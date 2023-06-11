فيديو الأموال المجهولة المثير يطيح بيمنيين في السعودية

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وطن- قال الأمن العام السعودي إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير، لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر.

القبض على أصحاب فيديو الأموال المجهولة المصدر

وظهر أحد المقبوض عليهم ـ قال ناشطون إنهما يحملان الجنسية اليمنية ـ في محتوى مرئي تم تداوله على مواقع التواصل، يعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر والآخر لتوثيقه ذلك ونشره.

في الرياض يمنيين نشروا معلومات مغلوطه في فيديو لأموال مجهولة المصدر و #تم_القبض pic.twitter.com/8rDRcVKnVq — #تم_القبض (@Arrested_911) June 11, 2023

وبحسب المصدر ذاته جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر. pic.twitter.com/v8xL3CqI2p — الأمن العام (@security_gov) June 11, 2023

وكانت السلطات السعودية أعلنت، السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في الفترة من الأول من يونيو وحتى السابع منه، أسفرت عن ضبط 11610 مخالفين، منهم 6303 مخالفين لنظام الإقامة، و4136 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفا لنظام العمل.

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وكان المحامي السعودي حكم الحكمي، حذر من التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقال في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية” ، إن العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية، وحظرت وجرّمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج.

ورجح أن تكون هذه الجريمة مركبة ومتداخلة بين غسل أموال والتستر ومخالفة الأنظمة ذات العلاقة.

ووصف المحامي الحكمي غسل الأموال بأنه جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن، وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.