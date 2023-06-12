طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة رسمياً بسبب “الخيانة”!

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وطن- انفصل الفنان المصري تامر عاشور، رسمياً عن سمر أبو شقة بعد 6 سنوات من الزواج.

انفصال لأكثر من عام

وذكرت صحيفة “صدى البلد” أن الطلاق بين تامر عاشور وسمر أبو شقة، حدث رسميا بعد طلب زوجته لأكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق .

وسبق أن كشفت طليقة تامر عاشور، عن تمسكها بقرار الطلاق بعد انفصالهما في المعيشة دون طلاق.

وأوضحت سمر أبو عيشة أنهما على هذا الحال منذ عام ونصف.

وأصرت سمر أبو شقة على الطلاق خلال تصريحات صحفية، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست الصور التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خيانة

وقالت سمر إنها شعرت بالخيانة حين أعلن تامر عاشور خطبته، رغم أنها لا تزال على ذمته.

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وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017 بحفل زفاف كبير أحياه عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.

وكان قد حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا.

ثم رزق الزوجان السابقان بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته.

صيف الكويت

على الصعيد الفني، افتتح تامر عاشور برفقة المطربة أنغام، أولى حفلات مهرجان “صيف الكويت” الشهر الماضي.

وأقيم الحفل مساء يوم خميس، بحضور أكثر من خمسة آلاف شخص، وامتد حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.

وقدم تامر عاشور مجموعة كبيرة من أغنياته مثل دي حكاية وبياعة وهاجي على نفسي وغيرها أغنياته التي تتميز بطابع حزين.

وقدم تامر برفقة أنغام دويتو “لوحة باهتة” وكان مفاجأة الحفل.

حيث صعد تامر للمسرح وسط تفاعل جماهيري كبير ليقدم مع أنغام الأغنية بتناغم وانسجام.

حفل جدة

وأحيا تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما في جدة قبل أرينا الكويت، وسط حضور الآلاف من الجمهور.

وقال تامر عاشور عن الحفل قبل بدءه: “حفلة النهارده مختلفة.. الحفلات اللي فاتت كانت قوية.. ولكن المرة دي أقوى وأقوى وده اللي شغالين عليه”.

وتابع: “الجمهور رقم 1 كان حماسه غير طبيعي.. نقينا الأغاني بعناية عشان نشوف تفاعل طول الوقت وده بان نتيجته على المسرح.. وهي من أقوى الحفلات بجد”.

وأضاف تامر: “أنا مع أهلي ومع عيلتي وكل مرة باجي بحس إن الحفاوة بتزيد وعايزين ننجح مع بعض ونكسر الدنيا مع بعض. وبيوصل للناس ده لأن إحساسنا صادق”.