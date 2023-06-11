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فيديو الأموال المجهولة المثير يطيح بيمنيين في السعودية

ظهر أحد المقبوض عليهم في محتوى مرئي يعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر والآخر لتوثيقه ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي

كتب خالد الأحمد
فيديو الأموال المجهولة المثير يطيح بيمنيين في السعودية
الأموال المجهولة في السعودية
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وطن- قال الأمن العام السعودي إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير، لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر.

القبض على أصحاب فيديو الأموال المجهولة المصدر

وظهر أحد المقبوض عليهم ـ قال ناشطون إنهما يحملان الجنسية اليمنية ـ في محتوى مرئي تم تداوله على مواقع التواصل، يعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر والآخر لتوثيقه ذلك ونشره.

الأموال المجهولة المثير يطيح بيمنيين في السعودية
الأموال المجهولة المثير يطيح بيمنيين في السعودية

وبحسب المصدر ذاته جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في الفترة من الأول من يونيو وحتى السابع منه، أسفرت عن ضبط 11610 مخالفين، منهم 6303 مخالفين لنظام الإقامة، و4136 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفا لنظام العمل.

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وكان المحامي السعودي حكم الحكمي، حذر من التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقال في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية” ، إن العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية، وحظرت وجرّمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج.

ورجح أن تكون هذه الجريمة مركبة ومتداخلة بين غسل أموال والتستر ومخالفة الأنظمة ذات العلاقة.

ووصف المحامي الحكمي غسل الأموال بأنه جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن، وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.

المصدرتويتر، لصحيفة "عكاظ" السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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