الإثنين, يونيو 12, 2023
الرئيسيةحياتنادراسة: يعيش الأشخاص المتفائلون لفترة أطول وبشكل أفضل
حياتنا

دراسة: يعيش الأشخاص المتفائلون لفترة أطول وبشكل أفضل

"التفاؤل لا يعني تجاهل الواقع؛ بل إنه يفيد وجود موقف استباقي إيجابي ومرن في مواجهة تحديات الحياة".

كتب معالي بن عمر
التفاؤل
الأشخاص المتفائلون يعيشون لفترة أطول
- Advertisement -

وطن-هل تعتبر نفسك شخصاً متفائلاً أم متشائماً؟ هل تعتقد أن موقفك من الحياة يؤثر على صحتك وطول عمرك؟ في الحقيقة، حسب العديد من الدراسات العلمية، فإن الجواب نعم.

نشر موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني تقريرًا تحدّث فيه عن الأشخاص المتفائلين الذين يعيشون لفترة أطول مقارنة بالمتشائمين، فضلاً عن أنهم يبحثون عما يسعدهم ويُنعش أفكارهم ويطوّر من شخصيّاتهم، ما يجعلهم يعيشون حياة ذات جودة عالية.

وفيما يلي استعرض الموقع، كيف يجعل فرحتك بمثابة العدوى التي تمسّ الآخرين يمكن للإنسان أن يُصبح متفائلاً.

التفاؤل
العيش لفترة أطول

ما التفاؤل؟

التفاؤل هو موقف عقلي يتركّز على العيش بأمل في كلّ ما يتعلّق بصروف الحياة، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب الإيجابية للواقع. كما لا يتعلق الأمر بإنكار المشاكل أو الصعوبات، بل بمواجهتها بثقة وأمل. ووبساطة، يُفيد التفاؤل؛ الاعتقاد بأن الوضع الحالي يمكن تحسينه وأن المرء يمكن أن يتحكم في مصيره.

من جهة أخرى، يمكن قياس التفاؤل باستخدام مقاييس مختلفة، مثل مقياس اتجاه الحياة (LOT-R)، الذي يقيم درجة التوافق مع عبارات مثل “بشكل عام، أتوقع حدوث أشياء جيدة أكثر من سيئة” أو “إذا كان هناك شيء ما سيحدث سيكون سيئًا في كلّ الأحوال” (هذه العبارة الأخيرة تعكس التشاؤم).

كيف يؤثر التفاؤل على الصحة وطول العمر؟

أظهرت العديد من الدراسات أن للتفاؤل آثارًا مفيدة على الصحة البدنية والعقلية، على سبيل المثال:

- Advertisement -
  • مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والالتهابات والسرطان.
  • جهاز مناعة أقوى واستجابة أفضل للتوتر.
  • يتعافون بشكل أسرع من العمليات الجراحية والإصابات.
  • عدم الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر.
  •  احترام الذات والرضا والرفاهية.
  • علاقات اجتماعية أفضل ودعم اجتماعي أكبر.
الإقبال على الحياة
تأثير التفاؤل على الصحة وطول العمر

كل هذه العوامل تساهم في أن يعيش المتفائلون لفترة أطول من المتشائمين. وفي هذا السياق، قامت دراسة نُشرت في عام 2019 في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)K بتحليل بيانات أكثر من 70000 شخص؛ ووجدت أن المتفائلين كانوا أكثر عرضة بنسبة 11٪ للعيش حتى سن 85 عامًا أو أكثر، و 15٪ أكثر عرضة للعيش حتى عمر 85 عامًا أو أكثر. ومن المحتمل أن يتمتعوا بعمر طويل بشكل استثنائي (أكثر من 90 عامًا).

كما تابعت دراسة أخرى نُشرت في عام 2020 في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، أكثر من 69000 امرأة و 1400 رجل لعدة عقود ووجدت أن المتفائلين لديهم خطر أقل بنسبة 14 ٪ للوفاة من أي سبب خلال فترة المتابعة، و 50 ٪ أقل خطر من الموت من الأمراض المعدية، وفق ما ترجمته “وطن“.

كيف يمكنك أن تكون أكثر تفاؤلاً؟

التفاؤل ليس شيئًا ثابتًا وغير قابل للتغيير، بل يمكن تعلمه وتطويره واكتسابه مع الوقت أيضًا.وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي تجعلك  أكثر تفاؤلاً:

  • تدرب على الامتنان: كن شاكراً كل يوم على الأشياء الجيدة التي حدثت لك أو التي حدثت لك في حياتك مهما كانت بسيطة
  • ابحث عن الجانب المشرق: حاول أن ترى نصف الكوب الممتلئ بدلاً من نصفه الفارغ، وتعلّم دروسًا من كل موقف صعب.
  • تحدى الأفكار السلبية: تحدى المعتقدات غير المنطقية أو المبالغ فيها التي تجعلك تشعر بالسوء أو تقيدك، واستبدلها بأخرى أكثر واقعية وبناءة.
  • تحديد الأهداف: وجود أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تحفزك وتعطي معنى لحياتك وتحتفي بإنجازاتك.
  • اعتن بصحتك: تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، ومارس الرياضة بانتظام، وحاول النوم جيدًا، وتجنب استهلاك الكحول أو التبغ أو المخدرات الأخرى.
  • أحِط نفسك بأشخاص إيجابيين: اطلب الدعم والرفقة من الأشخاص الذين يحبونك، ويقدرونك ويشجعونك على النمو.
  • التفاؤل لا يعني تجاهل الواقع أو العيش في محيط يبعدك عنه، بل إنه يعني وجود موقف استباقي إيجابي  ومرن في مواجهة تحديات الحياة، والثقة في قدراتك وإمكانياتك للتغيير.

وختامًا أن تكون شخصًا متفائلاً، سيساعدك على العيش لفترة أطول وبشكل أفضل، ما يجعل سعادتك بمثابة العدوى التي تمسّ الآخرين.

التفاؤل يساعدك على العيش لفترة أطول وأفضل
التفاؤل
المصدرميتي أسومبورسا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

6 عادات تجعلك غير سعيد دون أن تدرك ذلك..

حياتنا

طفلك يحتاج إلى هاتين المهارتين الأساسيتين للنجاح في الحياة.. وفقًا لعلماء النفس

حياتنا

هذا هو العدد الدقيق للعناق الذي نحتاجه كل يوم لنكون أكثر سعادة في الحياة

حياتنا

دراسة: هذا هو لون الملابس الذي يجب أن ترتديه لتكون سعيدًا

حياتنا

6 قواعد فرنسية لتبقى شابا ومتجددا مدى الحياة

حياتنا

“حملت منه وراجل 100%”.. “شاهد” زوجة أحمد عدوية تفجر مفاجأة حول “إخصاء” زوجها على يد من أمير عربي!

حياتنا

هربت من الأستوديو وتركت الضيوف.. “شاهد” ماذا حصل على الهواء عندما داعبت اعلامية مصرية قرداً كان في حضنها!

الهدهد

هذا ما قاله توفيق عكاشة عن “صفقة القرن” مخالفا تعليمات النظام فقطعوا رزقه وأجلسوه بالمنزل

الهدهد

صحيفة سعودية “تردح” لأردوغان يحقد على ابن سلمان بسبب زعامته للعالم الإسلامي

الهدهد

لانتقاده “الذباب الإلكتروني” كُتاب الديوان الملكي يشنون “أم المعارك” ضد من زياد الدريس و”الحياة” تحذف مقالته

الهدهد

“سأظل أكتب ما يليه علي ضميري” “الحياة” تهاجم جمال خاشقجي بعد أن انهت علاقته بها والأخير يرد

الهدهد

“نريدك أن تطبل لنا وإلا” #إيقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابة والسبب تغريدة “الإخوان”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الكويت: فيديو متداول يُظهر حريقا في مقبرة إطارات السيارات وينذر بكارثة مرعبة

هل يخشى محمد السادس الموت المفاجئ ليسرع عملية نقل السلطة لنجله؟.. الطب يحسم الأمر

“سولو بير دوي“: تجربة الطعام في مطعم يضم طاولة واحدة فقط

أفضل 5 منتجات من آبل ننصحك بشرائها هذا العام!

قرار غير متوقع من الرئيس الجزائري لتأديب فرنسا بعد تطاول “ماكرون” عليه وإهانته له!

صفقات استثمارية صينية – عربية.. ما علاقة تهديد ابن سلمان للولايات المتحدة؟

فضيحة جامعة القلمون.. صور عارية مقابل درجات مرتفعة بطلها أستاذ جامعي (شاهد)

هالة سرحان تعلق على تغريدة اتهام السعودية في حادثة قرش الغردقة وقصة “المرتزقة”

بيكيه غاضب جدا من علاقة شاكيرا الجديدة.. هذا ما فعله عندما سمع اسم لويس هاميلتون! (فيديو)

10 أطعمة ينبغي ألا تضعها في الثلاجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC