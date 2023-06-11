مطربة غامضة في السعودية تغني وترقص بملابس خليعة مع نقاب (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات فجرت موجة جدل في السعودية، لفتاة ترتدي ملابس خليعة مع نقاب، وتغني وترقص في مكان عام.

لحجية!

وظهرت الفتاة التي لم تعرف هويتها، وهي ترتدي بنطلون جينز يكاد يتمزق على جسدها لشدة ضيقه، مع توب أسود وفوقه جاكيت أسود رسمي.

واستكملت الفنانة الشعبية الغامضة في السعودية إطلالتها بكعب عالي، وغطاء رأس ونقاب.

وهو ما فجر الجدل بين الناشطين الذين تساءلوا ماذا يحدث، بينما أكد آخرون أن الحفل في أبها، وأن الفتاة فنانة شعبية من محافظة لحج في اليمن.

إساءة إلى النقاب

وجاء في التعليقات: “حسيت بالفشلة ومالي دخل وش ذا.. فوضى كعب برتقالي جينز ضيق جاكيت رسمي نقاب حواجب طالعة وش بقى ماسوت”.

وكتبت ناشطة: “ليس من رجلاً رشيد يوقف الشي ذا.. احترمي النقاب عيب الي تسوينه تشويه سمعه للمنقبات.. صدقيني وجهك مو عوره اكثر من جسمك”.

- Advertisement -

وتساءل آخر: “هذي من جايبها ؟ وكيف جت ؟ رضت ع نفسها كذا ! القائمين ع المهرجان عاجبهم كذا؟ هذي وجودها بشكلها تشويه لكل قِيمنا لا هي اللي فتشت باحترامها ولا هي اللي تغطت بحشمة فوضى”.

“يا جينز يا نقاب”

ونصحتها أخرى: “حددي يا جينز يا نقاب اثنينهم مع بعض غير مريح وغير مقبول لا دينيًا ولا ذوقياً”.

وطالبت أخرى بمحاسبتها قائلة: “هذي مين وليش مايصكونها مخالفة الذوق العام”.

وسبق أن تعرض الزي الإسلامي للإهانة في السعودية. حين انتشر مقطعاً تمثيلياً لطفلات سعوديات -في الروضة على ما يبدو- وهن يخلعن العباءات ويطأن عليها أمام كرة مضاءة مما أثار كثيراً من الجدل.

دعس العباءة

وأظهر مقطع الفيديو طفلاً وهو يحمل كرة مضاءة ويمشي إلى الخلف فيما تسير أمامه طالبات صغيرات. ويقمن بخلع العباءات في إشارة إلى استدلالهن على الطريق المنشود. وأنهن خرجن من الظلمات إلى النور بخلع العباءة والحجاب.

مشهد تمثيلي خلال حفل تكريم المتفوقات في روضة بالسعودية يثير الجدل pic.twitter.com/kwAtC70J3W — ترند (@Trendntwork_kw) May 27, 2023

ولا يكتفين بذلك بل يقمن بدعس العباءة التي لطالما كانت إحدى القيم الناظمة للمجتمع السعودي. قبل هبة الانفتاح، التي يقودها الحاكم الفعلي للملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونظراً لما خلّفه العرض المسرحي الذي أطلق عليه “أفق” من ردود أفعال وجدل واسع. أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على البرامج الاحتفائية، ومتابعة ما أثير حول العرض واستكمال ما يلزم نظامًا.