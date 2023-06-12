آيتن عامر تغيظ جمهور “الوداد المغربي” بالرقص وإيحاء جنسي! (فيديو)

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وطن– دخلت الفنانة المصرية آيتن عامر، في مشادة مع المغاربة من مشجعي الوداد البيضاوي المغربي، بعد هزيمته أمام فريق الأهلي المصري في القمة النهائية العربية الأفريقية.

الأهلي فوق

جاء ذلك بعدما احتفلت آيتن عامر بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ مسيرته.

ونشرت آيتن عامر مقاطع عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي تيشرت الأهلي وتؤدي أغنية ألتراس الأهلي “جمهور التالتة الشمال”.

كما ظهرت آيتن عامر بفيديو آخر وهي تتراقص على أغنية “الملوك” للفنان أحمد سعد.

وكتبت آيتن في تعليقاتها: “الأهلي فوق.. جت الملوك”، “أقوى نادي في مصر”.

إيحاء جنسي

لكن يبدو أن أفراداً من جمهور الوداد البيضاوي ردوا على احتفالات آيتن بالشتم، ما جعلها ترد عليهم بطريقة قاسية.

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سخرت آيتن من اللهجة المغربية وقالت: “جماعة الناس اللي داخلة تشتم، اشتمونا بلغة نفهمها معلش، عشان احنا فرحانين دلوقت ماعندناش وقت نترجم”.

وكتب ناشط لآيتن : “بظطو وخلاص.. تسألها حاجة عن الكورة تقولك معرفش”.

فردت الفنانة المصرية: “لو أصحابي شافوا الكومنت ده، هيثبتولك إنك انت اللي مبتعرفش”.

وهو ما اعتبره المتابعون إجابة تحمل إيحاءً جنسياً، بينما أكد آخرون أن آيتن تقصد الإشارة إلى ضلوعها في كرة القدم.

تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2023

هذا وقد تُوج فريق الأهلي باللقب بعد فوزه على الوداد بنتيجة 3-2.

وافتتح أصحاب الأرض الوداد البيضاوي المباراة النهائية بهدف أول عن طريق يحيى عطية الله عند الدقيقة الـ27 من ضربة حرة مباشرة عانقت شباك مرمى الأهلي المصري.

كما أدرك فريق الأهلي (المارد الأحمر)، هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة الـ78، عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم.

واستفاد المارد الأحمر الأهلاوي من التقدم في نتيجة المباراة في مباراة ذهاب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بهدفين مقابل هدف وحيد. لحصد لقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخ مسيرته.

وكان فريق الأهلي المتفوق على صعيد التسديدات أمام منافسه الوداد البيضاوي، حيث وصل عدد التسديدات إلى 7 تسديدات، فيما وصل عدد تسديدات الفريق الأخير إلى 6 تسديدات فقط في المباراة.

كما تفوق الوداد في الاستحواذ على الكرة أمام الأهلي المصري، حيث وصلت نسبته 54%، على عكس المارد الأحمر الأهلاوي الذي وصلت نسبته 46%.