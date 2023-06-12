الإثنين, يونيو 12, 2023
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الكويت: فيديو متداول يُظهر حريقا في مقبرة إطارات السيارات وينذر بكارثة مرعبة

دراسات بيئية حذرت من أن الغازات الناتجة عن حرق الإطارات تتسبب في العديد من الأمراض وأبرزها سرطان الرئة

كتب خالد السعدي
حرق الإطارات في الكويت
الإطارات الخردة مشكلة بيئية كبيرة في جميع أنحاء العالم
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مفزع، يوثّق حريقا مندلع منذ عدة أيام، في الكويت، بمنطقة مليئة بالإطارات (الكاوتش)، وسط تحذيرات من أضرار بيئية كارثية.

وحسبما هو متداول، وبيّن الفيديو، أدخنة كثيفة وهي تصعد للأعلى من جراء حريق منطقة الإطارات، التي تضم الملايين من قطع “الكاوتش”

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ولم تعلن السلطات، بشكل رسمي، عن حدوث حريق في هذه المنطقة التي اعتادت أن تكون عاملا مؤرقا، لكن الفيديو المتداول يُذكِّر بالعديد من الحوادث المشابهة.

فقبل سنوات، صُدم الكويتيون بنيران تلتهم 5 ملايين إطار مستعمل للسيارات في منطقة رحية بمدينة الجهراء في الكويت، وكوَّنت النيران سحابة دخان سامة في الأجواء.

وآنذاك، حذرت إدارة الإطفاء من كارثة بيئية هدّدت أهالي الجهراء، وبخاصة في ظل زحف أدخنة الإطارات السامة تجاه المدن الكويتية.

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وكانت الكويت، قد بدأت استغلال واحدة من أكبر مقابر إطارات السيارات المستعملة في العالم، تضم أكثر من 42 مليون إطار مستعمل.

وتقع مقبرة الإطارات المستعملة في منطقة أرحية، على بعد نحو 35 كيلومترا من الكويت العاصمة ونحو سبعة كيلومترات فقط من المناطق السكنية.

وأعلنت الهيئة العامة للبيئة، أنها أتمت عملية نقل جميع الإطارات من منطقة ارحية إلى منطقة السالمي بالقرب من الحدود مع السعودية، خلال ستة أشهر من خلال شركات يقودها مبادرون، حيث بدأت جهود إعادة التدوير، بدون أي تكلفة على الحكومة.

والإطارات الخردة مشكلة بيئية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بسبب الأعداد الكبيرة لهذه الإطارات والمواد الكيميائية الداخلة في تركيبها والحرائق التي يمكن أن تنجم عن تراكمها.

ولا يوجد مدى زمني محدد لإعادة تدوير هذه الإطارات، لكن السلطات البيئية التي تسعى لتحويل منطقة السالمي إلى مركز لإعادة التدوير، ترغب في التخلص منها بأسرع وقت ممكن.

أضرار حرق الإطارات

وكانت دراسات بيئية قد حذرت من أن الغازات الناتجة عن حرق الإطارات تتسبب في العديد من الأمراض وأبرزها سرطان الرئة والأمراض التنفسية وانقباض الصدر وتضيق القصبات الهوائية.

ويجمع الأطباء على أن الغازات السامة المنبعثة من حرق الإطارات تؤثر سلباً على الصحة العامة، وأن أضرارها تشمل صعوبات في التنفس خاصة للمصابين بالربو، وقد تتسبب بالوفاة، وذلك لأن إطار السيارة يتكون من المطاط الصناعي المصنّع من مركبات البنزين ومشتقاته والكربون الأسود والكبريت وأكسيد الزنك والشمع والفولاذ.

وعند احتراق الإطارات، فإنها تبعث غاز أول أكسيد الكربون ومعادن ثقيلة ومواد عضوية متطايرة وجزيئات صغيرة تدخل الجهاز التنفسي وتترسب في أعماق الرئة، ما يترتب عليها آثاراً ضارة وخطيرة على المدى البعيد.

وأكثر الفئات قابلية لأضرار هذه المواد هم الأطفال والأجنة في أرحام أمهاتهم والرضع والمسنين ومرضى الربو، ومن يعانون من ضعف في الجهاز المناعي لأي سببٍ كان.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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