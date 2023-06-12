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حفلات العربدة والجنس الجماعي في ميلانو.. برلسكوني وروبي وتفاصيل “البونغا بونغا”

أوضح برلسكوني عام 2015 أن تسمية حفلاته الصاخبة في ميلانو بـ "البونغا بونغا"، كانت فكرة صديقه الراحل الليبي معمر القذافي

كتب فهمي الورغمي
حفلات العربدة والجنس الجماعي في ميلانو.. برلسكوني وروبي وتفاصيل
برلسكوني وروبي
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وطن- لقد كُتب الكثير عن الطرق التي أعادت بها السياسات الشعبوية للراحل سيلفيو برلسكوني تشكيل الحياة العامة الإيطالية، لكن رئيس الوزراء السابق كان معروفًا بشكل أفضل بحياته الشخصية المفعمة بالحيوية والفصول الجنسية مع عشرات النساء لعلّ أشهرهن المغربي “كريمة المحروق” المشهورة باسم “روبي”.

الحياة الجنسية لسيلفيو برلسكوني

خلال حياته، كان لديه سلسلة من الأزواج والشركاء، وآخرهم زوجته الثانية، فيرونيكا لاريو التي طلقته في عام 2010 بعد اتهامه بالكذب بشأن علاقته بمراهقة.

ولكن من بين الفضائح الجنسية التي أحاطت به كانت ملحمة حفلات “بونجا بونجا” سيئة السمعة التي أقيمت في فيلا آركور بالقرب من ميلانو، حسب ماذكر تقرير لـ BBC.

تفجّرت تفاصيل تلك الحفلات الجنسية المثيرة للجدل في عام 2010، عندما اتصل برلسكوني شخصيًا بمركز للشرطة طالبًا بالإفراج عن الفتاة المغربية البالغة من العمر 17 عامًا، كريمة المحروق، التي تم القبض عليها في ميلانو للاشتباه في قيامها بسرقته.

كانت محاولة إخراجها من السجن ناجحة. ولكن من أجل تأمين حريتها، أخبر برلسكوني، رجال الشرطة بالخطأ أنها حفيدة أو ابنة أخت الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك وأن اعتقالها سيُخاطر بوقوع حادث دبلوماسي. فيما بعد قال للمحكمة إنه كان يعتقد بالفعل أنها كانت كذلك.

اتضح لاحقًا أن الفتاة كانت راقصة شرقية ومومسة مشتبه بها تحت اسم “روبي سارقة القلوب”. وزعمت أنها تلقت 10000 دولار من برلسكوني في الحفلات الجنسية التي أقامها بميلانو.

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وقالت للمدعين العامين في ميلانو إن الأحداث، التي تشبه حفلات المجون الأسطورية، ضمت برلسكوني والعديد من الشابات اللاتي خلعن ملابسهن وقمن بأداء طقوس تعرف باسم “بونجا بونجا”.

يبدو أن العديد من النساء اللائي حضرن الحفلات كن يأملن في اقتحام الأعمال الاستعراضية من خلال الظهور على إحدى القنوات التلفزيونية التي يملكها برلسكوني.

في فضيحة روبي التي تلت ذلك، أُدين برلسكوني في البداية بدفع أموال لها مقابل خدمات جنسية بينما كانت دون سن 18 عامًا، ولكن تم إلغاء الحكم عند الاستئناف.

من جانبها، قالت روبي إنها لم تعمل قط كعاهرة ونفت أي علاقة جنسية مع برلسكوني، قائلة إنه مجرد رجل وحيد دفع المال ليكون برفقة شابات.

روبي
روبي

القذافي كان صاحب فكرة الـ “بونغا بونغا”

في سيرة ذاتية لبرلسكوني نُشرت في عام 2015، نُقل عن رئيس الوزراء السابق قوله إن عبارة “bunga bunga” جاءت في الأصل من نكتة قالها له الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. كان الرجلان يتمتعان بصداقة حميمة قبل الإطاحة بالقذافي وقتله في عام 2011.

وحيثما جاء التعبير، أثبتت حفلات “بونجا بونجا” الماجنة أنها وصمة عار دائمة على سمعة برلسكوني. استمرت ملاصقة له حتى فبراير/شباط الماضي، عندما تمت تبرئته أخيرًا من رشوة الشهود للكذب بشأن الأحداث.

وفي منشور على موقع إنستغرام عقب ذلك الحكم، قال برلسكوني إن تبرئته أنهت سنوات من “المعاناة والإحراج والضرر السياسي الذي لا يحصى”.

المصدرBBC، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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