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“كنز الصدفة”.. قبو منزل من القرن العشرين قلب حياة عائلة محظوظة

كان المواطن "جون رييس" يساعد زوجته في تنظيف منزل والدها الذي يعود إلى حقبة القرن العشرين، عندما عثروا على شيء غير متوقع

كتب خالد الأحمد
كنز الصدفة
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وطن- قادت الصدفة عائلة أمريكية للعثور على كنز يعود إلى حقبة القرن العشرين في قبو منزلهم، وهو عبارة عن “مليون بنس نحاسي” تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار، مما جعل حياتها تنقلب رأساً على عقب.

عائلة تعثر على كنز بالصدفة

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المواطن “جون رييس” كان يساعد زوجته في تنظيف منزل والدها الذي يعود إلى حقبة القرن العشرين قبل حوالي تسعة أشهر، عندما عثروا على شيء غير متوقع حقًا، ما فتح شهيتهم لمزيد من البحث حيث عثروا لاحقا على عشرات من الأكياس الممتلئة بالعملات النحاسية.

وقدر رييس، 41 عامًا ، وهو وكيل عقارات في Inland Empire ، أن الأكياس تحتوي على حوالي مليون بنس – بقيمة اسمية تبلغ مليون دولار.

وكان رييس وعائلته يعتزمون في البداية أخذ البنسات إلى أحد البنوك واستبدالها بقيمتهم بالدولار. اتصل بفرع Wells Fargo في لوس أنجلوس ، لكن المدير أخبره أنه ليس لديهم حتى مساحة كافية لجميع العملات المعدنية. أخبر المدير رييس أن يجلب ما قيمته 300 دولار من البنسات في كل مرة ، لكن رييس قال إن ذلك سيكون مستحيلًا لأن العملات كانت كلها ملفوفة في لفات ورقية.

"كنز الصدفة".. قبو منزل من القرن العشرين قلب حياة عائلة محظوظة
كنز الصدفة

النحاس إلى الزنك

ونقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن رييس قوله إن والد زوجته فريتز وشقيق فريتز هاجروا من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في الستينيات وكانوا معروفين باسم “أطفال الحرب” لأنهم ولدوا في زمن الحرب. وتم بناء المنزل عام 1904 ، ويتكون من سبع غرف نوم وثلاثة مطابخ وحمامات متعددة.

وعاش فريتز وشقيقه في المنزل لأكثر من 50 عامًا. حيث عمل فريتز جزارًا في هوليوود وتوفي منذ 10 سنوات، وعاش شقيقه في المنزل حتى سنوات قليلة مضت. وبقي المنزل على حاله منذ ذلك الحين.

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وقال رييس إن فريتز بدأ على الأرجح في جمع البنسات بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في التحول من النحاس إلى الزنك.

وتم سكب بنسات من النحاس النقي في بداية القرن العشرين، ولكن ابتداءً من عام 1943 تم تصنيعها من الفولاذ المغطى بالزنك لأن النحاس كان مطلوبًا خلال الحرب العالمية الثانية. ابتداءً من عام 1982 ، كان البنس مصنوعًا بشكل أساسي من الزنك.

ووضع رييس العملات المعدنية على موقع OfferUp ، وهو موقع إلكتروني لإعادة البيع، وقال إنه تلقى بعض العروض من أشخاص قالوا إن بإمكانهم أخذ ثلث أو نصف البنسات.

المصدرصحيفة لوس أنجلوس تايمز، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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