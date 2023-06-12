ريما العنزي شبيهة جورجينا تكشف علاقتها بفشل صفقة انضمام ميسي للهلال (فيديو)

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وطن – فجرت الناشطة السعودية الشهيرة ريما العنزي، المعروفة بأنها شبيهة جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص سبب فشل صفقة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي الهلال السعودي.

وقالت ريما العنزي في مقطع فيديو، انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها هي السبب في رفض أنتولينا زوجة ميسي، إتمام صفقة اللاعب الأرجنتيني لنادي الهلال.

وأضافت ريما العنزي، أنها لديها أخت تشبه أنتولينا روكوزو، وأشارت إلى أنها صرحت في وقت سابق بأن أختها لكنها لن تظهر أمام وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد وصول أنتولينا للمملكة، في إشارة إلى إتمام الصفقة.

ورأت أنّ أنتولينا شعرت بالخوف من شبيهتها، فقررت رفض الصفقة وهو ما قاد إلى فشل إتمامها.

ريما العنزي: أنا السبب في رفض أنتونيلا للهلال. pic.twitter.com/Gpr27O6NUt — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 12, 2023

فشل صفقة ميسي

يُشار إلى أن نادي الهلال السعودي حاول استقطاب ميسي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم 7 مرَات، لكن اللاعب الأرجنتيني اختار الانتقال إلى إنتر ميامي، الذي عرض عليه عقدًا تاريخيًا سيجني من ورائه أرباحًا مُركّبة مرتبطة بشركة “آبل” الأمريكية للتقنيات.

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بوصلة الهلال تتجه نحو نيمار

وفي أعقاب ذلك، وجّه نادي الهلال السعودي بوصلته للتعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل صفقة ميسي.

وقالت شبكة “CBS Sports”، إن الهلال أرسل وفدًا خاصًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتقاء مع ممثّلي نيمار.

من المرجّح ألا يقل عرض الهلال لنيمار عمّا يتلقّاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، البالغ 200 مليون يورو سنويًا.

كما سيدفع النادي العاصمي المُلقّب بـ”الزعيم” قرابة 45 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان نظير الصفقة.

من جهته، يرغب باريس سان جيرمان في بيع نيمار والتخلص من راتبه المرتفع البالغ نحو 900 ألف يورو في الأسبوع الواحد؛ إذ سيوجّه النادي الباريسي أنظاره نحو لاعبين أقل عمرًا ولديهم فرص أكبر للتطوّر.