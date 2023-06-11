في الصورة 7 خيول.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 9 ثوان

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وطن- في الصورة البديعة والغامضة التي تحتوي على سبعة خيول، يكمن لغز مثير ينتظر الكشف عنه. إنه تحدٍ يدفعك لاختبار حدود قدرتك على التركيز واكتشاف تفاصيل صغيرة تهمس بالحقيقة المخفية.

إذا كنت تثق بقدرتك على تحليل الصور وتصفح العوالم البصرية بأسرع ما يمكن، فقد يكون لديك ميزة خاصة تمكنك من الكشف عن سر مثير خلال تسع ثوانٍ فقط. إنها القدرة على الرؤية النابضة بالحياة، أنت أيها القارئ صاحب عيون الصقر.

ستكون رحلة البحث عن الأحصنة في الصورة أدناه مليئة بالإثارة والتحدي، حيث تستخدم قدراتك البصرية للغوص في عمق الصورة واكتشاف جوانبها الخفية.

استعد لتجربة فريدة من نوعها ولتحدي نفسك في تحقيق هذا الاكتشاف السريع.

هل أنت مستعد لاستخدام قوتك البصرية ورؤية العالم من منظور جديد؟

انطلق في هذه المغامرة البصرية واستعد لتكون من الأوائل الذين يكشفون السر المخفي في الصورة المذهلة للخيول.

ولنرى ما إذا كان بإمكانك اكتشاف 7 خيول في 9 ثوانٍ، في هذه الصورة المأخوذة عن موقع (JagranJosh).

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إذا قمت بذلك، فستكون من بين أفضل 1٪ من الأشخاص في العالم الذين فعلوا ذلك.

حاول الآن!

الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه هي من إبداع الفنان الأمريكي جيم وارن المعروف بلوحاته السريالية.

للوهلة الأولى، يمكنك رؤية شاطئ البحر مع حصان بني يمشي على الشاطئ.. لكن هل فاتك شيء؟

نعم.. لقد فاتك ما يقرب عن 6 خيول أخرى. من المعروف أن اللوحات السريالية تحتوي على عناصر مخفية في شكل حيوانات أو أشياء أخرى وما إلى ذلك.

وهنا بيت القصيد، حيث يظهر حصان واحد بوضوح في الصورة. ولكن، هناك 6 خيول أخرى تحتاج للعثور عليها.

هذا التحدي صعب ويمكن لأولئك الذين لديهم عيون صقر مولعة بالتفاصيل، العثور على الخيول السبعة بسهولة.

امتزجت الخيول بشكل مثالي مع محيطها، مما يجعل من الصعب اكتشافها للوهلة الأولى.

ستكون هناك حاجة إلى اهتمام كبير بالتفاصيل لتحديد الخيول في غضون الوقت المحدد.

والآن.. كم عدد الخيول التي رصدتها حتى الآن؟ إذا راقبت بعناية، يمكنك اكتشاف 2-3 خيول بسهولة.

هل رأيتهم؟.. أسرع – الوقت يمرّ؛ لم يتبق الكثير من الوقت.

قم بمسح الصورة مرة أخرى لمعرفة ما إذا كنت قادرًا على العثور على جميع الخيول المتبقية.

ثلاثة… اثنان… واحد… وانتهى الوقت.

نأمل أن يكون معظم القراء قد اكتشفوا الخيول الآن، وهم يستحقون جولة كبيرة من التصفيق لمهاراتهم الممتازة في الملاحظة.

أولئك الذين لم يتمكنوا من اكتشاف جميع الخيول لا يجب أن يخيب أملهم.. يمكنكم دائمًا أن تتحسنوا بالممارسة

فضولي لمعرفة مكان الخيول؟.. إذا تحقق إذن من الحل أدناه:

تنتشر الخيول في مختلف أقسام اللوحة، وتم تمييز موقعهم بدوائر لتسهيل التعرف عليهم.