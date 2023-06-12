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صادم ومهين .. إجبار لاعبات منتخب السويد على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء!

"اللاعبات لم يقدرن على رفض ذلك؛ حتّى لا يتم إرجاعهنّ إلى السويد"

كتب أنس السالم
إجبار لاعبات منتخب السويد على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء في كأس العالم 2011
اللاعبة السابقة في منتخب السويد لكرة القدم نيلا فيشر
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وطن – كشفت اللاعبة السابقة في منتخب السويد لكرة القدم نيلا فيشر، عن إجبار لاعبات المنتخب من قبل الفيفا على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء، في كأس العالم 2011، واصفةً الأمر بأنه “صادم ومهين”، وأن اللاعبات لم يقدرن على رفض ذلك؛ حتّى لا يتم إرجاعهنّ إلى السويد .

إجبار لاعبات منتخب السويد على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء!

تصريحات اللاعبة فيشر، وردت في صحيفة expressen السويدية، حيث وصفت كيف طلب منها ان تخلع ملابسها أمام طبيب كلفته الفيفا بفحص جميع اللاعبات السويديات، وقد حدث ذلك في غرفتها في الفندق.

اللاعبة السابقة في منتخب السويد لكرة القدم نيلا فيشر
اللاعبة السابقة في منتخب السويد لكرة القدم نيلا فيشر

وأوضحت: “جاء الطبيب بحضور ممثل من الفيفا كانوا جميعهم رجال. طلبوا مني إنزال الملابس كاملةً ففعلت. ثم نظر إلى بشكل مهين، ومشى للذهاب لفتاة أخرى والتأكد من أعضائها!”.

كان يريد فحص كل الفتيات في فريقنا للتأكد أن المنتخب الوطني السويدي لكرة القدم للسيدات يتكون فقط من النساء “لا متحولين ولا رجال”.تقول نيلا فيشر

“ما حدث مهين وصادم”

وأكدت اللاعبة إن ما حدث “كان مهينا وسبب لنا صدمة كبيرة”.

نيلا فيشر اللاعبة السابقة في منتخب السويد اعتبرت إجبار اللاعبات على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء مهيناً
اللاعبة السابقة في منتخب السويد اعتبرت إجبار اللاعبات على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء مهيناً

وقالت: “في البداية اعتقدنا أنها مزحة، ولكنها حقيقية. الفيفا طلب ذلك وإلا فإننا نخاطر بطردنا من كأس العالم”.

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وبينت: “طُلب منا قبلها بأن لا نحلق لكي يروا شكل نمو الشعر.. كم كان ذلك مقززاً”.

وأضافت “كان كل شيء مهيناً، ولكننا خضعنا لهذه المطالب من أجل البقاء في البطولة”.

نيلا فيشر تحدثت عن إجبار لاعبات المنتخب السويدي على خلع ملابسهن الداخلية لإثبات أنهن نساء
“وقفت في غرفت في الفندق وطُلب مني إنزال ملابسي الداخلية أمام طبيب”

ولم يتم الحديث كثيراً عما جرى مع المنتخب السويدي في تلك البطولة، لذلك قررت فيشر تأليف كتاب عما جرى معها. بحسب ما نقل موقع “الكومبس

وقالت فيشر: “لم أناقش هذا الأمر مع أي شخص من أي بلد آخر. لكن لم يتحدث أحد عن ذلك”.

وشدد على أنها لم تشهد شيئاً كهذا خلال مسيرتها الاحترافية الطويلة، لا قبل البطولة ولا بعدها.

السويد تحرز البرونزية في كأس العالم 2011 

وأحرزت السويد الميدالية البرونزية في كأس العالم 2011 التي استضافتها ألمانيا.

لاعبة منتخب السويد لكرة القدم نيلا فيشر
شدد اللاعبة على أنها لم تشهد شيئاً كهذا خلال مسيرتها الاحترافية الطويلة

وفاز المنتخب السويدي على فرنسا في مباراة المركز الثالث بهدف قاتل سجلته ماري هامرستروم لتفوز السويد بهدفين لهدف وتحقق ميدالية طال انتظارها ومثلت بداية حقبة جديدة في كرة القدم للمنتخب السويدي للسيدات.

المصدرalkompis - expressen
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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