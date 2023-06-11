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واقعة نصب مثيرة.. كيف خسر الشيخ حمد بن جاسم 90 مليون دولار لصالح طبيب نفسي؟

استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على معظم النقود والمجوهرات المتبقية التي تمت سرقتها من الشيح حمد بن جاسم، فيما يعمل على تحديد مواقع الماس الأخرى التي ربما تم بيعها أو إعادة قطعها

كتب سالم حنفي
حمد بن جاسم
رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
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وطن – نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا يحوي تفاصيل ومعلومات مثيرة عن خسارة رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 90 مليون دولار في لحظة بسبب تعرضه للسرقة.

وقال التقرير، إن الواقعة تخص واحدة من أكبر عمليات سرقة المجوهرات، وحققت للسارق أكثر من 90 مليون دولار ، ولم يسمع عنها الكثيرون، وأشار إلى أن إخفاء الأمر كان رغبة من الضحية.

وأضاف: “سحبت دار كريستيز للمزادات البريطانية في نيويورك فجأة ماسة وردية عيار 13.15 قيراطًا بقيمة تقديرية تُقدر بملايين الدولارات في ديسمبر الماضي حتى بدأ الناس في الإبلاغ عن السرقة، بعد تسعة أشهر تقريبًا من حدوثها”.

وتابع حمد بن جاسم: “حتى في ذلك الوقت ، تم وصف الضحية على الأكثر بأنه من الأثرياء المقيمين في الدوحة، والآن ولأول مرة ، تمت تسمية ضحية السرقة وهو رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني”.

وبحسب الصحيفة، فإن الشيخ حمد دفع أموالًا للعديد من الاستشاريين والمحققين الخاصين ليس فقط لإبعاد القصة إلى حد كبير عن الصحافة لكن أيضًا لتتبع المسروقات المفقودة.

وبرأي التقرير، قد لا تثير قصة الملياردير الذي سرق جزء صغير من ثروته الكثير من التعاطف. لكن هذا هو المكان الذي تأخذ فيه الأمور منعطفًا غريبًا، وقال: “عندما سُلبت مجوهرات بقيمة 90 مليون دولار من ثاني، لم يكن هناك عنف جسدي أو رجال يتدلون من السقف”.

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في عام 2019 ، بدأ المساعد الشخصي الوحيد للشيخ حمد بن جاسم، والذي تم تسميته في وثائق المحكمة في الولايات المتحدة فقط باسم “Magdalena”، في استخدام Purple Garden – موقع ويب لتقديم المشورة بشأن كل الأشياء المتعلقة بالوسطاء والحب والإرشاد الوحي.

بعد مرور عام على موقع الويب، قابل “مستشارًا رئيسيًا” يُدعى “جيوفاني”، وعلى مدى أربع سنوات ، نصح جيوفاني ماغدالينا بشأن “الهالات السيئة” ، وقراءات الحب ، وبطاقات التاروت وغير ذلك.

كسب جيوفاني ، الذي لم يقابل مجدلينا شخصيًا ، ثقته بشكل أساسي من خلال واتساب، وفاز بثقته قبل القيام بمناورة جريئة للمجوهرات في أبريل 2022.

ماغدالينا، يعتقد المحققون الآن أنه لم يكن جزءًا من السرقة ، لكنه ببساطة ضحية ساذجة وقعت فريسة للتلاعب ، على مدى ثلاثة أشهر ، أرسل 17 قطعة مجوهرات تزيد قيمتها عن 90 مليون دولار إلى جيوفاني عن طريق البريد الجوي.

توضح المستندات أن المجوهرات تم إرسالها بدون تأمين ولم يكن التوقيع مطلوبًا حتى لاستلامها.

“أنت بحاجة إلى طبيب نفسي”

على مر السنين، حصل جيوفاني على أكثر من 150 ألف دولار من الرسوم مقابل نصيحته للمساعد، لكن عندما اكتشف المزيد عن خلفيته والعميل الثري الذي وظفه، يعتقد المحققون أنه زاد من رشاقته في وظيفة أخيرة كبيرة.

لم يكن وضع يديه على مجوهرات الشيخ حمد كافيًا لجيوفاني، ورفع أسعاره إلى 50000 دولار لتطهير المجوهرات.

في البداية رفض جيوفاني إرسال المجوهرات بالبريد. ثم وعدها بلقائها في مدينة كان الفرنسية في نهاية شهر أغسطس ، حيث سترافق ماجدالينا رئيسها.

عندما لم يحضر ، أصيب مساعد الشيخ حمد ، الذي تمكن من تسلل الجواهر من الخزائن دون بذل الكثير من الجهد ، بالذعر.

عندما كتب جيوفاني رسالة أخيرة إلى ضحيته ، أدركت المساعد الشخصي لأحد المشغلين السياسيين الأقوى والأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط خطأها وأخبرت صاحب عملها.

وكتب جيوفاني بحسب مذكرة التوقيف: “أرجوك توقف.. لا أعرف ما الذي كنت تتحدث عنه.. أنت بحاجة إلى طبيب نفساني.. بارك الله فيك ، أرجوك توقف عن مضايقتي”.

مطاردة دولية

بدأت عملية مطاردة دولية منخفضة المستوى امتدت إلى هولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد اعتقل جيوفاني ، واسمه الحقيقي جون لي ، والذي كان يعيش بين فلوريدا ونيوجيرسي ، إلا في 22 نوفمبر من العام الماضي.

ألقي القبض عليه بعد أن ظهرت قطعة ألماس زهرية عيار 13.15 قيراط ، والتي تم تقليص حجمها من أصل 16 قيراطًا لإخفاء العناية الإلهية ، في دار كريستيز للمزادات وتم الاعتراف بها من قبل تاجر ألماس ذي عين النسر.

كما أدى التحقيق الواسع النطاق الذي قاده مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قيام الشرطة بالتحقيق في العديد من سماسرة الماس وقاطعي الماس الذين أخذوا جزءًا من سرقة لي غير المتوقعة.

واستولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على معظم النقود والمجوهرات المتبقية ويعمل على تحديد مواقع الماس الأخرى التي ربما تم بيعها أو إعادة قطعها.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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