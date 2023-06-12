السفير الروماني في كينيا يهين الأفارقة ويصفهم بالقردة وتحرك دبلوماسي جماعي ضده!

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وطن – كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن رومانيا استدعت سفيرها في كينيا واعتذرت بعد أن شبه الأفارقة بالقردة.

وقالت “بي بي سي”، إن السفير الروماني دراغوس تيغاو أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع في مبنى للأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 26 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية ونقلته “بي بي سي“، قال السفير الروماني دراغوس تيغاو إن “المجموعة الأفريقية انضمت إلينا” عندما رأى قردًا خارج النافذة.

وتم الإعلان عن سلوك السفير الروماني دراغوس تيغاو لأول مرة يوم الخميس من قبل مسؤول الشؤون الخارجية في كينيا كاماو ماتشاريا.

دبلوماسي كيني يعبر عن اشمئزازه من حديث السفير الروماني

وقال “مشاريا” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” إنه شعر “بالذهول والاشمئزاز” من الحادث ، وادعى أن هناك محاولات للتغطية على سلوك السفير الروماني دراغوس تيغاو.

وطالب دبلوماسيون أفارقة يوم الجمعة باعتذار علني ، وفقا لصحيفة ستاندرد الكينية ، مصرين على أن الاعتذار الخاص ليس كافيا.

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رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا

وأعلنت رومانيا السبت، أنها لم تبلغ بالحادث إلا هذا الأسبوع ، وبدأت الآن “إجراءات لاستدعاء سفيرها”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الرومانية “نأسف بشدة لهذا الوضع ونقدم اعتذارنا لجميع المتضررين”.

وأضافت أن “أي سلوكيات أو تعليقات ذات طبيعة عنصرية غير مقبولة على الإطلاق” ، معتبرة أنها تأمل ألا تؤثر على علاقاتها مع الدول الأفريقية.

يشار إلى أن رومانيا تشارك بشكل أساسي مع الدول الأفريقية من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي ، لكن لديها اتفاقيات تجارية ثنائية مع مصر وغيرها.

الإعلام الروماني يهاجم السفير

وانتقدت وسائل إعلام رومانية سلوك السفير دراغوس تيغاو ، وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها البلاد بالحرج من الشتائم التي يوجهها دبلوماسيون.

سقطات سابقة للدبلوماسية الكينية

واستذكرت أنه في عام 2014 ، تم استدعاء سفير رومانيا في أرمينيا بعد إلقاء نكات معادية للسامية حول الرؤساء اليهود والتشكيك في “أخلاقيات العلاقات المثلية”.

كما أنه في عام 2015 ، اعتذرت بوخارست بعد أن تضمنت الدعوات لحضور حفل استقبال في سفارتها بباريس عن طريق الخطأ أوصافًا غير مبهجة لبعض الضيوف – وصفتهم بأنهم “مروعون” و “غير مرغوب فيهم” من بين أشياء أخرى.