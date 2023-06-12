الإثنين, يونيو 12, 2023
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السفير الروماني في كينيا يهين الأفارقة ويصفهم بالقردة وتحرك دبلوماسي جماعي ضده!

دبلوماسيين أفارقة طالبوا باعتذار علني عن الواقعة وعدم الاكتفاء باعتذار خاص

كتب خالد الأحمد
السفير الروماني في كينيا
السفير الروماني دراغوس تيغاو يهين الأفارقة
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وطن – كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن رومانيا استدعت سفيرها في كينيا واعتذرت بعد أن شبه الأفارقة بالقردة.

وقالت “بي بي سي”، إن السفير الروماني دراغوس تيغاو أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع في مبنى للأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 26 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية ونقلته “بي بي سي“، قال السفير الروماني دراغوس تيغاو إن “المجموعة الأفريقية انضمت إلينا” عندما رأى قردًا خارج النافذة.

وتم الإعلان عن سلوك السفير الروماني دراغوس تيغاو لأول مرة يوم الخميس من قبل مسؤول الشؤون الخارجية في كينيا كاماو ماتشاريا.

دبلوماسي كيني يعبر عن اشمئزازه من حديث السفير الروماني

وقال “مشاريا” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” إنه شعر “بالذهول والاشمئزاز” من الحادث ، وادعى أن هناك محاولات للتغطية على سلوك السفير الروماني دراغوس تيغاو.

وطالب دبلوماسيون أفارقة يوم الجمعة باعتذار علني ، وفقا لصحيفة ستاندرد الكينية ، مصرين على أن الاعتذار الخاص ليس كافيا.

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رومانيا تستدعي سفيرها في كينيا

وأعلنت رومانيا السبت، أنها لم تبلغ بالحادث إلا هذا الأسبوع ، وبدأت الآن “إجراءات لاستدعاء سفيرها”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الرومانية “نأسف بشدة لهذا الوضع ونقدم اعتذارنا لجميع المتضررين”.

وأضافت أن “أي سلوكيات أو تعليقات ذات طبيعة عنصرية غير مقبولة على الإطلاق” ، معتبرة أنها تأمل ألا تؤثر على علاقاتها مع الدول الأفريقية.

يشار إلى أن رومانيا تشارك بشكل أساسي مع الدول الأفريقية من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي ، لكن لديها اتفاقيات تجارية ثنائية مع مصر وغيرها.

الإعلام الروماني يهاجم السفير

وانتقدت وسائل إعلام رومانية سلوك السفير دراغوس تيغاو ، وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها البلاد بالحرج من الشتائم التي يوجهها دبلوماسيون.

سقطات سابقة للدبلوماسية الكينية

واستذكرت أنه في عام 2014 ، تم استدعاء سفير رومانيا في أرمينيا بعد إلقاء نكات معادية للسامية حول الرؤساء اليهود والتشكيك في “أخلاقيات العلاقات المثلية”.

كما أنه في عام 2015 ، اعتذرت بوخارست بعد أن تضمنت الدعوات لحضور حفل استقبال في سفارتها بباريس عن طريق الخطأ أوصافًا غير مبهجة لبعض الضيوف – وصفتهم بأنهم “مروعون” و “غير مرغوب فيهم” من بين أشياء أخرى.

المصدربي بي سي - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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