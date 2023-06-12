شقيقة جورجينا تساهم في انتشار عطر عربي في الغرب عن غير قصد.. هذ ما فعلته!

- Advertisement -

وطن– حصل عطر لافيرن السعودي، على تقييمات مرتفعة حين كشفت إيفانا رودريغيز، أن شقيقتها جورجينا شريكة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو ، قامت بإهدائها واحداً.

عطور عربية

ونشرت إيفانا شقيقة جورجينا عبر حسابها الرسمي على “انستجرام“، صورة لعطر لافيرن، وعلقت: ” احب العطور العربية. وهذا الذي أعطته لي أختي آسر. يذكرني بها. رائع”.

وذكر ناشطون أن العطر أصبح ترند بين الأجانب، عقب إشادة إيفانا به.

وكانت جورجينا قد فاجأت الجميعَ بظهورها في إعلان لشركة “لافيرن” المحلية السعودية للعطور.

خيمة بدو

وظهرت جورجينا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك.

- Advertisement -

وقالت جورجينا حينها في الإعلان: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

ونشرت شركة “لافيرن” للعطور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لقاءً قصيراً مع “جورجينا”، تمّ تصويره ضمن كواليس الإعلان.

صحراء وقيم عائلية قوية

وخلال اللقاء، عبّرت عن شعورها بالأمان وهي في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تقديرها للقيم العائلية القوية.

وعبّرت جورجينا عن سعادتها العارمة التي شعرت بها خلال زيارتها للصحراء السعودية، وبالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، حسب تعبيرها.

View this post on Instagram A post shared by لافيرن – LAVERNE (@laverneksa)

وقالت إنّ ما تتمتع به الصحراء السعودية ليلاً؛ هو أمر لا يُصدّق ولا يمكن وصفه.

أجواء رمضان

وفيما يتعلق بشهر رمضان، قالت جورجينا، إنه تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

وقالت شريكة رونالدو آنذاك، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

وعن وصفها لعطر بخور “لافيرن”، قالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.