من على مركب مرسى علم.. “قفزة رعب” تكتب عمرا جديدا لصاحبها (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحد ركاب القارب السياحي، الذي اشتعل وسط مياه البحر الأحمر في مدينة “مرسى علم” المصرية، وهو يقفز محاولاً النجاة بنفسه.

النار تشبّ داخل مركب سياحي في مرسى علم

وبدا الناجي في الفيديو وهو يقف على حافة المركب، ويقفز وسط قارب مطاطي كان يضم عدداً من المنقذين.

لينجو بحياته.. مشاهد لشخص يقفز هرباً من المركب السياحي المشتعل وسط مياه البحر الأحمر في مدينة #مرسى_علم المصرية#مصر#العربية pic.twitter.com/q7rbV7MaRh — العربية (@AlArabiya) June 11, 2023

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن إنقاذ 14 شخصاً، فيما اعتبر 3 آخرون في عداد المفقودين، وأضافت السلطات أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن خلل كهربائي.

وكان المركب في رحلة غوص، وغادر ميناء غالب في 6 يونيو/حزيران، وكان من المقرر أن يعود الأحد.

وأظهرت مشاهد جانباً من المركب والنيران تشبّ فيه، وكان المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر المصرية، محمد مخلوف، كشف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية“، تفاصيل الحريق الذي نشب في “لنش سفاري” بمدينة مرسى علم، وكذا حصيلة الضحايا في الحادث.

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وقال “مخلوف”، إن الحادث وقع نحو الساعة التاسعة من صباح الأحد، في سواحل مدينة مرسى علم، وإن اللنش كان يحمل 15 سائحاً إنجليزياً، و10 أفراد من طاقمه بالإضافة إلى مرشدين اثنين.

المركب إعصار

والمركب “إعصار” واحد من عدة مراكب تشغلها شركة “تورنيدو مارين فليت”.

ألسنة اللهب تلتهم يختًا يقل سياحًا بريطانيين في #مرسى_علم وفقدان 3 من ركابه pic.twitter.com/5fqWj2i6Js — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 11, 2023

ونقلت شبكة “بي بي سي” عن متحدث باسم الشركة، أن الحريق وقع بينما كان الطاقم مشغولاً بتقديم موجز حول الغوص في منطقة شعب إلفينستون المرجانية، المعروفة في مصر باسم شعب أبو حمرا وهي وجهة غوص مشهورة بثروتها من الحياة البحرية ومن بينها المرجان الملون وأسماك القرش.