أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يقترب من تدريب الاتفاق السعودي

- Advertisement -

وطن- وصل أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد 43 عاماً، مدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق، إلى المملكة العربية السعودية (الرياض)، لتفاوض مع نادي الاتفاق السعودي من أجل تولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وقالت وكالة “فرانس برس” بأن النجم الإنجليزي جيرارد لاعب ليفربول السابق، وصل إلى السعودية، من أجل التفاوض. مع إدارة نادي الاتفاق من أجل الاشراف على تدريب النادي مع بداية الموسم القادم.

ستيفن جيرارد يقترب من تدريب الاتفاق السعودي

وأردفت الوكالة، “الأسطورة جيرارد سيزور العديد من الأندية في المنطقة الشرقية. كالاتفاق والقادسية والخليج في المملكة العربية السعودية”.

كما وختمت، “طلب الإنجليزي جيرارد زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على النوادي هناك، لكنه لم يوقع حتى الآن مع أس نادي”.

🎥 ستيفن جيرارد المدرب الإنجليزي يغادر مقر إقامته في #الدمام pic.twitter.com/xm1nQCloJF — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 12, 2023

وكانت شبكة القنوات السعودية (SSC) الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، قد تحدثت عن وصول أسطورة الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد إلى مدينة الدمام السعودية”.

- Advertisement -

وصول جيرارد إلى السعودية

وجاءت خطوة تفاوض نادي الاتفاق السعودي للحصول على خدمات النجم الإنجليزي جيرارد، أسطورة ليفربول ومدرب أستون فيلا سابقاً. بعد أيام قليلة على قدوم الفرنسي كريم بنزيما إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة بطل دوري روشن للموسم المنصرم.

كما ويشهد الميركاتو الصيفي الجاري على صعيد الكرة القدم السعودية، العديد من الصفقات القوية، من خلال تفاوض العديد من الأندية من كبار اللاعبين من القارة الأوروبية العجوز، وإقناعهم بالمجيئ إلى الدوري السعودي الممتاز.

وكان أول من فتح الطريق أمام اللاعبين الكبار القدوم من قارة أوروبا، هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وقع مع نادي النصر السعودي حتى صيف 2025. بصفقة تاريخية بلغت 200 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر، بأن الإنجليزي جيرارد قد تولي تدريب أستون فيلا الذي أعلن إقالته الموسم الماضي. كما وتولى تدريب رينجرز الاسكتلندي الذي أحرز معه لقب الدوري الممتاز في عام 2021.