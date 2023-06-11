محمود كهربا.. لماذا صرخ في وجه مدربه بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟ (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه طريف للاعب النادي الأهلي المصري محمود كهربا، مع مدربه السويسري مارسيل كولر في أعقاب تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي.

وظهر كهربا، أثناء الاحتلال بالتتويج بالبطولة التي حصدها الأهلي للمرة الـ11 في تاريخه، وهو يصرخ في وجه مدربه، ويقول له: “عاوز أتصور معاك.. إنت أبويا”.

كهربا يحتفل مع كولر بكأس إفريقيا: أبويا 😂📹 برعاية Orange | #إحنا_أصحاب_البطولة pic.twitter.com/FuF6IgOoTn — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 11, 2023

وتوج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعد التعادل 1-1 في إياب نهائي البطولة.

وجاء الهدف الأول للوداد المغربي عن طريق يحيي عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل الأهلي في الدقيقة 78 عن طريق محمد عبد المنعم، في حين كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وبعد المباراة، قال محمود كهربا، إن تتويج الفريق بدوري ‏أبطال إفريقيا يعد تكليلًا لجهود منظومة كرة القدم من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وبخاصة الذين حرصوا على ‏التواجد في مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين خلال مباراة العودة في إياب ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

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وأضاف كهربا: “شاركت في ثلاثة نهائيات بإفريقيا مع الأهلي، وبتوفيق من الله توجت بها، ‏وهو أمر يجعلني دائمًا أفتخر بوجودي ومشاركتي مع الأهلي”.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه خاض تجربة إعارة وبعد عودته للفريق توج بكأس مصر ‏والسوبر وأفريقيا، وهو ما جاء بمثابة احتفالية خاصة له وكانت فرحته مضاعفة بعد الفوز ‏بدوري الأبطال.‏

وأهدى محمود كهربا لقب دوري أبطال إفريقيا إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال ‏الفترة الماضية.‏

كهربا هداف دوري أبطال إفريقيا

وبعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، نال محمود كهربا جائزة لقب هداف البطولة، بعدما ساهم بستة أهداف في تتويج فريقه بالبطولة.

وتساوى كهربا مع شالوليلي مهاجم صن دوانز، ليتقاسم الثنائي جائزة هداف نسخة 2023 من دوري الأبطال.