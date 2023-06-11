شاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي

- Advertisement -

وطن- ليونيل ميسي هو أحد أشهر وأغنى لاعبي كرة القدم حول العالم، وسلّط انتقاله، مؤخراً، من باريس سان جيرمان إلى “إنتر ميامي” في الدوري الأمريكي، الضوء على الرفاهية التي يعيشها النجم الأرجنتيني خلال روتينه اليومي، والبداية من منزله الفاخر.

أربع غرف نوم وخمس حمامات

اختار ميسي العيش في شقة فخمة في مدينة ميامي، تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار، وتقع في برج بورش ديزاين الذي يضم 60 طابقاً، كان قد اشتراها عام 2021، وفقاً لمحطة الإذاعة “كادينا سير” التي تتخذ من مدريد مقراً لها.

تتمتع الشقة بإطلالة رائعة على البحر، وتحتوي على أربع غرف نوم وخمس حمامات، بالإضافة إلى صالة كبيرة ومطبخ مجهز بالكامل.

📻🔴🔵 @PonsetiRadio, sobre el futuro de Messi en EE.UU. 🔙"Hace año y medio, Messi estaba en mi mismo barrio comprando un apartamento en el edificio Porsche" 💰"Si ha pedido todo lujo de detalles el precio no está por debajo de los 8 millones de euros"https://t.co/cyeReyyReI pic.twitter.com/vFRqx4PcSL — El Larguero (@ellarguero) December 29, 2020

كما توفّر الشقة لميسي وعائلته العديد من وسائل الراحة والترفيه، مثل ساونا وصالة ألعاب رياضية وسينما ومحاكاة للجولف والسباقات.

- Advertisement -

مصعد للسيارات وإقامة آمنة

إحدى المزايا المثيرة للاهتمام في البرج، هو أنه يسمح للسكان بركن سياراتهم في جناح خاص داخل شقتهم، بفضل نظام المصاعد المتطور.

يقع برج بورش ديزاين الفاخر، الذي اكتمل بناؤه في عام 2017، على شاطئ صني آيلز في ميامي.

ويتميز المبنى، الذي يحمل العلامة التجارية الألمانية لصناعة السيارات الفائقة التي تحمل الاسم نفسه، بثلاثة مصاعد للسيارات تتيح للمقيمين إيقاف سياراتهم في نفس الطابق الذي يوجد فيه جناحهم، حسب صور داخلية عرضها تقرير لـ”صحيفة ذا صن“.

يعتبر ميسي أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي، حيث من المُتوقّع أن يبلغ راتبه 54 مليون دولار في الموسم، كما سيحصل على نسبة من الإيرادات الناتجة عن المشتركين الجدد في خدمة البث الموسمية.

كما تدعمه شركة “أديداس” التي تقدّم له حصة من الأرباح من مشاركته في الدوري.