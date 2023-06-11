الأحد, يونيو 11, 2023
الرئيسيةحياتناشاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي
حياتنا

شاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العيش في شقة فخمة في مدينة ميامي، تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار، تقع في برج "بورش ديزاين" الذي يضم 60 طابقاً كان قد اشتراها عام 2021

كتب فهمي الورغمي
شاهد منزل ميسي الفاخر على شاطئ ميامي.. رفاهية فاحشة وسعر خيالي
منزل ميسي على شاطئ ميامي
- Advertisement -

وطن- ليونيل ميسي هو أحد أشهر وأغنى لاعبي كرة القدم حول العالم، وسلّط انتقاله، مؤخراً، من باريس سان جيرمان إلى “إنتر ميامي” في الدوري الأمريكي، الضوء على الرفاهية التي يعيشها النجم الأرجنتيني خلال روتينه اليومي، والبداية من منزله الفاخر.

أربع غرف نوم وخمس حمامات

اختار ميسي العيش في شقة فخمة في مدينة ميامي، تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار، وتقع في برج بورش ديزاين الذي يضم 60 طابقاً، كان قد اشتراها عام 2021، وفقاً لمحطة الإذاعة “كادينا سير” التي تتخذ من مدريد مقراً لها.

تتمتع الشقة بإطلالة رائعة على البحر، وتحتوي على أربع غرف نوم وخمس حمامات، بالإضافة إلى صالة كبيرة ومطبخ مجهز بالكامل.

منزل ميسي على شاطئ ميامي
منزل ميسي على شاطئ ميامي

كما توفّر الشقة لميسي وعائلته العديد من وسائل الراحة والترفيه، مثل ساونا وصالة ألعاب رياضية وسينما ومحاكاة للجولف والسباقات.

- Advertisement -

مصعد للسيارات وإقامة آمنة

إحدى المزايا المثيرة للاهتمام في البرج، هو أنه يسمح للسكان بركن سياراتهم في جناح خاص داخل شقتهم، بفضل نظام المصاعد المتطور.

يقع برج بورش ديزاين الفاخر، الذي اكتمل بناؤه في عام 2017، على شاطئ صني آيلز في ميامي.

ويتميز المبنى، الذي يحمل العلامة التجارية الألمانية لصناعة السيارات الفائقة التي تحمل الاسم نفسه، بثلاثة مصاعد للسيارات تتيح للمقيمين إيقاف سياراتهم في نفس الطابق الذي يوجد فيه جناحهم، حسب صور داخلية عرضها تقرير لـ”صحيفة ذا صن“.

يعتبر ميسي أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي، حيث من المُتوقّع أن يبلغ راتبه 54 مليون دولار في الموسم، كما سيحصل على نسبة من الإيرادات الناتجة عن المشتركين الجدد في خدمة البث الموسمية.

كما تدعمه شركة “أديداس” التي تقدّم له حصة من الأرباح من مشاركته في الدوري.

المصدرتويتر، محطة الإذاعة كادينا سير، صحيفة ذا صن، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

جواز سفر ميسي يقلق الشرطة.. كاد يفقد أعصابه في مطار بكين (فيديو)

الهدهد

رغم رفضه عرض الهلال الأسطوري.. ميسي لن يوقف مهمة غسل سمعة السعودية

حياتنا

مصدر مقرب من شاكيرا ولويس هاملتون يفجر مفاجأة عن العلاقة بينهما!

حياتنا

من داخل منزله.. المغربية هند بومشمر تكشف السرّ وراء عدم انتقال ميسي إلى الهلال

حياتنا

لويس هاملتون يتحسس جزءا حساسا من جسد شاكيرا وسط شائعات علاقة غرامية تجمعهما (شاهد)

رياضة

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة واختياره إنتر ميامي على حساب الهلال

رياضة

ميسي إلى إنتر ميامي وسخر من السعودية.. هل فاز بعقد مربح مدى الحياة؟

رياضة

نادي الهلال السعودي يرفع عرضه المقدم إلى “ميسي” لـ مليار يورو! (شاهد)

رياضة

عرض مغري لميسي قد يقضي على أحلام عشاق برشلونة .. وهذه تفاصيله

حياتنا

زوجة ميسي تحسم وجهته الجديدة.. شرط وحيد يعيق عودة الابن الضال إلى برشلونة

حياتنا

أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخللته خمور وإيحاءات جنسية شاذة (شاهد)

رياضة

نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في الصورة 7 خيول.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 9 ثوان

“اختبار العربي” وشكاوى جماعية في سلطنة عمان تفجر الجدل.. ما القصة؟

بطلب أردني.. البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح

الموعد الحقيقي لوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك حسم الجدل

بدء استثمارات ضخمة لـ سميح ساويرس في السعودية وعُمان.. تفاصيل

ماذا قال والد غوارديولا عن ابنه بعد ظفره بـ”أبطال أوروبا” وكيف يريد أن تكون نهايته كمدرب؟!

فجرت الجدل.. “الإسبانيول” تكشف تفاصيل تنازل ملك المغرب عن العرش

حورية فرغلي تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات: تفاصيل فيلمها الجديد “الظلال المهجورة”

من على مركب مرسى علم.. “قفزة رعب” تكتب عمرا جديدا لصاحبها (فيديو)

رياض محرز فخر الجزائر دون منازع.. عناقه مع غوارديولا وأرقامه القياسية تتصدر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC