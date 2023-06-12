الإثنين, يونيو 12, 2023
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سهام الكواكبي عارية .. برلمانية مغربية غاضبة بعد نشر صورة “خاصة” ورفض حذفها!

"الصورة التقطت لها في شرفة منزلها بواسطة طائرة بدون طيار"

كتب أنس السالم
سهام الكواكبي عارية
سهام الكواكبي
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وطن – نشر موقع بلجيكي ساخر صورة تظهر فيها النائبة البرلمانية البلجيكية من أصل مغربي، سهام الكواكبي، وهي عارية تماماً.

نشر صورة سهام الكواكبي عارية

وبحسب ما أورد موقع “زنقة20” المغربي، فإنّ موقع ”t Scheldt” الساخر، نشر صورة للبرلمانية سهام الكواكبي وهي عارية تماما.

وأشار الموقع إلى أن “الكواكبي” لجأت إلى القضاء، بعد نشر صورتها عارية.

نشر صورة سهام الكواكبي عارية
سهام الكواكبي

وطالبت المحكمة من الموقع الساخر ”t Scheldt”، سحب صورة النائبة البرلمانية التي كانت دائما محط جدل، أو دفع غرامة مالية يومية كبيرة عن كل تأخير.

سهام الكواكبي لجأت للقضاء بعد نشر صورتها عارية
سهام الكواكبي لجأت للقضاء بعد نشر صورتها عارية

وتتهم المحكمة الموقع المعروف بسخريته بـ ”انتهاك الخصوصية واستعمال صور الغير دون إذن”.

 

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ونشر الموقع البلجيكي صورة النائبة البرلمانية رفقة صديقة لها، وهي تهمة تعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون البلجيكي.

الموقع الذي لم يحذف الصورة، مهدد بدفع غرامة قدرها 25000 يورو يوميا، في انتظار الطعن في القرار.

صورة سهام الكواكبي عارية تم التقاطها بواسطة طائرة بدون طيار
صورة سهام الكواكبي عارية تم التقاطها بواسطة طائرة بدون طيار

وتقول الكواكبي، التي تطالب عبر دفاعها بإزالة الصورة، إن الصورة التقطت لها في شرفة منزلها، وهو ما ذكره الموقع، مبرزا أنه تم التقاط الصورة بواسطة طائرة بدون طيار بداية هذا الأسبوع.

واكتفت المحكمة البليجكية بمطالبة الموقع الساخر بضرورة إزالة الصورة مع إمكانية الاحتفاظ بالمقال كما هو، رغم أنه مقال يتضمن أسلوبا حاداً في مهاجمة النائبة ذي الأصول المغربية.وفق “زنقة20”

 

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A post shared by Sihame El K. (@sihame.elkaouakibi)

من هي سهام الكواكبي؟! 

سهام الكواكبي، هي سياسية بلجيكية من أصول مغربية ورائدة اجتماعية وناشطة في مجال حقوق الشباب.

أسست “الكواكبي” جمعية (Let’s Go Urban (LGU)) في عام 2009، ثم أنشأت عددًا لا يحصى من الجمعيات الاجتماعية.بحسب “ويكيبيديا

وانضمت “الكواكبي” الى الحزب الليبرالي (Open Vld) الذي منحها تمويلًا كبيرًا لحملتها الانتخابية.

سهام الكواكبي، هي سياسية بلجيكية من أصول مغربية
سهام الكواكبي، هي سياسية بلجيكية من أصول مغربية

انتخبت في (البرلمان الفلمنكي) وهو الهيئة التشريعية البلجيكية في عام 2019.

في عام 2021 اتهمت بالتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال باستخدام حوالي مليون يورو من المعونات والدعم والتبرعات التي تقدمها الحكومة لأغراضها الشخصية.

وبسبب الضغوطات التي مارسها الحزب ضدها قررت مغادرة الحزب والإستقاله منه، لتواصل عملها كنائبة مستقلة بالبرلمان.

المصدرزنقة20 - t Scheldt - انتسغرام - ويكيبيديا
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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