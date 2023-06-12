الإثنين, يونيو 12, 2023
الرئيسيةحياتناأفضل 5 منتجات من آبل ننصحك بشرائها هذا العام!
حياتنا

أفضل 5 منتجات من آبل ننصحك بشرائها هذا العام!

من أجهزة آيفون إلى آيباد، لقد جمعنا لك أفضل منتجات آبل التي نوصيك بشرائها في عام 2023

كتب ايمان الباجي
منتجات آبل
شركة آبل
- Advertisement -

وطن- لا تزال شركة آبل واحدة من العلامات التجارية الرائدة لمستخدمي التكنولوجيا الذين يتعاونون جنبًا إلى جنب مع شركة سامسونج باعتبارها واحدة من أكثر المنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر.

منتجات آبل

إلى جانب أحدث أجهزة iPhone 14 و Apple Watch Ultra و MacBook Air M2، قامت مجلة “mirror” البريطانية بعرض قائمة بها أفضل منتجات آبل ينصح الخبراء بشرائها هذا العام.

قد يكون اختيار منتج آبل الذي ستشتريه في عام 2023 أمرًا صعبًا نظرًا لأن الشركة الكاليفورنية دائما ما تقوم بإطلاق وتحديث منتجاتها كل عام.

يعلم العديد من عملاء آبل أن تحديثات البرامج المستمرة يمكن أن تجعل الأدوات الذكية تبدو جيدة مثل الأجهزة الجديدة وتسمح للمستخدمين بترقية الإعدادات والميزات التقنية على الطرز القديمة. 

في مؤتمر WWDC لعام 2023، كشفت الشركة النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي ستكون متاحة للشراء في وقت لاحق من هذا العام (من المتوقع حوالي سبتمبر 2023) بما في ذلك جهاز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة وسماعة رأس الواقع الافتراضي، وهي الأولى من نوعها من الشركة.

ويعد جهاز Apple Vision Pro أول كمبيوتر مكاني مزود ببرنامج Vision OS جديد تمامًا وسيسمح للمستخدمين بالشعور كما لو أنهم يتفاعلون جسديًا مع المحتوى الرقمي الخاص بهم من خلال شاشات عرض الكاميرا ثلاثية الأبعاد.

جهاز MacBook Air مقاس 13.6 إنش

على الرغم من كونه طراز 2022 من طراز MacBook، إلا أن جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة هو أفضل اختيار لدينا للشراء في عام 2023، نظرًا لسعره، والذي يمكن العثور عليه بسعر أرخص بـ 100 جنيه إسترليني بفضل إطلاق الطراز مقاس 15 بوصة.

- Advertisement -
جهاز MacBook Air مقاس 13.6 إنش

لكن الاختلاف الوحيد في إصدار 2023 هو حجم الشاشة الأصغر وخيارات الألوان. كلا الطرازين مزودان بمعالج M2، الذي يوفر أداء أسرع حتى 18% مقارنة مع الجيل الأول M1.

جهاز آبل “ماك بوك برو” مقاس 13 بوصة

عندما يتعلق الأمر بشراء جهاز ماكبوك في عام 2023، فإننا نوصي إما بشراء طراز 2022 MacBook Air M2 أو طراز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة والذي تم الكشف عنه في مؤتمر “WWDC” الذي أقامته الشركة مؤخرا.

يتوفر جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة للطلب المسبق الآن مقابل 1399 جنيهًا إسترلينيًا ويبلغ سعره 200 جنيهًا إسترلينيًا أغلى من حجم الشاشة القياسي 13 بوصة.

جهاز آبل “ماك بوك برو”

كما هو الحال مع أي إطلاق تقني، يؤدي إطلاق الطراز الأحدث إلى خفض سعر جهاز MacBook Air “القديم” الآن (إصدار 2022) والذي يمكن شراؤه بسعر أقل بكثير حيث يبدأ المزودون في تطبيق انخفاض الأسعار.

iPhone 14 الأصفر

 يعد آيفون 14 أحدث طراز للهاتف المحمول من آبل ومن المتوقع أن يكون هناك طراز آخر من هذه السلسلة سيتم تقديمه هذا العام.

بمجرد الإعلان عن السلسلة الجديدة السنوية لعام 2023، ستبقى سلسلة iPhone 14 بمثابة المنافس الأول للشراء هذا العام، تمامًا كما فعل iPhone 13 Pro أثناء إصدار سلسلة iPhone 14.

من المتوقع أن تنخفض الأسعار أيضًا لإفساح المجال لسلسلة iPhone 15، على الرغم من أن iPhone 14 متوافق تمامًا مع برنامج iOS 17 الجديد.

آيفون 14

تتراوح الأسعار من 849 جنيهًا إسترلينيًا لطراز iPhone 14 القياسي وترتفع إلى أسعار تبدأ من 1199 جنيهًا إسترلينيًا لجهاز iPhone 14 Pro Max على الرغم من إطلاقه العام الماضي.

أفضل ساعة للشراء سنة 2023

على غرار إصدار مجموعة iPhone 14، كشفت Apple النقاب عن ساعتي Apple الرائدتين في خريف عام 2022، متصدرة القائمة كأفضل توصيات للشراء حتى الآن هذا العام.

يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد منها. ولكن في الوقت الحالي، تعد Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra أفضل الموديلات المحدثة للشراء في عام 2023. كلاهما متوافقة مع أحدث برامج Apple WatchOS10 أيضًا، والتي تم الكشف عنها في حدث إطلاق WWDC في كاليفورنيا.

ساعة أبل ووتش Series 8

ايباد برو الجيل السادس 2023

أصدرت شركة Apple عددًا قليلاً من أجهزة iPad في العام الماضي، لذلك هناك مجموعة كبيرة من الطرز الجديدة للاختيار من بينها بما في ذلك iPad Air الجيل الخامس، و iPad 10th Generation و iPad Pro 6th Generation.

جهاز ابل آيباد برو موديل 2023

على الرغم من أن عملاء آبل لديهم ثلاثة طرازات iPad جديدة للاختيار من بينها، إلا أن كل واحد منها يتميز عن الآخر بمعالج M2 الخاص به.

المصدرمجلة mirror، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

ما هي المنتجات التي تستعد آبل لإطلاقها مع مطلع السنة القادمة؟

حياتنا

هل تفكر في شراء هاتف جديد؟ إليك أفضل 5 هواتف حديثة بمواصفات عالية

حياتنا

منها إندونيسيا..دول يمكنك استكشافها بتكاليف تعادل سعر آيفون 14

الهدهد

آبل تعلن عن هاتفها الجديد..تعرف على سعره وميزاته

حياتنا

أي هاتف يستخدمه بيل غيتس؟

حياتنا

آبل تحذر مستخدميها من خطأ قاتل يتلف بطارية آيفون

حياتنا

طريقة جديدة لزيادة عمر بطارية الآيفون .. آبل تكشفها

حياتنا

طرق فعالة لتسريع هواتف آيفون البطيئة.. تعرف عليها

حياتنا

آيفون 14 .. كيف سيكون جهاز آيفون هذا العام!؟

أرشيف - المجلة

صور الكشف عن آيفون 7 مُطعّم ذهب والألماس في دبي وهذا سعره الخيالي

أرشيف - المجلة

تعرّفوا على آخر تسريبات هاتف آبل المنتظر “آيفون7”

حياتنا

لمستخدمي “آيفون” تعرّفوا على آخر التحسينات التي يقدمها لك التحديث iOS 9.2

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الكويت: فيديو متداول يُظهر حريقا في مقبرة إطارات السيارات وينذر بكارثة مرعبة

هل يخشى محمد السادس الموت المفاجئ ليسرع عملية نقل السلطة لنجله؟.. الطب يحسم الأمر

“سولو بير دوي“: تجربة الطعام في مطعم يضم طاولة واحدة فقط

قرار غير متوقع من الرئيس الجزائري لتأديب فرنسا بعد تطاول “ماكرون” عليه وإهانته له!

دراسة: يعيش الأشخاص المتفائلون لفترة أطول وبشكل أفضل

صفقات استثمارية صينية – عربية.. ما علاقة تهديد ابن سلمان للولايات المتحدة؟

فضيحة جامعة القلمون.. صور عارية مقابل درجات مرتفعة بطلها أستاذ جامعي (شاهد)

هالة سرحان تعلق على تغريدة اتهام السعودية في حادثة قرش الغردقة وقصة “المرتزقة”

بيكيه غاضب جدا من علاقة شاكيرا الجديدة.. هذا ما فعله عندما سمع اسم لويس هاميلتون! (فيديو)

10 أطعمة ينبغي ألا تضعها في الثلاجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC