“سولو بير دوي“: تجربة الطعام في مطعم يضم طاولة واحدة فقط

- Advertisement -

وطن – في قلب إيطاليا، تجد “سولو بير دوي”، والتي تعني “فقط لشخصين” بالإيطالية، وهي لافتة لأصغر مطعم في العالم. يقدم هذا المطعم الفريد تجربة فاخرة للغاية، حيث يستقبل الزوار بحديقة مضاءة بالشموع وقائمة طعام خاصة. ولكن، كما يقول المالك، فإن فكرة المطعم نشأت من شيء أقل رومانسية: الغضب.

طاولة واحدة أنيقة

تتميز “سولو بير دوي” بالألعاب النارية، والشموع الخارجية المشتعلة، وجرس فضي لاستدعاء النادل، وطاولة واحدة أنيقة مجهزة لشخصين فقط. يقدم المطعم وجبة حصرية لشخصين بتكلفة تزيد عن 500 دولار، بالإضافة إلى الشمبانيا، وأفضل النبيذ والزينة الزهرية بتكلفة إضافية، وللمتناولين إطلالة على فيلا رومانية قديمة، حسب موقع “سي إن إن“.

قصر ريفي من الحجر من القرن العشرين

ووفق تقرير لموقع السي إن إن الأمريكي يقع المطعم في غرفة صغيرة تقل عن 500 قدم مربع، وهي جزء من قصر ريفي من الحجر من القرن العشرين يقع بالقرب من قرية فاكون، شمال روما. يتميز المطعم بالخصوصية والكتمان والسرية، حيث يشعر الزوار وكأنهم في مكان سري، على الرغم من أن موقعه معروف ويتم الإعلان عنه على نطاق واسع.

تطبيق قواعد صارمة

يجب أن يتم الحجز عبر الهاتف، في المساء، ويتم تأكيده قبل 10 أيام من الحدث. ويتم تحديد تفاصيل الوجبة المخصصة. يتم تطبيق قواعد صارمة حيث لا يمكن للزبائن الإلغاء أو التغيير، ويجب عليهم الحضور في الوقت المحدد.

“سولو بير دوي” هو مكان مثالي للوجبات الرومانسية، فهو مفتوح طوال العام لتناول الغداء والعشاء ولكنه لا يملك قائمة. الطعام المقدم مصمم خصيصًا لأذواق ورغبات العملاء.

الاستمتاع بالمناظر الطبيعية

بالإضافة إلى الطعام الرائع، يقدم المطعم أيضًا تجربة فريدة من نوعها للزوار. يمكن للضيوف الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأجواء الرومانسية، بينما يتم تقديم الطعام الراقي. يعتبر “سولو بير دوي” مكانًا مثاليًا للأزواج الذين يبحثون عن تجربة فريدة وحميمة.