردت إلهام: “يا حبيبتي أنا قاعدة أقولك ما أبغى أنزل أكثر من كذا، هذا مستوايا”.

وقالت لبنى: “إحنا الهدف، يكون كل الجروب تحت، ليش تطلعين”.

والتقطت إلهام طرف الحديث قائلة: “هل أنا خربت عليك، هل أنا قلت لكي تطلعي ورايا، ما عندي مشكلة، عيشي حياتك”.

هدف مشترك

وأشارت لبنى إلى أن الجميع في الرحلة يسعى لتحقيق هدف مشترك. وردت إلهام بتعبير عن وجهة نظرها، مؤكدةً أنها غير قادرة على استكمال الرحلة، في حين حاول الحاضرون تهدئة الموقف بين الاثنتين، مؤكدين حرية الجميع في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا.

يذكر أن الإعلامية لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي، تشاركان في مسلسل جديد بعنوان “جريمة قلب” من المقرر عرضه عبر منصة شاهد يوم 18 يونيو الجاري، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ8 حلقات.

وتدور قصة المسلسل حول جريمة قتل يتورط بها كثيرون ونحاول أن نكتشف القاتل مع أبطال العمل، ثم تتوالى الأحداث في إطار إجتماعي مشوق.