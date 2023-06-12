سهام الكواكبي عارية .. برلمانية مغربية غاضبة بعد نشر صورة “خاصة” ورفض حذفها!

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وطن – نشر موقع بلجيكي ساخر صورة تظهر فيها النائبة البرلمانية البلجيكية من أصل مغربي، سهام الكواكبي، وهي عارية تماماً.

نشر صورة سهام الكواكبي عارية

وبحسب ما أورد موقع “زنقة20” المغربي، فإنّ موقع ”t Scheldt” الساخر، نشر صورة للبرلمانية سهام الكواكبي وهي عارية تماما.

وأشار الموقع إلى أن “الكواكبي” لجأت إلى القضاء، بعد نشر صورتها عارية.

وطالبت المحكمة من الموقع الساخر ”t Scheldt”، سحب صورة النائبة البرلمانية التي كانت دائما محط جدل، أو دفع غرامة مالية يومية كبيرة عن كل تأخير.

وتتهم المحكمة الموقع المعروف بسخريته بـ ”انتهاك الخصوصية واستعمال صور الغير دون إذن”.

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ونشر الموقع البلجيكي صورة النائبة البرلمانية رفقة صديقة لها، وهي تهمة تعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون البلجيكي.

الموقع الذي لم يحذف الصورة، مهدد بدفع غرامة قدرها 25000 يورو يوميا، في انتظار الطعن في القرار.

وتقول الكواكبي، التي تطالب عبر دفاعها بإزالة الصورة، إن الصورة التقطت لها في شرفة منزلها، وهو ما ذكره الموقع، مبرزا أنه تم التقاط الصورة بواسطة طائرة بدون طيار بداية هذا الأسبوع.

واكتفت المحكمة البليجكية بمطالبة الموقع الساخر بضرورة إزالة الصورة مع إمكانية الاحتفاظ بالمقال كما هو، رغم أنه مقال يتضمن أسلوبا حاداً في مهاجمة النائبة ذي الأصول المغربية.وفق “زنقة20”

View this post on Instagram A post shared by Sihame El K. (@sihame.elkaouakibi)

من هي سهام الكواكبي؟!

سهام الكواكبي، هي سياسية بلجيكية من أصول مغربية ورائدة اجتماعية وناشطة في مجال حقوق الشباب.

أسست “الكواكبي” جمعية (Let’s Go Urban (LGU)) في عام 2009، ثم أنشأت عددًا لا يحصى من الجمعيات الاجتماعية.بحسب “ويكيبيديا”

وانضمت “الكواكبي” الى الحزب الليبرالي (Open Vld) الذي منحها تمويلًا كبيرًا لحملتها الانتخابية.

انتخبت في (البرلمان الفلمنكي) وهو الهيئة التشريعية البلجيكية في عام 2019.

في عام 2021 اتهمت بالتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال باستخدام حوالي مليون يورو من المعونات والدعم والتبرعات التي تقدمها الحكومة لأغراضها الشخصية.

وبسبب الضغوطات التي مارسها الحزب ضدها قررت مغادرة الحزب والإستقاله منه، لتواصل عملها كنائبة مستقلة بالبرلمان.