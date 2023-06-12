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بعد وفاة برلسكوني به .. 8 علامات تحذيرية من سرطان الدم

تمّ نقل برلسكوني إلى مستشفى "سان رافاييل" في ميلانو يوم الجمعة بسبب ما قال مساعدوه إنها فحوصات مخططة سابقًا تتعلق بسرطان الدم، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم

كتب أنس السالم
بعد وفاة برلسكوني به .. 8 علامات تحذيرية من سرطان الدم
توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)
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وطن- توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق المثير للجدل، سيلفيو برلسكوني، عن عمر يناهز 86 عامًا، الإثنين، بمرض سرطان الدم (اللوكيميا).

الملياردير، الذي اشتهر بحفلاته الجنسية سيئة السمعة “Bunga Bunga”، عانى من اللوكيميا “لبعض الوقت”، وأصيب مؤخرًا بعدوًى في الرئة.

تمّ نقل برلسكوني إلى مستشفى “سان رافاييل” في ميلانو، يوم الجمعة، بسبب ما قال مساعدوه إنها فحوصات مخططة سابقًا تتعلق بسرطان الدم، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)
توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)

وفي هذا السياق، قد يكون من الصعب اكتشاف اللوكيميا لأن الأعراض المنذرة يمكن أن تشير في كثير من الأحيان إلى أمراض أخرى غير ذات صلة، كما يقول الخبراء.

موقع MailOnline كشف عن 8 علامات تحذيرية من سرطان الدم بعد وفاة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني:

الشعور بالدوار أو الدوخة

يعد الشعور المستمر بالتعب والدوار أحد 8 علامات تحذيرية من سرطان الدم.

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يمكن أن يؤدي المرض الذي يصيب خلايا الدم إلى فقر الدم عن طريق منع الجسم من إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة.

الشعور المستمر بالتعب والدوار أحد العلامات الواضحة لسرطان الدم watanserb.com
الشعور المستمر بالتعب والدوار أحد العلامات الواضحة لسرطان الدم

هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب وعدم الراحة، والتي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الأنفلونزا، وفقًا لجمعية السرطان الخيرية “ماكميلان”.

في الوقت نفسه، قد يجعلك تبدو شاحبًا أو باهتًا وحتى تشعر بالدوار أو الدوخة، كما يقول الخبراء.

الإصابة بالعدوى لفترة طويلة

يمكن أن تكون الإصابة المتكررة بالسعال ونزلات البرد التي تستمر لفترة طويلة أو يصعب التخلص منها علامةً أخرى لزيارة طبيبك.

على الرغم من أنه قد يكون غير ضار، فإنه قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الدم.

هذا لأنه، مثلما يمكن أن يؤثر على كيفية تكوين خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يوقف جسمك من تكوين خلايا الدم البيضاء بشكل طبيعي.

عادة ما تقاوم خلايا الدم البيضاء الالتهابات والأمراض.

لذلك، فإن وجود القليل منها يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق.

يمكن أن يؤدي انخفاض خلايا الدم البيضاء أيضًا إلى تقرحات الفم والتهاب الحلق.

الكدمات 

الكدمات بدون سبب واضح هي عرض آخر محتمل للمرض.

إن النزيف غير المعتاد أو بقع الدم أو الطفح الجلدي على الجلد ناتج عن انخفاض عدد الصفائح الدموية.

تساعد الصفائح الدموية على تكوين جلطات دموية لإبطاء النزيف أو إيقافه وللمساعدة في التئام الجروح.

نتيجة لذلك، يمكن أن يتسبب العدد المنخفض منها في حدوث كدمات غير عادية.

تتكون الصفائح الدموية في نخاع العظام، وهو نسيج يشبه الإسفنج داخل عظامنا.

نزيف اللثة

تمامًا مثل الكدمات، يمكن أن يؤدي انخفاض عدد الصفائح الدموية أيضًا إلى نزيف غير عادي.

نزيف اللثة إحدى علامات سرطان الدم
نزيف اللثة

يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن نزيف اللثة، على سبيل المثال عند تنظيف أسنانك، يمكن أن يكون علامة تحذيرية للمرض.

يمكن أيضًا أن يكون النزيف غير المعتاد أو المتكرر، مثل نزيف الأنف أو فترات الغزارة بمنزلة جرس إنذار.

حمى

يمكن أن تكون درجة الحرارة المرتفعة علامة إنذار مبكر أخرى للسرطان.

يمكن أن يكون هذا بسبب الإصابة بالعدوى التي قد تؤدي إليها نتيجة نقص خلايا الدم البيضاء.

ومع ذلك، يقول مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة إن التعرق الليلي من الأعراض المحتملة الأخرى.

يحدث نتيجة حرب الجسم الداخلية ضد السرطان.

تضخم الغدد الليمفاوية

يمكن أن تكون الغدد المتورمة في العنق أو الإبط أو الفخذ علامة تحذيرية للعديد من الأمراض.

يمكن أن يشمل هذا اللوكيميا.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هذه الغدد، المعروفة باسم الغدد الليمفاوية أو العقد الليمفاوية، قد تكون مؤلمة عند لمسها.

تضخم الغدد الليمفاوية
تضخم الغدد الليمفاوية

تلعب الغدد الليمفاوية دورًا حيويًا في قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

عادةً ما تنتفخ نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية.

على الرغم من أن الغدد الليمفاوية المتورمة نادرًا ما تكون ناتجة عن السرطان، إذا لاحظت أنها منتفخة ولم تكن مصابًا بعدوى، فيجب عليك زيارة طبيبك العام.

ألم المفاصل

اللوكيميا يمكن أن تسبّب ألماً خفيفاً في المفاصل والعظام.

يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن هذا الألم يمكن أن يكون أسوأ في أوقات مختلفة من اليوم.

يمكن الشعور به في العظام الطويلة للذراعين والساقين وفي الضلوع.

ألم المفاصل
ألم المفاصل

يقول الخبراء إنه غالبًا ما يحدث بسبب تجمع عدد كبير جدًا من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية في العظام أو المفاصل أو الغدد الليمفاوية مما يؤدي إلى الألم والتورم.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم أسفل الضلوع على جانبهم الأيسر، وقد يحدث هذا بسبب تورم الكبد أو الطحال.

الصداع

يمكن أن يرتبط الصداع المتكرر والاضطرابات البصرية بأورام الدماغ.

لكنها أيضًا من أعراض اللوكيميا.

وذلك لأن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء يمكن أن يسدّ الأوعية الدموية الأصغر في الدماغ.

يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن هذا يمكن أن يسبّب الصداع لدى بعض الناس.

يقول الخبراء إن كثرة خلايا الدم البيضاء يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في العين، لكن هذه الأعراض أقل شيوعًا.

المصدرMailOnline - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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