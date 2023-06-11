الإثنين, يونيو 12, 2023
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حياتنا

هيفاء وهبي تستعرض ساقيها ومفاتنها بفستان من العصر الفيكتوري

أشاد متابعو هيفاء بجمالها وشبهوها بأميرات ديزني متسائلين كيف تبدو أصغر رغم أنها تجاوزت الـ51 عاماً

كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي تستعرض ساقيها ومفاتنها بفستان من العصر الفيكتوري
هيفاء وهبي
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وطن– فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بأحدث جلسة تصوير والتي بدت بها وكأنها أصغر بـ20 عاماً من عمرها الحقيقي.

اللوحة الأصلية

وارتدت هيفاء وهبي فستاناً من العصر الفيكتوري باللون الأبيض “أوف وايت”، وتعمدت الجلوس بوضعيات مثيرة تكشف صدرها تارةً، وساقيها حتى الفخذ تارةً أخرى.

هيفاء وهبي
تألقت هيفا بفستان من العصر الفيكتوري
هيفاء وهبي
تعمدت الفنانة اللبنانية استعراض أنوثتها

وتركت هيفاء شعرها الكستنائي المموج، منسدلاً على أكتافها، مع اعتمادها مساحيق تجميل ناعمة جداً.

وعلقت مؤدية “بوس الواوا” على الصور: “اللوحة الأصلية”.

هيفاء وهبي
كشفت هيفا عن ساقيها بجرأة
هيفاء وهبي
بدت الفنانة أصغر بـ20 عاماً

وأشاد متابعو هيفاء بجمالها وشبهوها بأميرات ديزني، متسائلين كيف تبدو أصغر رغم أنها تجاوزت الـ51 عاماً.

هيفاء وهبي
يمكن ملاحظة الوشوم على أقدام هيفا
هيفاء وهبي
حصلت هيفا على الفستان من دار أزياء إماراتية

وتبين أن الفستان من علامة The HHar الإماراتية، ويبلغ سعره 809 دولار أمريكي.

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هيفاء وهبي
يبلغ سعر الفستان 809 دولار

جمبسوت اللؤلؤ

جاءت هذه الجلسة التصويرية الجديدة، بعد أن ظهرت هيفاء تستعرض أناقتها بفستان “جمبسوت” بلون جسدها من اللؤلؤ.

ونشرت هيفاء وهبي على حسابها في انستغرام، صور جلسة التصوير الجديدة، وبدت فيها بإطلالة جريئة، وظهرت مرتدية “جمبسوت” باللون الأبيض مطرزاً بالكامل باللؤلؤ.

 

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وصمّم الفستان الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023، بحسب موقع “في الفن“.

واستعرضت هيفاء وهبي إطلالتها بعدة وضعيات، تفاعل معها الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بلوك الفنانة اللبنانية.

أزمة فيلم رمسيس

على الصعيد الفني، وقعت هيفاء وهبي في أزمة بعد صدور قرار بسحب فيلم “رمسيس باريس” الذي تقوم ببطولته، من دور العرض المصرية. وذلك بناءً على قرار من المحكمة الاقتصادية في مصر.

وأبلغت الرقابة موزع الفيلم في جميع دور العرض بضرورة رفع الفيلم. وذلك بعد عدة أسابيع من عرضه.

وأفادت معلومات بأن الفيلم لم يحقّق الإيرادات التي عوّل عليها.

قصة رومانسية

تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا.

وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا.

لكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ. وتأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 2023.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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