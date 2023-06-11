الأحد, يونيو 11, 2023
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هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ الأحمر؟

البطيخ الأحمر حلو ومنعش وهو أحد فواكه الصيف الشعبية. لكن هل يمكن لمرضى السكر تناوله دون القلق بشأن مستويات السكر لديهم؟

كتب ايمان الباجي
بفضل فوائده الصحية، يمكن للأشخاص المصابين بالسكري تناول البطيخ ولكن باعتدال
البطيخ الأحمر
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وطن- بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، يعتبر البطيخ الأحمر أحد أنواع الفواكه المنعشة والمفضلة لدى الكثيرين خلال فصل الصيف.

لكن هل هذه الفاكهة الحلوة ضارة لمرضى السكر؟ وهل يؤدي تناولها إلى رفع مستويات السكر في الدم؟ هذه الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري سيجيب عنها موقع “healthshots“.

البطيخ هو فاكهة ذات قيمة غذائية عالية تقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث يفيد تناولها في بقاء جسم الإنسان رطبا.

وهناك بعض الفوائد المحتملة الأخرى لهذه الفاكهة:

صحة القلب

يعزز اللايكوبين والسيترولين الموجودان في البطيخ صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

البطيخ الأحمر

مضادات الأكسدة

يعد البطيخ مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C والليكوبين، والتي قد تساعد في الحماية من التلف الخلوي والوقاية من الأمراض المزمنة.

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صحة الجهاز الهضمي

أولئك الذين يعانون من مشاكل في المعدة يجب أن يدرجوا البطيخ في نظامهم الغذائي لأنه غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في الهضم.

صحة الجلد

يمكن أن يساعد المحتوى المائي العالي وفيتامين C في البطيخ في الحفاظ على ترطيب البشرة وتحسين مظهرها العام.

الشعور بالتحسن بعد التمرين

قد يساعد الحمض الأميني سيترولين الموجود في البطيخ على تقليل وجع العضلات وحتى تحسين تعافي العضلات بعد القيام بالتمرين المكثف.

هل البطيخ صحي لمرضى السكر؟

بفضل فوائده الصحية، يمكن للأشخاص المصابين بالسكري تناول البطيخ الأحمر ولكن باعتدال. إنها فاكهة حلوة، ولا تحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم.

يمكن تضمين هذه الفاكهة في نظامك الغذائي كجزء من نظام غذائي متوازن. لكن من المهم ملاحظة أن مرضى السكري يجب أن يراقبوا مستويات السكر في الدم بعد تناول البطيخ وأن ينتبهوا لأحجام الحصص الغذائية. يجب أن يكون حجم الحصة النموذجية حوالي كوب واحد من مكعبات البطيخ.

وللتذكير، يوفر كوب واحد من البطيخ الأحمر 45 سعرة حرارية من 11 جرامًا من الكربوهيدرات.

يمكن للأشخاص المصابين بالسكري تناول البطيخ ولكن باعتدال

البطيخ ليس سيئًا لمرضى السكر ولكن من المهم تناوله باعتدال لإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

فواكه أخرى صحية لمرضى السكر

وفي سياق آخر، هناك العديد من فواكه الصيف التي يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.
يقترح الخبراء تناول التوت والفراولة وهي فواكه تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكري.
كما أن البرقوق منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.
فاكهة الكيوي الخضراء منخفضة كذلك في السعرات الحرارية وغنية بالألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم. كما أنها تحتوي على إنزيمات قد تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز الصحة العامة.
المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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