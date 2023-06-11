“كنز الصدفة”.. قبو منزل من القرن العشرين قلب حياة عائلة محظوظة

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وطن- قادت الصدفة عائلة أمريكية للعثور على كنز يعود إلى حقبة القرن العشرين في قبو منزلهم، وهو عبارة عن “مليون بنس نحاسي” تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار، مما جعل حياتها تنقلب رأساً على عقب.

عائلة تعثر على كنز بالصدفة

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المواطن “جون رييس” كان يساعد زوجته في تنظيف منزل والدها الذي يعود إلى حقبة القرن العشرين قبل حوالي تسعة أشهر، عندما عثروا على شيء غير متوقع حقًا، ما فتح شهيتهم لمزيد من البحث حيث عثروا لاحقا على عشرات من الأكياس الممتلئة بالعملات النحاسية.

وقدر رييس، 41 عامًا ، وهو وكيل عقارات في Inland Empire ، أن الأكياس تحتوي على حوالي مليون بنس – بقيمة اسمية تبلغ مليون دولار.

وكان رييس وعائلته يعتزمون في البداية أخذ البنسات إلى أحد البنوك واستبدالها بقيمتهم بالدولار. اتصل بفرع Wells Fargo في لوس أنجلوس ، لكن المدير أخبره أنه ليس لديهم حتى مساحة كافية لجميع العملات المعدنية. أخبر المدير رييس أن يجلب ما قيمته 300 دولار من البنسات في كل مرة ، لكن رييس قال إن ذلك سيكون مستحيلًا لأن العملات كانت كلها ملفوفة في لفات ورقية.

النحاس إلى الزنك

ونقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن رييس قوله إن والد زوجته فريتز وشقيق فريتز هاجروا من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في الستينيات وكانوا معروفين باسم “أطفال الحرب” لأنهم ولدوا في زمن الحرب. وتم بناء المنزل عام 1904 ، ويتكون من سبع غرف نوم وثلاثة مطابخ وحمامات متعددة.

وعاش فريتز وشقيقه في المنزل لأكثر من 50 عامًا. حيث عمل فريتز جزارًا في هوليوود وتوفي منذ 10 سنوات، وعاش شقيقه في المنزل حتى سنوات قليلة مضت. وبقي المنزل على حاله منذ ذلك الحين.

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وقال رييس إن فريتز بدأ على الأرجح في جمع البنسات بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في التحول من النحاس إلى الزنك.

وتم سكب بنسات من النحاس النقي في بداية القرن العشرين، ولكن ابتداءً من عام 1943 تم تصنيعها من الفولاذ المغطى بالزنك لأن النحاس كان مطلوبًا خلال الحرب العالمية الثانية. ابتداءً من عام 1982 ، كان البنس مصنوعًا بشكل أساسي من الزنك.

ووضع رييس العملات المعدنية على موقع OfferUp ، وهو موقع إلكتروني لإعادة البيع، وقال إنه تلقى بعض العروض من أشخاص قالوا إن بإمكانهم أخذ ثلث أو نصف البنسات.