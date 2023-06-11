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من على مركب مرسى علم.. “قفزة رعب” تكتب عمرا جديدا لصاحبها (فيديو)

لينجو بحياته.. مشاهد لشخص يقفز هرباً من المركب السياحي المشتعل وسط مياه البحر الأحمر في مدينة مرسى علم المصرية

كتب خالد الأحمد
من على مركب مرسى علم..
قفزة رعب من على مركب مرسى علم
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وطن- أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحد ركاب القارب السياحي، الذي اشتعل وسط مياه البحر الأحمر في مدينة “مرسى علم” المصرية، وهو يقفز محاولاً النجاة بنفسه.

النار تشبّ داخل مركب سياحي في مرسى علم

وبدا الناجي في الفيديو وهو يقف على حافة المركب، ويقفز وسط قارب مطاطي كان يضم عدداً من المنقذين.

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن إنقاذ 14 شخصاً، فيما اعتبر 3 آخرون في عداد المفقودين، وأضافت السلطات أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن خلل كهربائي.

وكان المركب في رحلة غوص، وغادر ميناء غالب في 6 يونيو/حزيران، وكان من المقرر أن يعود الأحد.

وأظهرت مشاهد جانباً من المركب والنيران تشبّ فيه، وكان المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر المصرية، محمد مخلوف، كشف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية“، تفاصيل الحريق الذي نشب في “لنش سفاري” بمدينة مرسى علم، وكذا حصيلة الضحايا في الحادث.

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وقال “مخلوف”، إن الحادث وقع نحو الساعة التاسعة من صباح الأحد، في سواحل مدينة مرسى علم، وإن اللنش كان يحمل 15 سائحاً إنجليزياً، و10 أفراد من طاقمه بالإضافة إلى مرشدين اثنين.

حريق مركب مرسى علم
حريق مركب مرسى علم

المركب إعصار

والمركب “إعصار” واحد من عدة مراكب تشغلها شركة “تورنيدو مارين فليت”.

ونقلت شبكة “بي بي سي” عن متحدث باسم الشركة، أن الحريق وقع بينما كان الطاقم مشغولاً بتقديم موجز حول الغوص في منطقة شعب إلفينستون المرجانية، المعروفة في مصر باسم شعب أبو حمرا وهي وجهة غوص مشهورة بثروتها من الحياة البحرية ومن بينها المرجان الملون وأسماك القرش.

المصدرتويتر، موقع سكاي نيوز عربية، شبكة بي بي سي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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