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التواصل مع الموتى مُتاح الآن عبر الذكاء الاصطناعي.. شهادات صادمة ومأزق أخلاقي

باحثون صينيون طوروا برنامجاً يُمكّن نخبة من الأفراد حول العالم من التواصل مع أقاربهم المتوفَّين عبر الاستماع إلى تسجيلات صوتية لهم مُولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي

كتب خالد الأحمد
التواصل مع الموتى مُتاح الآن عبر الذكاء الاصطناعي.. شهادات صادمة ومأزق أخلاقي
التواصل مع الموتى عبر الذكاء الاصطناعي
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وطن- باتت الشركات المتخصصة بتنظيم الجنازات في الصين تمتلك إمكانية التفاعل الافتراضي مع المتوفى في أثناء جنازته باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهو المجال الذي لا يزال يكتنفه كثير من الغموض ويثير العديد من الأسئلة.

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التواصل مع الموتى؟

يُعرف الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام ويمكنه بشكل متكرر تحسين نفسه استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها. ويجادل بعض الخبراء بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التواصل مع الموتى موجّه إلى مجموعة محددة وليس قطاعًا قابلًا للحياة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: “إلى أي مدى من المقبول أن يكون لديك وجود افتراضي لشخص محبوب متوفًّى يستطيع، بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، أن يقول أشياء لم يقلها قبل وفاته؟”

وفي الصّدد، نقل موقع tellerreport عن المدير العام لشركة Ryu Soon Yoon أرتور سيشوف، توضيحه أن خدمة التواصل المحتمل للذكاء الاصطناعي مع الموتى “لا تستهدف الجميع بالطبع”، في مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب حول منتج الشركة بعنوان “Live for Ever”، والذي أعلنت أنه سيتم إطلاقه في نهاية العام.

التواصل مع الموتى عبر الذكاء الاصطناعي
التواصل مع الموتى عبر الذكاء الاصطناعي

حفار قبور

وفي بداية أبريل 2023، أحدثت رائدة الأعمال والمهندس “براتيك ديساي” ضجة من خلال دعوة الناس إلى “البدء في تسجيل التسجيلات” بالصوت أو الفيديو “للآباء وكبار السن والأقارب”. مشيرة إلى أنه ابتداءً من “نهاية هذا العام” سيكون من الممكن إنشاء شخصية خيالية افتراضية لشخص متوفّى.

وأثارت الرسالة التي نُشرت على موقع تويتر زوبعة من الانتقادات، ما دفعه للتأكيد بعد أيام قليلة، أن برنامجه ليس “حفار قبور”، قائلاً: “هذا أمر شخصي للغاية، وأنا أعتذر بصدق عن إيذاء الناس”.

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التحديات الأخلاقية

وأشار الموقع إلى أن المهندس الروسي “يوجينيا كيودا” المقيم في كاليفورنيا ابتكر بعد وفاة صديقته في حادث سيارة عام 2015 روبورت أسماه “رومان” على اسم صديقته الراحلة.

وزوده بآلاف الرسائل النصية القصيرة التي أرسلها إلى أقاربه بهدف إنشاء شيء ما كنسخة افتراضية منه.

وفي عام 2017، أطلقت منصة Replica بعض برامج الدردشة الشخصية الأكثر تقدمًا في السوق، ويقضي بعض المستخدمين فيها ساعات في التحدث إلى أحبائهم المتوفَّين بشكل يومي.

وحذرت متحدثة باسم الشركة، على الرغم مما حدث مع رومان، بأن ريبليكا “ليست منصة مصممة لإعادة تكوين شخص عزيز”.

يشار هنا إلى أنه عام 2011، عرضت شبكة نتفليكس مسلسلًا بريطانيًا يدعى Black Mirror تدور أحداثه حول المستقبل المخيف للتكنولوجيا، وتم الترويج للمسلسل على أنه نوع من الخيال العلمي.

في إحدى حلقات المسلسل تتواصل البطلة مع زوجها المتوفى من خلال روبوت يجسد شخصيته ويتحدث بأسلوبه عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي جمعت بيانات الزوج المتوفى من منصات التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر، موقع tellerreport، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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