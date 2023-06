شاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي

- Advertisement -

وطن- ليونيل ميسي هو أحد أشهر وأغنى لاعبي كرة القدم حول العالم، وسلّط انتقاله، مؤخراً، من باريس سان جيرمان إلى “إنتر ميامي” في الدوري الأمريكي، الضوء على الرفاهية التي يعيشها النجم الأرجنتيني خلال روتينه اليومي، والبداية من منزله الفاخر.

اختار ميسي العيش في شقة فخمة في مدينة ميامي، تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار، وتقع في برج بورش ديزاين الذي يضم 60 طابقاً، كان قد اشتراها عام 2021، وفقاً لمحطة الإذاعة “كادينا سير” التي تتخذ من مدريد مقراً لها.

تتمتع الشقة بإطلالة رائعة على البحر، وتحتوي على أربع غرف نوم وخمس حمامات، بالإضافة إلى صالة كبيرة ومطبخ مجهز بالكامل.

كما توفّر الشقة لميسي وعائلته العديد من وسائل الراحة والترفيه، مثل ساونا وصالة ألعاب رياضية وسينما ومحاكاة للجولف والسباقات.

Lionel Messi’s $9m Miami apartment has lift for his car he’s bought ahead of potential transfer to Beckham’s MLS side

.

.

.

.

.

.

.

.

.#messikajewelry #messianic #messinaround #messingabout #messiskills #messicano #messifan #messifamily #messigoat #lionelmessistats #lionelm… pic.twitter.com/GYc01NcvZ8

— Football Everyday (@Footbal_Match) August 11, 2022