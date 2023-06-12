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خبايا “العلاقة المحرّمة بين السعودية و ترامب وكوشنر”.. وزارة العدل الأمريكية تفتح “الصندوق الأسود” أخيراً

السلطات الأمريكية اتهمت ترامب بأنه "عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 أخذ معه صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية" وتبحث وزارة العدل عن علاقة مُحتملة بين تلك الوثائق والسعودية

كتب وطن
خبايا
دونالد ترامب وجاريد كوشنر
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وطن- قال مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترامب، إن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يجب أن تفحص علاقة جاريد كوشنر بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تم توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق – الخميس – بالتعامل بشكل غير صحيح مع الوثائق المصنفة “سرية للغاية” بعد فترة رئاسته التي انتهت في يناير 2021.

ترامب أمام القضاء بسبب “وثائق البيت الأبيض السّرية”

كشف تقرير لمجلة “نيوزيوك” (Newsweek) عن “توجيه 37 اتهامًا لترامب تتراوح بين الاحتفاظ المتعمد بالوثائق المصنفة والتعطيل المتعلق بالتحقيق في ما إذا كان قد تعامل بشكل غير صحيح مع الوثائق المصنفة “سرية للغاية” بعد مغادرته المكتب البيضاوي في يناير 2021 بقيادة المستشار الخاص جاك سميث”.

وقال كوهين، وهو الذي خدم لسنوات كمحامي شخصي لترامب قبل أن يتحول إلى أحد معارضيه، إن التحقيق يستحق التركيز على علاقة صهر ترامب (جاريد كوشنر) بالسعودية خلال ظهوره في برنامج “كاتي فانغ” على شبكة MSNBC الأمريكية، السبت.

وتم تجديد التدقيق في علاقة كوشنر بالسعودية بعد أن أفادت صحيفة واشنطن بوست في فبراير الماضي، أن السعودية قدمت 2 مليار دولار لصندوق أفينيتي الخاص بكوشنر من صندوق الثروة السيادي (السعودي) الذي كان يترأسه، حينذاك، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن تؤول رئاسة الصندوق لأحد المقربين منه “ياسر الرميان” عام 2019.

ما علاقة جاريد كوشنر؟

وأضاف كوهين: “أعتقد أن وزارة العدل يجب أن تكون، إذا لم تكن بالفعل، تنظر في العلاقة الغير مقدسة التي توجد بين السعودية، ومحمد بن سلمان، وجاريدكوشنر”.

وأوضح محامي ترامب السابق، السبب وراء اعتقاده بأن هذا الجانب من التحقيق قد يكون ضروريًا، قائلاً: “أعني أن هذه الـ 2 مليار دولار لصناع الأموال غير المؤهلين لا تعني لي شيئًا”.

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وأردف أنه “في ضوء المعلومات التي خرجت بأن هناك معلومات عسكرية عن إيران، ونحن جميعًا نعلم أن السعودية كانت تعاني من العدوان الإيراني لفترة طويلة. من يعرف ماذا تم عرضه لهم، من يعرف ماذا تم مناقشته، من يعرف ماذا تم بيعه؟”.

محمد بن سلمان وجاريد كوشنر
محمد بن سلمان وجاريد كوشنر

محاكمة ترامب تتواصل والسعودية على الخطّ

أبلغت النيابة العامة الفدرالية، وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، أن موكلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وترامب متهم بأنه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية للغاية”، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك.

وأشار الاتهام إلى أن ترامب بحث على ما يبدو الاحتفاظ بوثيقة عسكرية مصنفة “سرية للغاية” حول هجوم محتمل ضد “الدولة أ” خلال اجتماع في يوليو 2021 في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، نيوجيرسي. تم تجاهل الدولة المحددة في الوثيقة، لكن CNN أفادت سابقًا أن الوثيقة تتعلق بهجوم محتمل على إيران.

وقال كوهين، السبت، إنه واثق من أن المحققين الفيدراليين “سيجدون الكثير من المعلومات” عن طريق النظر في علاقات إدارة ترامب بالسعودية، مشيرًا إلى أن ترامب قد يكون “استفاد” من هذه العلاقات، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء.

وزارة العدل تُحقق في علاقة كوشنر بالسعودية

أفاد “جين روسي”، المدعي العام الأمريكي السابق، في تصريح لـ نيوزويك في إطار مقابلة هاتفية قصيرة يوم السبت، أن وزارة العدل قد تكون بالفعل تحقق في علاقة كوشنر بالسعودية.

وقال إنه يتفق مع أنه يجب أن يكون هذا محور التركيز، مشيرًا إلى أنه سيكون “صعبًا الاعتقاد” أن السعوديين قدموا الـ 2 مليار دولار لكوشنر بناءً على مهاراته التجارية فقط.

وأوضح روسي: “يبدو أن ترامب يمتلك بالتأكيد أسرارًا عسكرية قد تكون مثيرة للاهتمام للسعوديين. يمكن للمرء أن يقدم الحجة أن ترامب ربما لديه دافع مالي للاستفادة من تلك المعلومات. فهل هو شيء يمكن أن تنظر فيه وزارة العدل؟ (الإجابة هي) نعم. (والسؤال) ما هي العلاقة بين الوثائق التي أخذها وأي اهتمام قد يكون للسعوديين فيها”.

ووصف روسي الاتهام ضد ترامب بأنه “مدهش”، مضيفًا أن “هذه الادعاءات، إذا ثبتت، قوية جدًا”.

المصدرمجلة نيوزيوك، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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