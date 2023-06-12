أفضل 5 منتجات من آبل ننصحك بشرائها هذا العام!

- Advertisement -

وطن- لا تزال شركة آبل واحدة من العلامات التجارية الرائدة لمستخدمي التكنولوجيا الذين يتعاونون جنبًا إلى جنب مع شركة سامسونج باعتبارها واحدة من أكثر المنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر.

منتجات آبل

إلى جانب أحدث أجهزة iPhone 14 و Apple Watch Ultra و MacBook Air M2، قامت مجلة “mirror” البريطانية بعرض قائمة بها أفضل منتجات آبل ينصح الخبراء بشرائها هذا العام.

قد يكون اختيار منتج آبل الذي ستشتريه في عام 2023 أمرًا صعبًا نظرًا لأن الشركة الكاليفورنية دائما ما تقوم بإطلاق وتحديث منتجاتها كل عام.



يعلم العديد من عملاء آبل أن تحديثات البرامج المستمرة يمكن أن تجعل الأدوات الذكية تبدو جيدة مثل الأجهزة الجديدة وتسمح للمستخدمين بترقية الإعدادات والميزات التقنية على الطرز القديمة.

في مؤتمر WWDC لعام 2023، كشفت الشركة النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي ستكون متاحة للشراء في وقت لاحق من هذا العام (من المتوقع حوالي سبتمبر 2023) بما في ذلك جهاز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة وسماعة رأس الواقع الافتراضي، وهي الأولى من نوعها من الشركة.

ويعد جهاز Apple Vision Pro أول كمبيوتر مكاني مزود ببرنامج Vision OS جديد تمامًا و سيسمح للمستخدمين بالشعور كما لو أنهم يتفاعلون جسديًا مع المحتوى الرقمي الخاص بهم من خلال شاشات عرض الكاميرا ثلاثية الأبعاد.

جهاز MacBook Air مقاس 13.6 إنش

على الرغم من كونه طراز 2022 من طراز MacBook، إلا أن جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة هو أفضل اختيار لدينا للشراء في عام 2023، نظرًا لسعره، والذي يمكن العثور عليه بسعر أرخص بـ 100 جنيه إسترليني بفضل إطلاق الطراز مقاس 15 بوصة.

- Advertisement -

لكن الاختلاف الوحيد في إصدار 2023 هو حجم الشاشة الأصغر وخيارات الألوان. كلا الطرازين مزودان بمعالج M2، الذي يوفر أداء أسرع حتى 18% مقارنة مع الجيل الأول M1.



جهاز آبل “ماك بوك برو” مقاس 13 بوصة

عندما يتعلق الأمر بشراء جهاز ماكبوك في عام 2023، فإننا نوصي إما بشراء طراز 2022 MacBook Air M2 أو طراز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة والذي تم الكشف عنه في مؤتمر “WWDC” الذي أقامته الشركة مؤخرا.



يتوفر جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة للطلب المسبق الآن مقابل 1399 جنيهًا إسترلينيًا ويبلغ سعره 200 جنيهًا إسترلينيًا أغلى من حجم الشاشة القياسي 13 بوصة.

كما هو الحال مع أي إطلاق تقني، يؤدي إطلاق الطراز الأحدث إلى خفض سعر جهاز MacBook Air “القديم” الآن (إصدار 2022) والذي يمكن شراؤه بسعر أقل بكثير حيث يبدأ المزودون في تطبيق انخفاض الأسعار.

iPhone 14 الأصفر

يعد آيفون 14 أحدث طراز للهاتف المحمول من آبل ومن المتوقع أن يكون هناك طراز آخر من هذه السلسلة سيتم تقديمه هذا العام.



بمجرد الإعلان عن السلسلة الجديدة السنوية لعام 2023، ستبقى سلسلة iPhone 14 بمثابة المنافس الأول للشراء هذا العام، تمامًا كما فعل iPhone 13 Pro أثناء إصدار سلسلة iPhone 14.

من المتوقع أن تنخفض الأسعار أيضًا لإفساح المجال لسلسلة iPhone 15، على الرغم من أن iPhone 14 متوافق تمامًا مع برنامج iOS 17 الجديد.

تتراوح الأسعار من 849 جنيهًا إسترلينيًا لطراز iPhone 14 القياسي وترتفع إلى أسعار تبدأ من 1199 جنيهًا إسترلينيًا لجهاز iPhone 14 Pro Max على الرغم من إطلاقه العام الماضي.

أفضل ساعة للشراء سنة 2023

على غرار إصدار مجموعة iPhone 14، كشفت Apple النقاب عن ساعتي Apple الرائدتين في خريف عام 2022، متصدرة القائمة كأفضل توصيات للشراء حتى الآن هذا العام.

يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد منها. ولكن في الوقت الحالي، تعد Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra أفضل الموديلات المحدثة للشراء في عام 2023. كلاهما متوافقة مع أحدث برامج Apple WatchOS10 أيضًا، والتي تم الكشف عنها في حدث إطلاق WWDC في كاليفورنيا.

ايباد برو الجيل السادس 2023

أصدرت شركة Apple عددًا قليلاً من أجهزة iPad في العام الماضي، لذلك هناك مجموعة كبيرة من الطرز الجديدة للاختيار من بينها بما في ذلك iPad Air الجيل الخامس، و iPad 10th Generation و iPad Pro 6th Generation.

على الرغم من أن عملاء آبل لديهم ثلاثة طرازات iPad جديدة للاختيار من بينها، إلا أن كل واحد منها يتميز عن الآخر بمعالج M2 الخاص به.